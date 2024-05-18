РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10917 посетителей онлайн
Новости Видео Война
20 635 40

Россиянин показал "дорогу смерти": поле боя усеяно трупами оккупантов. ВИДЕО

Российский военнослужащий показал видео очередной "дороги смерти", по которой российские солдаты выходят на рассвете со своих передовых позиций. Дорога усеяна трупами россиян, которые приехали захватить украинскую землю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Также смотрите: Бойцы 93-й ОМБр с помощью ПТРК и FPV-дронов отразили штурм российской бронетехники возле Андреевки на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+39
необучаемые
показать весь комментарий
18.05.2024 12:01
+34
Тікайте , кляті окупанти із українськоі землі ,бо це наша земля ,
а не ваша 😡
показать весь комментарий
18.05.2024 11:47
+32
А ви що хотіли ,хліба з сілью та квіти,виродки
показать весь комментарий
18.05.2024 11:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тікайте , кляті окупанти із українськоі землі ,бо це наша земля ,
а не ваша 😡
показать весь комментарий
18.05.2024 11:47 Ответить
цей члєн,який знімає,так дихає,що здається він набув білет в один кінець
показать весь комментарий
18.05.2024 14:13 Ответить
Вася ходу, поспiшай -
Не курорт тут и не рай!
В пекло ця дорога йде.
Нас )(уйло туди веде...
показать весь комментарий
18.05.2024 15:54 Ответить
А ви що хотіли ,хліба з сілью та квіти,виродки
показать весь комментарий
18.05.2024 11:52 Ответить
Жахливе видовище , де лежать вбиті москалі , спалені дерева та
спалена земля 🔥
показать весь комментарий
18.05.2024 11:52 Ответить
Москалі не жахають - жах, що вони зробили з Україною..випалена земля, велика кількість загиблих українців..

