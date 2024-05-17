Бойцы 93-й ОМБр с помощью ПТРК и FPV-дронов отразили штурм российской бронетехники возле Андреевки на Донетчине. ВИДЕО
Воины 93-й ОМБр с помощью ПТРК "Javelin", "Стугна" и FPV-дронов уничтожили несколько единиц российской бронетехники, которая пыталась штурмовать позиции холодноярцев в Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовал Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Среди сожженной техники в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области оказался и так называемый "танк-черепаха", обшитый металлическими пластинами, которые ему, конечно, не помогли.
Также наши воины сожгли один БТР-82 и один БМП-2, а вся вражеская пехота была в полном составе отправлена в ад.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий17.05.2024 23:59 Ответить Мне нравится 5
Артм Воронцов
показать весь комментарий18.05.2024 00:06 Ответить Мне нравится 3
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