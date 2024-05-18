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Бойцы 47 ОМБр ликвидировали группу российских штурмовиков. ВИДЕО

Аэробомберы роты ударных БпЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали группу российских штурмовиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты наблюдают за детонацией боекомплекта своего танка: "Еб#нуться можно, вон осколки полетели!". ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3536) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+12
"весьолий радостний вой" самок в Якутську під ЖЕКком чи де вони там відписуються від "я жена Абдурхамона Мамбурахмєдова" - тепєрь я жена Васі.(відправила тільки що СВОлочью бути).
тільки бізнес, прастітє хахли - радісно бурмоче повна боярки самка, вигідно збувша чергового орка в перерахунку з коефіцієнтом шо здохне, десь так виходить - 15000руб\кг.
правда якщо виживе, то буде погано всій дярьовні, (так шо снайпери ЗСУ - стріляйте ви знаєте як.)))
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18.05.2024 14:20
+10
Красиве відео . Браво авторам і виконавцям .
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18.05.2024 14:39
+6
Зійшов на орків Благодатний Вогонь від Мирних Українців!
Такого у московитів, до 2014 року, не було… але прутін, вирішив усьо па ПЛАНУ… Тепер рахунок орків, в Мирній Україні, пішов у її чорнозем, за 490.000 тушок!!
Слава Україні!
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18.05.2024 14:32
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18.05.2024 14:17 Ответить
"весьолий радостний вой" самок в Якутську під ЖЕКком чи де вони там відписуються від "я жена Абдурхамона Мамбурахмєдова" - тепєрь я жена Васі.(відправила тільки що СВОлочью бути).
тільки бізнес, прастітє хахли - радісно бурмоче повна боярки самка, вигідно збувша чергового орка в перерахунку з коефіцієнтом шо здохне, десь так виходить - 15000руб\кг.
правда якщо виживе, то буде погано всій дярьовні, (так шо снайпери ЗСУ - стріляйте ви знаєте як.)))
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18.05.2024 14:20 Ответить
Эх ваня ваня....))))
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18.05.2024 14:27 Ответить
Зійшов на орків Благодатний Вогонь від Мирних Українців!
Такого у московитів, до 2014 року, не було… але прутін, вирішив усьо па ПЛАНУ… Тепер рахунок орків, в Мирній Україні, пішов у її чорнозем, за 490.000 тушок!!
Слава Україні!
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18.05.2024 14:32 Ответить
Коля, Коля, Николай сиди дома в Украину не гуляй...
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18.05.2024 14:34 Ответить
Красиве відео . Браво авторам і виконавцям .
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18.05.2024 14:39 Ответить
Нах они так наряжаются? В аду в котле все равно их черти голыми варить будут
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18.05.2024 14:56 Ответить
а таких груп по 800 км лінії фронту ..от 1200 за добу
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18.05.2024 15:05 Ответить
Надеюсь черти в аду встретят их с тупыми вилами!
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18.05.2024 15:36 Ответить
Шо то я не понял, гусянка лежит, а танка нет. Загадка...
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18.05.2024 16:00 Ответить
Вищий пілотаж.Бомбометання від 47 ОМБр на відмінно!
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18.05.2024 16:05 Ответить
з початку оператор fpv-дрона вибирає самого прудкішого, який більше всіх метушиться.
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18.05.2024 18:00 Ответить
От скажіть мені, отой шмельц в натурі там так лежить? Уявляю який від них сморід стоїть...
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18.05.2024 20:25 Ответить
Русские дохнут в промышленных масштабах. Почему они на это идут, почему не сопротивляются? Я их не понимаю.
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18.05.2024 23:31 Ответить
Я уже писал, ЗСУ напалмом прошлись.
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19.05.2024 01:53 Ответить
Прошу цензор з метою пропаганди адаптувати та викласти це відео:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cutsir/a_russian_surrenders_to_a_ukrainian_drone_in/
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19.05.2024 02:01 Ответить
 
 