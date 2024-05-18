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Окупанти спостерігають за детонацією боєкомплекту свого танка: "Еб#нуться можно, вон осколки полетели!". ВIДЕО

Російський екіпаж танка Т-80БВМ встиг врятуватися з бронемашини після прильоту українського дрона. Окупантам залишається лише спостерігати за детонацією боєкомплекту – танк просто розірвало на шматки, а вежа злетіла у небо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Також дивіться: Дрон-камікадзе знищує російський танк Т-72Б3М зразка 2022 року. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7227)


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Топ коментарі
+22
у Новоросійську https://twitter.com/i/status/1791746564442001455 горить підстанція "Кириловська" 220/110/35/10/6 кV на 450 MVA. https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B046 Ось туточки.
Двадятьп'ять тисяч кацапів сидять без світла.
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18.05.2024 12:46
+15
Бутусов, коли ти замiнеш своїх рашамовних редакторiв, якi пишуть новини "на родном языке", а потiм перекладають через Гугл-транслейт??? Вежа у них злетiла у небо!
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18.05.2024 14:14
+9
Народжені в трусіках.
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18.05.2024 13:03
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у Новоросійську https://twitter.com/i/status/1791746564442001455 горить підстанція "Кириловська" 220/110/35/10/6 кV на 450 MVA. https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B046 Ось туточки.
Двадятьп'ять тисяч кацапів сидять без світла.
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18.05.2024 12:46 Відповісти
Якжеж гарно здетонував кацапський танк, маю надію, що разом з екіпажем! Слава воїнам ЗСУ!
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18.05.2024 12:55 Відповісти
Почему же ты, зараза, в этом танке не сгорел?
Ну, а я и говорю, о том что в следующем бою я обязательно сгорю
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18.05.2024 14:36 Відповісти
а прочитати не пробував, екіпаж і фільмує як танк їхній вибухнув
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18.05.2024 22:34 Відповісти
Народжені в трусіках.
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18.05.2024 13:03 Відповісти
Чому можна ,ви всі уже давно ї@нулись!
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18.05.2024 13:12 Відповісти
Благодійний вогонь від України, зійшов на орків!!
Слава Україні!
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18.05.2024 13:15 Відповісти
Шкода, що без екіпажу.
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18.05.2024 13:25 Відповісти
Вони стали "безлошадні"і більш ні до якого танку, за будь які гроши, вже не підійдуть
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18.05.2024 13:38 Відповісти
Мангал небезпечна річ... Але знову на Цензорі літаючі вежі(((
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18.05.2024 13:43 Відповісти
Піймали кацапи золоту рибку, вона їм - виконаю три бажання.
Кацапи:
- бутьілку водки!
На столі пляшка водки
Кацпи:
- абасраться!
....?!
- *********!
....
Золота рибка: все, 3 бажання виконано
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18.05.2024 14:11 Відповісти
Бутусов, коли ти замiнеш своїх рашамовних редакторiв, якi пишуть новини "на родном языке", а потiм перекладають через Гугл-транслейт??? Вежа у них злетiла у небо!
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18.05.2024 14:14 Відповісти
Коля, Коля, Николай сиди дома в Украину не гуляй...
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18.05.2024 14:33 Відповісти
Нехай щастить!
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18.05.2024 15:15 Відповісти
ВЖЕ МАБУТЬ НЕ СПОСТЕРІГАЮТЬ !)
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18.05.2024 17:35 Відповісти
Хороший челендж!!! Развивайте
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18.05.2024 18:29 Відповісти
Tank tower in the air for 5 seconds... This is a new Russian record.
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18.05.2024 20:43 Відповісти
After the explosion the castle tower stayed in the air longer than the tank turret.
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19.05.2024 01:30 Відповісти
І не вежа а башта. Вже геть по запутувалися з цими членкинями, політикинесами...
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18.05.2024 21:25 Відповісти
ні просто вони українскої не знают, пишуть на урюзге, а потім перекладають механічно
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18.05.2024 22:40 Відповісти
 
 