Бійці 47 ОМБр ліквідували групу російських штурмовиків. ВIДЕО

Аеробомбери роти ударних БпЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували групу російських штурмовиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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