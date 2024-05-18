Окупанти спостерігають за детонацією боєкомплекту свого танка: "Еб#нуться можно, вон осколки полетели!". ВIДЕО

Російський екіпаж танка Т-80БВМ встиг врятуватися з бронемашини після прильоту українського дрона. Окупантам залишається лише спостерігати за детонацією боєкомплекту – танк просто розірвало на шматки, а вежа злетіла у небо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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