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Бійці 93-ї ОМБр за допомогою ПТРК та FPV-дронів відбили штурм російської бронетехніки біля Андріївки на Донеччині. ВIДЕО

Воїни 93-ї ОМБр за допомогою ПТРК "Javelin", "Стугна" та FPV-дронів знищили кілька одиниць російської бронетехніки, яка намагалася штурмувати позиції холодноярців на Донеччині.

Відповідне відео опублікував Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Серед спаленої техніки у районі населеного пункту Андріївка Донецької області виявився і так званий "танк-черепаха", обшитий металевими пластинами, які йому, звісно, не допомогли.

Також наші воїни спалили один БТР-82 та один БМП-2, а уся ворожа піхота була у повному складі відправлена до пекла.

Також дивіться: Сили оборони знищили ворожий гольфкар, мотоцикл та БМП окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

93 окрема механізована бригада (294)


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Холодноярцям - уклін до землі!!!! А за те "квазімодо" бригаді окрема подяка!!!!! От би його на Михайлівську.... Бо не було сил читати про " униКАЛьную избрєтательность лишнєхрамасомных рембатов"
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17.05.2024 23:59 Відповісти
93-тю у кожну ватну ізбу…. страшнийсонватніка…
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18.05.2024 00:06 Відповісти
 
 