Дрон-камікадзе знищує російський танк Т-72Б3М зразка 2022 року. ВIДЕО

Бійці 63-ої окремої механізованої бригади прямим влучанням на ходу знищили російський танк Т-72Б3М у Кремінній Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Надпотужний підрив БК, і можна досліджувати внутрішні деталі. Молекули членів екіпажу не виявлено", - додали у дописі до відео.

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