Воїни 3 ОШБр знищили російську САУ 2С9 "Нона-С" на Харківщині. ВIДЕО

Знайшли та декількома влучаннями з FPV-дрона бійці 3-ої окремої штурмової бригади вразили чергову установку 2С9 "Нона", аби запобігти обстрілу наших бійців на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Ворожа арта довго не давала спокою на наших позиціях та щойно її зафіксували з неба — знищили на місці. За раз вжарили й по живій силі ворога — атакували піхоту, яка ховалася від дронів по кущах й укріпленнях на передовій", - додали у дописі.

Також дивіться: Бійці 47 ОМБр ліквідували групу російських штурмовиків. ВIДЕО