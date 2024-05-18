Бойцы 47 ОМБр ликвидировали группу российских штурмовиков. ВИДЕО
Аэробомберы роты ударных БпЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали группу российских штурмовиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Топ комментарии
+12 Yuriy Smith
показать весь комментарий18.05.2024 14:20
+10 Сергій Малецький
показать весь комментарий18.05.2024 14:39
+6 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий18.05.2024 14:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тільки бізнес, прастітє хахли - радісно бурмоче повна боярки самка, вигідно збувша чергового орка в перерахунку з коефіцієнтом шо здохне, десь так виходить - 15000руб\кг.
правда якщо виживе, то буде погано всій дярьовні, (так шо снайпери ЗСУ - стріляйте ви знаєте як.)))
Такого у московитів, до 2014 року, не було… але прутін, вирішив усьо па ПЛАНУ… Тепер рахунок орків, в Мирній Україні, пішов у її чорнозем, за 490.000 тушок!!
Слава Україні!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cutsir/a_russian_surrenders_to_a_ukrainian_drone_in/