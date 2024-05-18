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Росіянин показав "дорогу смерті": поле бою всіяне трупами окупантів. ВIДЕО

Російський військовослужбовець показав відео чергової "дороги смерті", по якій російські солдати виходять на світанку зі своїх передових позицій. Дорога усіяна трупами росіян, які приїхали захопити українську землю. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918)


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Топ коментарі
+39
необучаемые
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18.05.2024 12:01
+34
Тікайте , кляті окупанти із українськоі землі ,бо це наша земля ,
а не ваша 😡
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18.05.2024 11:47
+32
А ви що хотіли ,хліба з сілью та квіти,виродки
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18.05.2024 11:52
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Тікайте , кляті окупанти із українськоі землі ,бо це наша земля ,
а не ваша 😡
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18.05.2024 11:47 Відповісти
цей члєн,який знімає,так дихає,що здається він набув білет в один кінець
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18.05.2024 14:13 Відповісти
Вася ходу, поспiшай -
Не курорт тут и не рай!
В пекло ця дорога йде.
Нас )(уйло туди веде...
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18.05.2024 15:54 Відповісти
А ви що хотіли ,хліба з сілью та квіти,виродки
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18.05.2024 11:52 Відповісти
Жахливе видовище , де лежать вбиті москалі , спалені дерева та
спалена земля 🔥
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18.05.2024 11:52 Відповісти
Москалі не жахають - жах, що вони зробили з Україною..випалена земля, велика кількість загиблих українців..

То Боневтік землю під посадку мільярду дерев готував..
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18.05.2024 12:37 Відповісти
Так вам дерева і землю шкода, або москалів?
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18.05.2024 15:13 Відповісти
А ще там колись були будинки людей і цвіли квіти ... де зараз стоять лише брами осиротілі ..
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18.05.2024 16:23 Відповісти
Без мозглий, приліг би поруч з трупіком, можливо живим би залишився. А так дорога в один кінець.
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18.05.2024 11:52 Відповісти
Вбиті москалі і зруйноване під ноль село.
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18.05.2024 11:53 Відповісти
😄- на москальських .)) Ви й досі вірите москалям ?
Червоні стрічки на рукавах це - русня .!! 1хв 03 с , 1хв 49 сек .
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18.05.2024 12:07 Відповісти
Пропаганда добре мізки промила, але були б мізки, то і не полізли.
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18.05.2024 11:56 Відповісти
мізги в аптіці ні кіпіш, мізги на дірізі ні віліюцці!
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18.05.2024 12:04 Відповісти
еще один запыхался перед своей смертушкой.
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18.05.2024 11:57 Відповісти
Это от сопит от обиды - без него концерт проходит, вот Ваньку и подгоняет
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18.05.2024 14:02 Відповісти
необучаемые
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18.05.2024 12:01 Відповісти
В красних трусєлях мабуть не зміг якслід заховатися в зєльонці от і замочили кацапа.
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18.05.2024 12:15 Відповісти
Сірожа Кобила. правду сказав:" Дебіли, млять!"
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18.05.2024 15:08 Відповісти
Ой..,а що видно?Ой ...,а що це?А..аа..,це він бачить і продовжує йти..А ..куди він йде?Він добре знає, що він наступний...
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18.05.2024 12:02 Відповісти
Бабченко каже:
- В окопі сидимо в Чечні(Ічкерії колишній), я нию тіпа шо - нафіг ми тут, в болоті, ужас блін, а сослуживець з якихось "Ватних грєбєнєй" каже - Ти шо дурак? я вон - гори увідєл.(типу світ побачив, ну і когось "звільнити можу")
Так і тут - до Лісабону йдуть, побачать унітаз, зможуть, може, вкрасти)) Бабченко реально все до копійки пояснює, так само як в Європі скільки раз кричав про загрозу європейцям, а у відповідь - веселе ржання типу - А то шо, путін нападьот? Оп!! ОПа! щось нагадує
Кажуть в Одесі вата вже навіть сміливо біснується.
адіннорот, чо. А Єрмака і Зелю ж охороняють вроді не кацапські товариші? І їм нормально. адіннорот майже.
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18.05.2024 12:03 Відповісти
Які хороші москалики, а могли би і далі бояру глушити в мухосранську.
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18.05.2024 12:05 Відповісти
Припекло окупантів з московії, Благодатним Вогнем з України!
Орки московські, на Святиню руку підняли, тому і такі наслідки для них!!
Допомагаймо, Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
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18.05.2024 12:12 Відповісти
- Не ходи туда, там тебя ждут неприятности
- Ну как же туда не ходить? Они же ждут!
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18.05.2024 12:12 Відповісти
Ці вже нажерлися Української землі. Інші ще не зрозуміли що вони наступні.
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18.05.2024 12:22 Відповісти
Вася, ходу, ходу назад в ***** чи Мухосранськ! Нажерлись земельки нашої?
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18.05.2024 12:48 Відповісти
им платят по 10000 долларов вот они и идут табунами на убой
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18.05.2024 12:56 Відповісти
Це шо по ляму срублів на місяць? А полоненні кацапи інше розповідають. Обіцять може й обіцяють, але то тільки обіцянки. Приміром для бурята з якихось ****** і 100 000 срублів це велика сума.
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18.05.2024 13:00 Відповісти
это я слышал по нашему радио
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18.05.2024 13:13 Відповісти
На мараХВоні шо хош скажуть...
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18.05.2024 13:24 Відповісти
200к деревянних в месяц обешают. Для ********** це велики гроші☝️
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18.05.2024 14:53 Відповісти
Ванька физдунішка , 2000 доларів вони отримують , деяки регіони при заключенні контракта доплачують від 500000до 1 000 000 разово .
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18.05.2024 15:23 Відповісти
Никогда их не пойму. У них какой-то культ смерти. Всю историю.
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18.05.2024 13:40 Відповісти
Та це ж уже було! (с)
Це такий собі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC синкретизм . З якихось незрозумілих причин на росії це явище називається православ'ям (не плутати з Православ'ям греків, болгар, румунів та інших народів).
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18.05.2024 14:35 Відповісти
хоча б одна русофашистьска скотина задала собі просте питання . Для чого це? Заради чого? Путінські ****** недоумки - горіти вам у пеклі
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18.05.2024 13:49 Відповісти
Голодранці за гроші 2000 у е готові сдохнути та вбивати всіх підряд ,Дикуни-неандертальці ,сліпа гілка розвитку людини
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18.05.2024 15:26 Відповісти
Это дорога к накабздону, Харон - билетер
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18.05.2024 13:59 Відповісти
Господи, поскладай усіх 140 мільйонів москалів вздовж тієї лісопосадки ! Оце було б чудо Господнє !..
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18.05.2024 15:59 Відповісти
Домов нет, деревьев нет, одни ворота.
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19.05.2024 06:20 Відповісти
Велика тайна русской души заключается в двух вещах - русской рулетке и мудрой народной поговорке "умер Максим - ни у ху... с ним!".
Сие есть отражение не исключительной мужественности, а того факта что их жизнь - гавно, и потерять её совсем не жалко. А тут шанс быстро разбогатеть...

Разбогатей или сдохни!

2005 г. ‧ Мюзикл/Боевик ‧ 2 ч 14 мин
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19.05.2024 11:32 Відповісти
 
 