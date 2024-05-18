Оккупанты наблюдают за детонацией боекомплекта своего танка: "Еб#нуться можно, вон осколки полетели!". ВИДЕО
Российский экипаж танка Т-80БВМ успел спастись из бронемашины после прилета украинского дрона. Оккупантам остается только наблюдать за детонацией боекомплекта - танк просто разорвало на куски, а башня взлетела в небо.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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Двадятьп'ять тисяч кацапів сидять без світла.
Ну, а я и говорю, о том что в следующем бою я обязательно сгорю
Слава Україні!
Кацапи:
- бутьілку водки!
На столі пляшка водки
Кацпи:
- абасраться!
....?!
- *********!
....
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