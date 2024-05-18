Воїни 3 ОШБр знищили російську САУ 2С9 "Нона-С" на Харківщині. ВIДЕО
Знайшли та декількома влучаннями з FPV-дрона бійці 3-ої окремої штурмової бригади вразили чергову установку 2С9 "Нона", аби запобігти обстрілу наших бійців на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
"Ворожа арта довго не давала спокою на наших позиціях та щойно її зафіксували з неба — знищили на місці. За раз вжарили й по живій силі ворога — атакували піхоту, яка ховалася від дронів по кущах й укріпленнях на передовій", - додали у дописі.
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Молодці трійка, що знищили цю потвору.