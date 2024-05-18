На Харьковском направлении произошло уже 10 боевых столкновений, 8 раз оккупанты пытались улучшить тактическое положение, - Генштаб

В течение текущих суток произошло уже 66 боевых столкновений. Ситуация на фронте остается напряженной.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в телеграм-канале, обнародовав оперативную информацию по состоянию на 16:00 субботы, 18 мая, передает Цензор.НЕТ.

Как отметили в Генштабе, противник, используя преимущество в количестве личного состава, продолжает атаковать украинские позиции. Украинские защитники наносят врагу значительные потери и на некоторых участках проводят штурмовые действия.

Харьковское направление

На Харьковском направлении враг при поддержке авиации атаковал в районах Липцы и северо-западнее Зеленого, продолжается бой в районе Волчанска. В настоящее время общее число боевых столкновений на этом направлении достигло 10, при этом российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение восемь раз, наши подразделения в свою очередь - дважды. Вблизи Зеленого вражеские самолеты сбросили еще три управляемые авиабомбы.

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На Купянском направлении противник совершил уже семь попыток штурмовых действий, в частности в районе населенного пункта Синьковка. Еще на одном участке контратаку проводят украинские воины. Ситуация динамичная и остается под контролем Сил обороны.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении число боевых столкновений за текущие сутки возросло до пяти. Для поддержки атаки в направлении Торского россияне нанесли по этому населенному пункту удар с воздуха с применением трех КАБов.



На Северском направлении, что в Донецкой области, вражеский авиаудар с применением КАБа нанесен по Белогоровке.

Одним из самых горячих направлений фронта остается Краматорское, где количество атак агрессора достигло 10. Новыми направлениями штурмовых действий противника днем здесь стали Ивановское и Курдюмовка. По Дилиевке российская авиация нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами.

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На Покровском направлении напряжение боевых действий сегодня самое высокое: здесь наши воины отразили 18 вражеских штурмов. Самые ожесточенные бои возле Новоалександровки. Направлением атак оккупантов стало также Невельское.



На Кураховском направлении враг девять раз пытался прорвать рубежи нашей обороны, в частности в районе Георгиевки. Под управляемые авиабомбы российских террористов попала Елизаветовка.

Обстановка на юге

Дважды противник пытался атаковать в районе Старомайорского на Времовском направлении, понес потери и отступил.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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