Бійці 93-ї ОМБр за допомогою ПТРК та FPV-дронів відбили штурм російської бронетехніки біля Андріївки на Донеччині. ВIДЕО
Воїни 93-ї ОМБр за допомогою ПТРК "Javelin", "Стугна" та FPV-дронів знищили кілька одиниць російської бронетехніки, яка намагалася штурмувати позиції холодноярців на Донеччині.
Відповідне відео опублікував Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Серед спаленої техніки у районі населеного пункту Андріївка Донецької області виявився і так званий "танк-черепаха", обшитий металевими пластинами, які йому, звісно, не допомогли.
Також наші воїни спалили один БТР-82 та один БМП-2, а уся ворожа піхота була у повному складі відправлена до пекла.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владислав Сварчевський
показати весь коментар17.05.2024 23:59 Відповісти Мені подобається 5
Артм Воронцов
показати весь коментар18.05.2024 00:06 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль