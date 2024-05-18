Окупанти спостерігають за детонацією боєкомплекту свого танка: "Еб#нуться можно, вон осколки полетели!". ВIДЕО
Російський екіпаж танка Т-80БВМ встиг врятуватися з бронемашини після прильоту українського дрона. Окупантам залишається лише спостерігати за детонацією боєкомплекту – танк просто розірвало на шматки, а вежа злетіла у небо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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Слава Україні!
Кацапи:
- бутьілку водки!
На столі пляшка водки
Кацпи:
- абасраться!
....?!
- *********!
....
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