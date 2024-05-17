Бійці 93-ї ОМБр за допомогою ПТРК та FPV-дронів відбили штурм російської бронетехніки біля Андріївки на Донеччині. ВIДЕО

Воїни 93-ї ОМБр за допомогою ПТРК "Javelin", "Стугна" та FPV-дронів знищили кілька одиниць російської бронетехніки, яка намагалася штурмувати позиції холодноярців на Донеччині.

Відповідне відео опублікував Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Серед спаленої техніки у районі населеного пункту Андріївка Донецької області виявився і так званий "танк-черепаха", обшитий металевими пластинами, які йому, звісно, не допомогли.

Також наші воїни спалили один БТР-82 та один БМП-2, а уся ворожа піхота була у повному складі відправлена до пекла.

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