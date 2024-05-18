Росіянин показав "дорогу смерті": поле бою всіяне трупами окупантів. ВIДЕО

Російський військовослужбовець показав відео чергової "дороги смерті", по якій російські солдати виходять на світанку зі своїх передових позицій. Дорога усіяна трупами росіян, які приїхали захопити українську землю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 93-ї ОМБр за допомогою ПТРК та FPV-дронів відбили штурм російської бронетехніки біля Андріївки на Донеччині. ВIДЕО