На Харьковском направлении произошло уже 10 боевых столкновений, 8 раз оккупанты пытались улучшить тактическое положение, - Генштаб
В течение текущих суток произошло уже 66 боевых столкновений. Ситуация на фронте остается напряженной.
Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в телеграм-канале, обнародовав оперативную информацию по состоянию на 16:00 субботы, 18 мая, передает Цензор.НЕТ.
Как отметили в Генштабе, противник, используя преимущество в количестве личного состава, продолжает атаковать украинские позиции. Украинские защитники наносят врагу значительные потери и на некоторых участках проводят штурмовые действия.
Харьковское направление
На Харьковском направлении враг при поддержке авиации атаковал в районах Липцы и северо-западнее Зеленого, продолжается бой в районе Волчанска. В настоящее время общее число боевых столкновений на этом направлении достигло 10, при этом российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение восемь раз, наши подразделения в свою очередь - дважды. Вблизи Зеленого вражеские самолеты сбросили еще три управляемые авиабомбы.
На Купянском направлении противник совершил уже семь попыток штурмовых действий, в частности в районе населенного пункта Синьковка. Еще на одном участке контратаку проводят украинские воины. Ситуация динамичная и остается под контролем Сил обороны.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении число боевых столкновений за текущие сутки возросло до пяти. Для поддержки атаки в направлении Торского россияне нанесли по этому населенному пункту удар с воздуха с применением трех КАБов.
На Северском направлении, что в Донецкой области, вражеский авиаудар с применением КАБа нанесен по Белогоровке.
Одним из самых горячих направлений фронта остается Краматорское, где количество атак агрессора достигло 10. Новыми направлениями штурмовых действий противника днем здесь стали Ивановское и Курдюмовка. По Дилиевке российская авиация нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами.
На Покровском направлении напряжение боевых действий сегодня самое высокое: здесь наши воины отразили 18 вражеских штурмов. Самые ожесточенные бои возле Новоалександровки. Направлением атак оккупантов стало также Невельское.
На Кураховском направлении враг девять раз пытался прорвать рубежи нашей обороны, в частности в районе Георгиевки. Под управляемые авиабомбы российских террористов попала Елизаветовка.
Обстановка на юге
Дважды противник пытался атаковать в районе Старомайорского на Времовском направлении, понес потери и отступил.
На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
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Може генералісімуму ДЕРЬМАКУ, який фактично керуе обороною України?
Кожен день вони щось роблять. таке враження що реакція «влади» дуже пасивна.
А не проактивна.
Автор:
Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський зробив заяву: "Уперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх двох місяців".
Ці слова приголомшили більшість військових на фронті, оскільки Верховного головнокомандувача хтось з найближчого оточення свідомо ввів в оману, і він повторює чиїсь слова, не орієнтуючись у реальній обстановці.
Тому інформую Володимира Зеленського, що відбувається насправді.
По-перше, бригади не скаржаться, тому що, крім проблем з керівництвом, ці скарги нічого не дають командирам бригад. Джерело:
https://kurs.com.ua/novost/675826-bogdan-rasskazal-kak-ermak-stal-glavoi-op
"У них стара історія, вони знають один одного років вісім - десять. Що вони там робили - це їхня історія. Нехай вони своєю історією живуть. Не хочу пірнати в цей бруд", - відповів Богдан на запитання, за які якості Андрія Єрмака було призначено головою ОП.
На запитання, чи не Єрмак зараз керує Україною, Богдан відповів:
"Мені здається, ні. Це симбіоз двох людей, і Володимир Зеленський у ньому превалює. Єрмак ніколи йому не говорить "ні". Будь-яка маячня, будь-яка сюжетна лінія - "Давай, клас!". Гей, хлопців, заходьте, президент ідею дав. Але це ж так не працювало, не працює і не буде працювати".
Війна йде на знищення України! Це зрозуміло?!!!
Головне завдання це Перемога!
Ось і розміркуй, як твої комент про
Бутусова цему допомогае?