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Новини Агресія Росії проти України
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На Харківському напрямку відбулося вже 10 боєзіткнень, 8 разів окупанти намагалися покращити тактичне положення, - Генштаб

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Протягом поточної доби відбулося вже 66 бойових зіткнень. Ситуація на фронті залишається напруженою.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у телеграмі, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 суботи, 18 травня, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначили в Генштабі, противник, використовуючи перевагу в кількості особового складу, продовжує атакувати українські позиції. Українські захисники завдають ворогу значних втрат та на деяких ділянках проводять штурмові дії.

Харківський напрямок

На Харківському напрямку ворог за підтримки авіації атакував у районах Липців та північно-західніше Зеленого, триває бій у районі Вовчанська. На цей час зальне число бойових зіткнень на цьому напрямку сягнуло 10, при цьому російські окупанти намагалися покращити тактичне положення вісім разів, наші підрозділи у свою чергу – двічі. Поблизу Зеленого ворожі літаки скинули ще три керовані авіабомби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На більшості напрямків ворог продовжує активні наступальні дії, ЗСУ стримують натиск та оперативно реагують на зміни, - Генштаб

На Куп’янському напрямку противник здійснив уже сім спроб штурмових дій, зокрема в районі населеного пункту Синьківка. Ще на одній ділянці контратаку проводять українські воїни. Ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку число бойових зіткнень поточної доби зросло до п’яти. Для підтримки атаки в напрямку Торського, росіяни завдали по цьому населеному пункту удару з повітря із застосуванням трьох КАБів.

На Сіверському напрямку, що в Донецькій області, ворожий авіаудар із застосуванням КАБу завдано по Білогорівці.

Одним із найгарячіших напрямків фронту залишається Краматорський, де кількість атак агресора досягла 10. Новими напрямками штурмових дій противника удень тут стали Іванівське та Курдюмівка. По Диліївці російська авіація завдала удару некерованими авіаційними ракетами.

Читайте: На Харківщині ворог не полишає спроб прорвати оборону українських військ. На Донеччині не відмовляється від намірів захоплення міста Часів Яр. На Покровському напрямку тривають дві атаки росіян, - Генштаб

На Покровському напрямку напруга бойових дій сьогодні найвища: тут наші воїни відбивали 18 ворожих штурмів. Найзапекліше біля Новоолександрівки. Напрямком атак окупантів стало також Невельське.

На Курахівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати рубежі нашої оборони, зокрема в районі Георгіївки. Під керовані авіабомби російських терористів потрапила Єлизаветівка.

Обстановка на Півдні

Двічі противник намагався атакувати в районі Старомайорського на Времівському напрямку, зазнав втрат та відступив.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Також читайте: На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6507) бойові дії (3711) ЗСУ (7504)


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Топ коментарі
+4
Про **********

Автор:

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський зробив заяву: "Уперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх двох місяців".

Ці слова приголомшили більшість військових на фронті, оскільки Верховного головнокомандувача хтось з найближчого оточення свідомо ввів в оману, і він повторює чиїсь слова, не орієнтуючись у реальній обстановці.
Тому інформую Володимира Зеленського, що відбувається насправді.

По-перше, бригади не скаржаться, тому що, крім проблем з керівництвом, ці скарги нічого не дають командирам бригад. Джерело:
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18.05.2024 17:59
+1
Кацапи пруть на Харків. Кому це ще не зрозуміло?

Може генералісімуму ДЕРЬМАКУ, який фактично керуе обороною України?

Кожен день вони щось роблять. таке враження що реакція «влади» дуже пасивна.
А не проактивна.
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18.05.2024 17:39
+1
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18.05.2024 17:43
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Кацапи пруть на Харків. Кому це ще не зрозуміло?

Може генералісімуму ДЕРЬМАКУ, який фактично керуе обороною України?

