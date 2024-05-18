Росіянин показав "дорогу смерті": поле бою всіяне трупами окупантів. ВIДЕО
Російський військовослужбовець показав відео чергової "дороги смерті", по якій російські солдати виходять на світанку зі своїх передових позицій. Дорога усіяна трупами росіян, які приїхали захопити українську землю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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+39 Urs
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+34 Amber
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+32 Анатолій Величенко #458947
показати весь коментар18.05.2024 11:52
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а не ваша 😡
Не курорт тут и не рай!
В пекло ця дорога йде.
Нас )(уйло туди веде...
спалена земля 🔥
То Боневтік землю під посадку мільярду дерев готував..
Червоні стрічки на рукавах це - русня .!! 1хв 03 с , 1хв 49 сек .
- В окопі сидимо в Чечні(Ічкерії колишній), я нию тіпа шо - нафіг ми тут, в болоті, ужас блін, а сослуживець з якихось "Ватних грєбєнєй" каже - Ти шо дурак? я вон - гори увідєл.(типу світ побачив, ну і когось "звільнити можу")
Так і тут - до Лісабону йдуть, побачать унітаз, зможуть, може, вкрасти)) Бабченко реально все до копійки пояснює, так само як в Європі скільки раз кричав про загрозу європейцям, а у відповідь - веселе ржання типу - А то шо, путін нападьот? Оп!! ОПа! щось нагадує
Кажуть в Одесі вата вже навіть сміливо біснується.
адіннорот, чо. А Єрмака і Зелю ж охороняють вроді не кацапські товариші? І їм нормально. адіннорот майже.
Орки московські, на Святиню руку підняли, тому і такі наслідки для них!!
Допомагаймо, Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
- Ну как же туда не ходить? Они же ждут!
Це такий собі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC синкретизм . З якихось незрозумілих причин на росії це явище називається православ'ям (не плутати з Православ'ям греків, болгар, румунів та інших народів).
Сие есть отражение не исключительной мужественности, а того факта что их жизнь - гавно, и потерять её совсем не жалко. А тут шанс быстро разбогатеть...
Разбогатей или сдохни!
2005 г. ‧ Мюзикл/Боевик ‧ 2 ч 14 мин