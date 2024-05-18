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Новости Агрессия России против Украины
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На Харьковском направлении произошло уже 10 боевых столкновений, 8 раз оккупанты пытались улучшить тактическое положение, - Генштаб

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В течение текущих суток произошло уже 66 боевых столкновений. Ситуация на фронте остается напряженной.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в телеграм-канале, обнародовав оперативную информацию по состоянию на 16:00 субботы, 18 мая, передает Цензор.НЕТ.

Как отметили в Генштабе, противник, используя преимущество в количестве личного состава, продолжает атаковать украинские позиции. Украинские защитники наносят врагу значительные потери и на некоторых участках проводят штурмовые действия.

Харьковское направление

На Харьковском направлении враг при поддержке авиации атаковал в районах Липцы и северо-западнее Зеленого, продолжается бой в районе Волчанска. В настоящее время общее число боевых столкновений на этом направлении достигло 10, при этом российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение восемь раз, наши подразделения в свою очередь - дважды. Вблизи Зеленого вражеские самолеты сбросили еще три управляемые авиабомбы.

Читайте также: Силы обороны юга за прошедшие сутки отразили 15 вражеских штурмов на левом берегу Днепра Херсонщины и пять штурмов - на Ореховском направлении Запорожской области

На Купянском направлении противник совершил уже семь попыток штурмовых действий, в частности в районе населенного пункта Синьковка. Еще на одном участке контратаку проводят украинские воины. Ситуация динамичная и остается под контролем Сил обороны.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении число боевых столкновений за текущие сутки возросло до пяти. Для поддержки атаки в направлении Торского россияне нанесли по этому населенному пункту удар с воздуха с применением трех КАБов.

На Северском направлении, что в Донецкой области, вражеский авиаудар с применением КАБа нанесен по Белогоровке.

Одним из самых горячих направлений фронта остается Краматорское, где количество атак агрессора достигло 10. Новыми направлениями штурмовых действий противника днем здесь стали Ивановское и Курдюмовка. По Дилиевке российская авиация нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами.

Читайте также: На Харьковщине враг не оставляет попыток прорвать оборону украинских войск. На Донетчине не отказывается от намерений захвата города Часов Яр. На Покровском направлении продолжаются две атаки россиян, - Генштаб

На Покровском направлении напряжение боевых действий сегодня самое высокое: здесь наши воины отразили 18 вражеских штурмов. Самые ожесточенные бои возле Новоалександровки. Направлением атак оккупантов стало также Невельское.

На Кураховском направлении враг девять раз пытался прорвать рубежи нашей обороны, в частности в районе Георгиевки. Под управляемые авиабомбы российских террористов попала Елизаветовка.

Обстановка на юге

Дважды противник пытался атаковать в районе Старомайорского на Времовском направлении, понес потери и отступил.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Читайте также: На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборону на направлениях Глубокое-Липцы, Бугроватка-Старица, - Генштаб ВСУ

Автор: 

Генштаб ВС (6208) боевые действия (3956) ВСУ (6551)


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Топ комментарии
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Про **********

Автор:

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський зробив заяву: "Уперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх двох місяців".

Ці слова приголомшили більшість військових на фронті, оскільки Верховного головнокомандувача хтось з найближчого оточення свідомо ввів в оману, і він повторює чиїсь слова, не орієнтуючись у реальній обстановці.
Тому інформую Володимира Зеленського, що відбувається насправді.

По-перше, бригади не скаржаться, тому що, крім проблем з керівництвом, ці скарги нічого не дають командирам бригад. Джерело:
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18.05.2024 17:59
+1
Кацапи пруть на Харків. Кому це ще не зрозуміло?

Може генералісімуму ДЕРЬМАКУ, який фактично керуе обороною України?

Кожен день вони щось роблять. таке враження що реакція «влади» дуже пасивна.
А не проактивна.
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18.05.2024 17:39
+1
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18.05.2024 17:43
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Кацапи пруть на Харків. Кому це ще не зрозуміло?

