Оккупанты наблюдают за детонацией боекомплекта своего танка: "Еб#нуться можно, вон осколки полетели!". ВИДЕО

Российский экипаж танка Т-80БВМ успел спастись из бронемашины после прилета украинского дрона. Оккупантам остается только наблюдать за детонацией боекомплекта - танк просто разорвало на куски, а башня взлетела в небо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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