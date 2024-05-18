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Дрон-камикадзе уничтожает российский танк Т-72Б3М образца 2022 года. ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады прямым попаданием на ходу уничтожили российский танк Т-72Б3М в Кременной Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Сверхмощный подрыв БК, и можно исследовать внутренние детали. Молекулы членов экипажа не обнаружены", - добавили в заметке к видео.

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Автор: 

танк (2256) уничтожение (6916) 63 ОМБр (101) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+12
папа рімсКОЙ дивись, який повинен бути благодатний вогонь МИРУ
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18.05.2024 12:18
+11
Краса під небеса.
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18.05.2024 11:58
+11
Благодатний вогонь України, випалює нечисть московську, як бур'ян у полі!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
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18.05.2024 12:04
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Краса під небеса.
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18.05.2024 11:58 Ответить
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18.05.2024 12:02 Ответить
Благодатний вогонь України, випалює нечисть московську, як бур'ян у полі!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
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18.05.2024 12:04 Ответить
папа рімсКОЙ дивись, який повинен бути благодатний вогонь МИРУ
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18.05.2024 12:18 Ответить
Дуже вдале рішення з розташуванням бк в середині - ніяких лад не передбачено, усі зникли
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18.05.2024 12:48 Ответить
патєрь нєт, всі мальчікі живі-здорові, завчасно евакуювалися через нижній люк прямо на концерт. кобзона.
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18.05.2024 12:52 Ответить
Ух як майстерно, та ще й з екіпажем! Респектіще!
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18.05.2024 13:23 Ответить
Ще й музичний супровід супер!
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18.05.2024 13:24 Ответить
А от молекули членів згодилисч б на дослідження лишньої хромосоми!
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18.05.2024 13:46 Ответить
А тепер після радості .Це Вовчанск де вони вільно їздять на танках?
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19.05.2024 09:43 Ответить
Реальний танковий біатлон... понятно..
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19.05.2024 18:30 Ответить
 
 