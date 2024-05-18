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Дрон-камікадзе знищує російський танк Т-72Б3М зразка 2022 року. ВIДЕО

Бійці 63-ої окремої механізованої бригади прямим влучанням на ходу знищили російський танк Т-72Б3М у Кремінній Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Надпотужний підрив БК, і можна досліджувати внутрішні деталі. Молекули членів екіпажу не виявлено", - додали у дописі до відео.

Також дивіться: Росіянин показав "дорогу смерті": поле бою всіяне трупами окупантів. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7227) 63 ОМБр (101) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+12
папа рімсКОЙ дивись, який повинен бути благодатний вогонь МИРУ
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18.05.2024 12:18
+11
Краса під небеса.
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18.05.2024 11:58
+11
Благодатний вогонь України, випалює нечисть московську, як бур'ян у полі!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
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18.05.2024 12:04
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Краса під небеса.
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18.05.2024 11:58 Відповісти
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18.05.2024 12:02 Відповісти
Благодатний вогонь України, випалює нечисть московську, як бур'ян у полі!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
показати весь коментар
18.05.2024 12:04 Відповісти
папа рімсКОЙ дивись, який повинен бути благодатний вогонь МИРУ
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18.05.2024 12:18 Відповісти
Дуже вдале рішення з розташуванням бк в середині - ніяких лад не передбачено, усі зникли
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18.05.2024 12:48 Відповісти
патєрь нєт, всі мальчікі живі-здорові, завчасно евакуювалися через нижній люк прямо на концерт. кобзона.
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18.05.2024 12:52 Відповісти
Ух як майстерно, та ще й з екіпажем! Респектіще!
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18.05.2024 13:23 Відповісти
Ще й музичний супровід супер!
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18.05.2024 13:24 Відповісти
А от молекули членів згодилисч б на дослідження лишньої хромосоми!
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18.05.2024 13:46 Відповісти
А тепер після радості .Це Вовчанск де вони вільно їздять на танках?
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19.05.2024 09:43 Відповісти
Реальний танковий біатлон... понятно..
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19.05.2024 18:30 Відповісти
 
 