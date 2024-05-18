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Оккупанты наблюдают за детонацией боекомплекта своего танка: "Еб#нуться можно, вон осколки полетели!". ВИДЕО

Российский экипаж танка Т-80БВМ успел спастись из бронемашины после прилета украинского дрона. Оккупантам остается только наблюдать за детонацией боекомплекта - танк просто разорвало на куски, а башня взлетела в небо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Также смотрите: Дрон-камикадзе уничтожает российский танк Т-72Б3М образца 2022 года. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+22
у Новоросійську https://twitter.com/i/status/1791746564442001455 горить підстанція "Кириловська" 220/110/35/10/6 кV на 450 MVA. https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B046 Ось туточки.
Двадятьп'ять тисяч кацапів сидять без світла.
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18.05.2024 12:46
+15
Бутусов, коли ти замiнеш своїх рашамовних редакторiв, якi пишуть новини "на родном языке", а потiм перекладають через Гугл-транслейт??? Вежа у них злетiла у небо!
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18.05.2024 14:14
+9
Народжені в трусіках.
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18.05.2024 13:03
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у Новоросійську https://twitter.com/i/status/1791746564442001455 горить підстанція "Кириловська" 220/110/35/10/6 кV на 450 MVA. https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B046 Ось туточки.
Двадятьп'ять тисяч кацапів сидять без світла.
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18.05.2024 12:46 Ответить
Якжеж гарно здетонував кацапський танк, маю надію, що разом з екіпажем! Слава воїнам ЗСУ!
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18.05.2024 12:55 Ответить
Почему же ты, зараза, в этом танке не сгорел?
Ну, а я и говорю, о том что в следующем бою я обязательно сгорю
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18.05.2024 14:36 Ответить
а прочитати не пробував, екіпаж і фільмує як танк їхній вибухнув
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18.05.2024 22:34 Ответить
Народжені в трусіках.
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18.05.2024 13:03 Ответить
Чому можна ,ви всі уже давно ї@нулись!
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18.05.2024 13:12 Ответить
Благодійний вогонь від України, зійшов на орків!!
Слава Україні!
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18.05.2024 13:15 Ответить
Шкода, що без екіпажу.
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18.05.2024 13:25 Ответить
Вони стали "безлошадні"і більш ні до якого танку, за будь які гроши, вже не підійдуть
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18.05.2024 13:38 Ответить
Мангал небезпечна річ... Але знову на Цензорі літаючі вежі(((
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18.05.2024 13:43 Ответить
Піймали кацапи золоту рибку, вона їм - виконаю три бажання.
Кацапи:
- бутьілку водки!
На столі пляшка водки
Кацпи:
- абасраться!
....?!
- *********!
....
Золота рибка: все, 3 бажання виконано
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18.05.2024 14:11 Ответить
Бутусов, коли ти замiнеш своїх рашамовних редакторiв, якi пишуть новини "на родном языке", а потiм перекладають через Гугл-транслейт??? Вежа у них злетiла у небо!
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18.05.2024 14:14 Ответить
Коля, Коля, Николай сиди дома в Украину не гуляй...
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18.05.2024 14:33 Ответить
Нехай щастить!
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18.05.2024 15:15 Ответить
ВЖЕ МАБУТЬ НЕ СПОСТЕРІГАЮТЬ !)
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18.05.2024 17:35 Ответить
Хороший челендж!!! Развивайте
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18.05.2024 18:29 Ответить
Tank tower in the air for 5 seconds... This is a new Russian record.
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18.05.2024 20:43 Ответить
After the explosion the castle tower stayed in the air longer than the tank turret.
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19.05.2024 01:30 Ответить
І не вежа а башта. Вже геть по запутувалися з цими членкинями, політикинесами...
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18.05.2024 21:25 Ответить
ні просто вони українскої не знают, пишуть на урюзге, а потім перекладають механічно
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18.05.2024 22:40 Ответить
 
 