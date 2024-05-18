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Воїни 3 ОШБр знищили російську САУ 2С9 "Нона-С" на Харківщині. ВIДЕО

Знайшли та декількома влучаннями з FPV-дрона бійці  3-ої окремої штурмової бригади вразили чергову установку 2С9 "Нона", аби запобігти обстрілу наших бійців на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Ворожа арта довго не давала спокою на наших позиціях та щойно її зафіксували з неба — знищили на місці. За раз вжарили й по живій силі ворога — атакували піхоту, яка ховалася від дронів по кущах й укріпленнях на передовій", - додали у дописі. 

Також дивіться: Бійці 47 ОМБр ліквідували групу російських штурмовиків. ВIДЕО

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знищення (7227) 3 Окрема штурмова бригада (431)


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ІІІ - тя на висоті!!!
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18.05.2024 15:38 Відповісти
Божа кара, знищила московитів на теренах України!
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18.05.2024 16:09 Відповісти
2Б23 "Нона" - рідкісна гидота. Дуже влучно шмаляє.
Молодці трійка, що знищили цю потвору.
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18.05.2024 16:41 Відповісти
 
 