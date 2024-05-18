Бійці 47 ОМБр ліквідували групу російських штурмовиків. ВIДЕО
Аеробомбери роти ударних БпЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували групу російських штурмовиків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+12 Yuriy Smith
показати весь коментар18.05.2024 14:20
+10 Сергій Малецький
показати весь коментар18.05.2024 14:39
+6 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар18.05.2024 14:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тільки бізнес, прастітє хахли - радісно бурмоче повна боярки самка, вигідно збувша чергового орка в перерахунку з коефіцієнтом шо здохне, десь так виходить - 15000руб\кг.
правда якщо виживе, то буде погано всій дярьовні, (так шо снайпери ЗСУ - стріляйте ви знаєте як.)))
Такого у московитів, до 2014 року, не було… але прутін, вирішив усьо па ПЛАНУ… Тепер рахунок орків, в Мирній Україні, пішов у її чорнозем, за 490.000 тушок!!
Слава Україні!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cutsir/a_russian_surrenders_to_a_ukrainian_drone_in/