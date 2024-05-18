Дрон-камікадзе знищує російський танк Т-72Б3М зразка 2022 року. ВIДЕО
Бійці 63-ої окремої механізованої бригади прямим влучанням на ходу знищили російський танк Т-72Б3М у Кремінній Луганської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
"Надпотужний підрив БК, і можна досліджувати внутрішні деталі. Молекули членів екіпажу не виявлено", - додали у дописі до відео.
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