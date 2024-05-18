Дрон-камикадзе уничтожает российский танк Т-72Б3М образца 2022 года. ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады прямым попаданием на ходу уничтожили российский танк Т-72Б3М в Кременной Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Сверхмощный подрыв БК, и можно исследовать внутренние детали. Молекулы членов экипажа не обнаружены", - добавили в заметке к видео.

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