Кожен день вони щось роблять. таке враження що реакція «влади» дуже пасивна.
А не проактивна.
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18.05.2024 17:39 Відповісти
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18.05.2024 17:43 Відповісти
Не заважай говнокомандувачу готуватися до саммiту миру.
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18.05.2024 18:02 Відповісти
Про **********

Автор:

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський зробив заяву: "Уперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх двох місяців".

Ці слова приголомшили більшість військових на фронті, оскільки Верховного головнокомандувача хтось з найближчого оточення свідомо ввів в оману, і він повторює чиїсь слова, не орієнтуючись у реальній обстановці.
Тому інформую Володимира Зеленського, що відбувається насправді.

По-перше, бригади не скаржаться, тому що, крім проблем з керівництвом, ці скарги нічого не дають командирам бригад. Джерело:
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18.05.2024 17:59 Відповісти
Що вова робить у години КОЖНОЇ ДОБИ між начитуванням текстів вечірньо-квартальної Нетряпкиякоїсь?
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18.05.2024 18:04 Відповісти
Про Єрмака та Зеленського Андрій Богдан

https://kurs.com.ua/novost/675826-bogdan-rasskazal-kak-ermak-stal-glavoi-op

"У них стара історія, вони знають один одного років вісім - десять. Що вони там робили - це їхня історія. Нехай вони своєю історією живуть. Не хочу пірнати в цей бруд", - відповів Богдан на запитання, за які якості Андрія Єрмака було призначено головою ОП.

На запитання, чи не Єрмак зараз керує Україною, Богдан відповів:
"Мені здається, ні. Це симбіоз двох людей, і Володимир Зеленський у ньому превалює. Єрмак ніколи йому не говорить "ні". Будь-яка маячня, будь-яка сюжетна лінія - "Давай, клас!". Гей, хлопців, заходьте, президент ідею дав. Але це ж так не працювало, не працює і не буде працювати".
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18.05.2024 18:15 Відповісти
після інспекції на початку квітня ."зезедента слуги рашистського" будівництва укріплень на Харківському напрямку в мацкву був зроблений доклад-"Путя,все готове до Твого наступу , згідно Твоїх вимог "Укріплень немає,гроші з казни України с3,14зджено,можеш приступати до нападу...Твій слуга "зе"
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18.05.2024 18:10 Відповісти
Так, Серожа. Це не начасі, якщо ти ще не зрозумів.

Війна йде на знищення України! Це зрозуміло?!!!

Головне завдання це Перемога!

Ось і розміркуй, як твої комент про
Бутусова цему допомогае?
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18.05.2024 18:15 Відповісти
Сказати що заява зеленСКОГО про відсутність скарг військових на нестачу *********** приголомшила військових - це НІЧОГО НЕ СКАЗАТИ ! Але перейдемо на іншу тему. Про військових - нехай не скаржаться, що я по них пройшов танком. До 10 травня бачив Буданов, розвідка, що йде накопичення 5 батальйонів біля Шебекіно. Це ж не голка в сіні - 3000 штиків. Як готувались зустрічати ці кулаки кацапів ? Невідомо. Простіше звинуватити дядька Степана-старосту села Лук'янці або мера Вовчанська на відсутність фортифікацій. Що й зробили УКРАЇНЦІ! Заволали, закричали про корупцію ! Військові бачили, що нічого немає і спали спокійно перед наступом ? Зайшли батальйони майже без бронетехніки. Як їх зустріли наші славні командири ? Зараз познімали, поперезначали кількох, і забули про винних та лохів. ГОЛОВНЕ - влада з себе відповідальність зняла, з Буданова та Сирського теж. "ВсЬо салдат винаватий!?" Зараз в Грайвороні бригаду кацапи збирають. І знову буде "Нє біло фартіфікацій! Мінні поля миші з'їли !" Скільки ще терпіти Брехню ! Хто вийде у телеЯЩИК і скаже "Я - винний, бо просрав!"
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18.05.2024 19:04 Відповісти
 
 