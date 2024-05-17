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Бойцы 93-й ОМБр с помощью ПТРК и FPV-дронов отразили штурм российской бронетехники возле Андреевки на Донетчине. ВИДЕО

Воины 93-й ОМБр с помощью ПТРК "Javelin", "Стугна" и FPV-дронов уничтожили несколько единиц российской бронетехники, которая пыталась штурмовать позиции холодноярцев в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовал Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Среди сожженной техники в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области оказался и так называемый "танк-черепаха", обшитый металлическими пластинами, которые ему, конечно, не помогли.

Также наши воины сожгли один БТР-82 и один БМП-2, а вся вражеская пехота была в полном составе отправлена в ад.

Смотрите также: Силы обороны уничтожили вражеский гольфкар, мотоцикл и БМП оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Автор: 

93 отдельная механизированная бригада (294)


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Холодноярцям - уклін до землі!!!! А за те "квазімодо" бригаді окрема подяка!!!!! От би його на Михайлівську.... Бо не було сил читати про " униКАЛьную избрєтательность лишнєхрамасомных рембатов"
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17.05.2024 23:59 Ответить
93-тю у кожну ватну ізбу…. страшнийсонватніка…
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18.05.2024 00:06 Ответить
 
 