На Харківському напрямку відбулося вже 10 боєзіткнень, 8 разів окупанти намагалися покращити тактичне положення, - Генштаб
Протягом поточної доби відбулося вже 66 бойових зіткнень. Ситуація на фронті залишається напруженою.
Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у телеграмі, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 суботи, 18 травня, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначили в Генштабі, противник, використовуючи перевагу в кількості особового складу, продовжує атакувати українські позиції. Українські захисники завдають ворогу значних втрат та на деяких ділянках проводять штурмові дії.
Харківський напрямок
На Харківському напрямку ворог за підтримки авіації атакував у районах Липців та північно-західніше Зеленого, триває бій у районі Вовчанська. На цей час зальне число бойових зіткнень на цьому напрямку сягнуло 10, при цьому російські окупанти намагалися покращити тактичне положення вісім разів, наші підрозділи у свою чергу – двічі. Поблизу Зеленого ворожі літаки скинули ще три керовані авіабомби.
На Куп’янському напрямку противник здійснив уже сім спроб штурмових дій, зокрема в районі населеного пункту Синьківка. Ще на одній ділянці контратаку проводять українські воїни. Ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони.
Бойові дії на Сході
На Лиманському напрямку число бойових зіткнень поточної доби зросло до п’яти. Для підтримки атаки в напрямку Торського, росіяни завдали по цьому населеному пункту удару з повітря із застосуванням трьох КАБів.
На Сіверському напрямку, що в Донецькій області, ворожий авіаудар із застосуванням КАБу завдано по Білогорівці.
Одним із найгарячіших напрямків фронту залишається Краматорський, де кількість атак агресора досягла 10. Новими напрямками штурмових дій противника удень тут стали Іванівське та Курдюмівка. По Диліївці російська авіація завдала удару некерованими авіаційними ракетами.
На Покровському напрямку напруга бойових дій сьогодні найвища: тут наші воїни відбивали 18 ворожих штурмів. Найзапекліше біля Новоолександрівки. Напрямком атак окупантів стало також Невельське.
На Курахівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати рубежі нашої оборони, зокрема в районі Георгіївки. Під керовані авіабомби російських терористів потрапила Єлизаветівка.
Обстановка на Півдні
Двічі противник намагався атакувати в районі Старомайорського на Времівському напрямку, зазнав втрат та відступив.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
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Може генералісімуму ДЕРЬМАКУ, який фактично керуе обороною України?
Кожен день вони щось роблять. таке враження що реакція «влади» дуже пасивна.
А не проактивна.
Автор:
Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський зробив заяву: "Уперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх двох місяців".
Ці слова приголомшили більшість військових на фронті, оскільки Верховного головнокомандувача хтось з найближчого оточення свідомо ввів в оману, і він повторює чиїсь слова, не орієнтуючись у реальній обстановці.
Тому інформую Володимира Зеленського, що відбувається насправді.
По-перше, бригади не скаржаться, тому що, крім проблем з керівництвом, ці скарги нічого не дають командирам бригад. Джерело:
https://kurs.com.ua/novost/675826-bogdan-rasskazal-kak-ermak-stal-glavoi-op
"У них стара історія, вони знають один одного років вісім - десять. Що вони там робили - це їхня історія. Нехай вони своєю історією живуть. Не хочу пірнати в цей бруд", - відповів Богдан на запитання, за які якості Андрія Єрмака було призначено головою ОП.
На запитання, чи не Єрмак зараз керує Україною, Богдан відповів:
"Мені здається, ні. Це симбіоз двох людей, і Володимир Зеленський у ньому превалює. Єрмак ніколи йому не говорить "ні". Будь-яка маячня, будь-яка сюжетна лінія - "Давай, клас!". Гей, хлопців, заходьте, президент ідею дав. Але це ж так не працювало, не працює і не буде працювати".
Війна йде на знищення України! Це зрозуміло?!!!
Головне завдання це Перемога!
Ось і розміркуй, як твої комент про
Бутусова цему допомогае?