Може генералісімуму ДЕРЬМАКУ, який фактично керуе обороною України?

Кожен день вони щось роблять. таке враження що реакція «влади» дуже пасивна.
А не проактивна.
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18.05.2024 17:39 Ответить
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18.05.2024 17:43 Ответить
Не заважай говнокомандувачу готуватися до саммiту миру.
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18.05.2024 18:02 Ответить
Про **********

Автор:

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський зробив заяву: "Уперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх двох місяців".

Ці слова приголомшили більшість військових на фронті, оскільки Верховного головнокомандувача хтось з найближчого оточення свідомо ввів в оману, і він повторює чиїсь слова, не орієнтуючись у реальній обстановці.
Тому інформую Володимира Зеленського, що відбувається насправді.

По-перше, бригади не скаржаться, тому що, крім проблем з керівництвом, ці скарги нічого не дають командирам бригад. Джерело:
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18.05.2024 17:59 Ответить
Що вова робить у години КОЖНОЇ ДОБИ між начитуванням текстів вечірньо-квартальної Нетряпкиякоїсь?
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18.05.2024 18:04 Ответить
Про Єрмака та Зеленського Андрій Богдан

https://kurs.com.ua/novost/675826-bogdan-rasskazal-kak-ermak-stal-glavoi-op

"У них стара історія, вони знають один одного років вісім - десять. Що вони там робили - це їхня історія. Нехай вони своєю історією живуть. Не хочу пірнати в цей бруд", - відповів Богдан на запитання, за які якості Андрія Єрмака було призначено головою ОП.

На запитання, чи не Єрмак зараз керує Україною, Богдан відповів:
"Мені здається, ні. Це симбіоз двох людей, і Володимир Зеленський у ньому превалює. Єрмак ніколи йому не говорить "ні". Будь-яка маячня, будь-яка сюжетна лінія - "Давай, клас!". Гей, хлопців, заходьте, президент ідею дав. Але це ж так не працювало, не працює і не буде працювати".
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18.05.2024 18:15 Ответить
після інспекції на початку квітня ."зезедента слуги рашистського" будівництва укріплень на Харківському напрямку в мацкву був зроблений доклад-"Путя,все готове до Твого наступу , згідно Твоїх вимог "Укріплень немає,гроші з казни України с3,14зджено,можеш приступати до нападу...Твій слуга "зе"
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18.05.2024 18:10 Ответить
Так, Серожа. Це не начасі, якщо ти ще не зрозумів.

Війна йде на знищення України! Це зрозуміло?!!!

Головне завдання це Перемога!

Ось і розміркуй, як твої комент про
Бутусова цему допомогае?
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18.05.2024 18:15 Ответить
Сказати що заява зеленСКОГО про відсутність скарг військових на нестачу *********** приголомшила військових - це НІЧОГО НЕ СКАЗАТИ ! Але перейдемо на іншу тему. Про військових - нехай не скаржаться, що я по них пройшов танком. До 10 травня бачив Буданов, розвідка, що йде накопичення 5 батальйонів біля Шебекіно. Це ж не голка в сіні - 3000 штиків. Як готувались зустрічати ці кулаки кацапів ? Невідомо. Простіше звинуватити дядька Степана-старосту села Лук'янці або мера Вовчанська на відсутність фортифікацій. Що й зробили УКРАЇНЦІ! Заволали, закричали про корупцію ! Військові бачили, що нічого немає і спали спокійно перед наступом ? Зайшли батальйони майже без бронетехніки. Як їх зустріли наші славні командири ? Зараз познімали, поперезначали кількох, і забули про винних та лохів. ГОЛОВНЕ - влада з себе відповідальність зняла, з Буданова та Сирського теж. "ВсЬо салдат винаватий!?" Зараз в Грайвороні бригаду кацапи збирають. І знову буде "Нє біло фартіфікацій! Мінні поля миші з'їли !" Скільки ще терпіти Брехню ! Хто вийде у телеЯЩИК і скаже "Я - винний, бо просрав!"
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18.05.2024 19:04 Ответить
 
 