То Боневтік землю під посадку мільярду дерев готував..
показать весь комментарий
18.05.2024 12:37 Ответить
Так вам дерева і землю шкода, або москалів?
показать весь комментарий
18.05.2024 15:13 Ответить
А ще там колись були будинки людей і цвіли квіти ... де зараз стоять лише брами осиротілі ..
показать весь комментарий
18.05.2024 16:23 Ответить
Без мозглий, приліг би поруч з трупіком, можливо живим би залишився. А так дорога в один кінець.
показать весь комментарий
18.05.2024 11:52 Ответить
Вбиті москалі і зруйноване під ноль село.
показать весь комментарий
18.05.2024 11:53 Ответить
😄- на москальських .)) Ви й досі вірите москалям ?
Червоні стрічки на рукавах це - русня .!! 1хв 03 с , 1хв 49 сек .
показать весь комментарий
18.05.2024 12:07 Ответить
Пропаганда добре мізки промила, але були б мізки, то і не полізли.
показать весь комментарий
18.05.2024 11:56 Ответить
мізги в аптіці ні кіпіш, мізги на дірізі ні віліюцці!
показать весь комментарий
18.05.2024 12:04 Ответить
еще один запыхался перед своей смертушкой.
показать весь комментарий
18.05.2024 11:57 Ответить
Это от сопит от обиды - без него концерт проходит, вот Ваньку и подгоняет
показать весь комментарий
18.05.2024 14:02 Ответить
необучаемые
показать весь комментарий
18.05.2024 12:01 Ответить
В красних трусєлях мабуть не зміг якслід заховатися в зєльонці от і замочили кацапа.
показать весь комментарий
18.05.2024 12:15 Ответить
Сірожа Кобила. правду сказав:" Дебіли, млять!"
показать весь комментарий
18.05.2024 15:08 Ответить
Ой..,а що видно?Ой ...,а що це?А..аа..,це він бачить і продовжує йти..А ..куди він йде?Він добре знає, що він наступний...
показать весь комментарий
18.05.2024 12:02 Ответить
Бабченко каже:
- В окопі сидимо в Чечні(Ічкерії колишній), я нию тіпа шо - нафіг ми тут, в болоті, ужас блін, а сослуживець з якихось "Ватних грєбєнєй" каже - Ти шо дурак? я вон - гори увідєл.(типу світ побачив, ну і когось "звільнити можу")
Так і тут - до Лісабону йдуть, побачать унітаз, зможуть, може, вкрасти)) Бабченко реально все до копійки пояснює, так само як в Європі скільки раз кричав про загрозу європейцям, а у відповідь - веселе ржання типу - А то шо, путін нападьот? Оп!! ОПа! щось нагадує
Кажуть в Одесі вата вже навіть сміливо біснується.
адіннорот, чо. А Єрмака і Зелю ж охороняють вроді не кацапські товариші? І їм нормально. адіннорот майже.
показать весь комментарий
18.05.2024 12:03 Ответить
Які хороші москалики, а могли би і далі бояру глушити в мухосранську.
показать весь комментарий
18.05.2024 12:05 Ответить
Припекло окупантів з московії, Благодатним Вогнем з України!
Орки московські, на Святиню руку підняли, тому і такі наслідки для них!!
Допомагаймо, Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
показать весь комментарий
18.05.2024 12:12 Ответить
- Не ходи туда, там тебя ждут неприятности
- Ну как же туда не ходить? Они же ждут!
показать весь комментарий
18.05.2024 12:12 Ответить
Ці вже нажерлися Української землі. Інші ще не зрозуміли що вони наступні.
показать весь комментарий
18.05.2024 12:22 Ответить
Вася, ходу, ходу назад в ***** чи Мухосранськ! Нажерлись земельки нашої?
показать весь комментарий
18.05.2024 12:48 Ответить
им платят по 10000 долларов вот они и идут табунами на убой
показать весь комментарий
18.05.2024 12:56 Ответить
Це шо по ляму срублів на місяць? А полоненні кацапи інше розповідають. Обіцять може й обіцяють, але то тільки обіцянки. Приміром для бурята з якихось ****** і 100 000 срублів це велика сума.
показать весь комментарий
18.05.2024 13:00 Ответить
это я слышал по нашему радио
показать весь комментарий
18.05.2024 13:13 Ответить
На мараХВоні шо хош скажуть...
показать весь комментарий
18.05.2024 13:24 Ответить
200к деревянних в месяц обешают. Для ********** це велики гроші☝️
показать весь комментарий
18.05.2024 14:53 Ответить
Ванька физдунішка , 2000 доларів вони отримують , деяки регіони при заключенні контракта доплачують від 500000до 1 000 000 разово .
показать весь комментарий
18.05.2024 15:23 Ответить
Никогда их не пойму. У них какой-то культ смерти. Всю историю.
показать весь комментарий
18.05.2024 13:40 Ответить
Та це ж уже було! (с)
Це такий собі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC синкретизм . З якихось незрозумілих причин на росії це явище називається православ'ям (не плутати з Православ'ям греків, болгар, румунів та інших народів).
показать весь комментарий
18.05.2024 14:35 Ответить
хоча б одна русофашистьска скотина задала собі просте питання . Для чого це? Заради чого? Путінські ****** недоумки - горіти вам у пеклі
показать весь комментарий
18.05.2024 13:49 Ответить
Голодранці за гроші 2000 у е готові сдохнути та вбивати всіх підряд ,Дикуни-неандертальці ,сліпа гілка розвитку людини
показать весь комментарий
18.05.2024 15:26 Ответить
Это дорога к накабздону, Харон - билетер
показать весь комментарий
18.05.2024 13:59 Ответить
Господи, поскладай усіх 140 мільйонів москалів вздовж тієї лісопосадки ! Оце було б чудо Господнє !..
показать весь комментарий
18.05.2024 15:59 Ответить
Домов нет, деревьев нет, одни ворота.
показать весь комментарий
19.05.2024 06:20 Ответить
Велика тайна русской души заключается в двух вещах - русской рулетке и мудрой народной поговорке "умер Максим - ни у ху... с ним!".
Сие есть отражение не исключительной мужественности, а того факта что их жизнь - гавно, и потерять её совсем не жалко. А тут шанс быстро разбогатеть...

Разбогатей или сдохни!

2005 г. ‧ Мюзикл/Боевик ‧ 2 ч 14 мин
показать весь комментарий
19.05.2024 11:32 Ответить
 
 