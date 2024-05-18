На Харківщині ворог не полишає спроб прорвати оборону українських військ. На Донеччині не відмовляється від намірів захоплення міста Часів Яр. На Покровському напрямку тривають дві атаки росіян, - Генштаб

Протягом минулої доби на всьому фронті російсько-української війни відбулося загалом 116 бойових зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 11.30 18 травня.

Обстріли України

За уточненою інформацією, ворог завдав 65 авіаційних ударів із застосуванням 91 КАБу, використав проти нас 13 ракет, застосував 46 ударних БПЛА типу "Shahed" та "Ланцет", здійснив 4072 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах, із них 143 з реактивних систем залпового вогню.

Удари по ворогу

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, одну станцію РЛС противника.

Загалом за минулу добу бойові втрати російських загарбників, безповоротні та санітарні, склали 1210 осіб. Також ворог втратив 13 танків, 43 бойових броньованих машини, 36 артилерійських систем, один засіб ППО, один літак Су-25, 35 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 65 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки.

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування російських окупантів в глибину нашої держави.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону українських військ. З початку поточної доби ворог здійснив дві атаки на наші позиції в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ. Успіху не досягає. Наші захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке.

За поточну добу на цьому напрямку втрати агресора склали 19 осіб живої сили та 10 одиниць військової техніки. За минулу добу на цьому напрямку противник втратив – до 200 осіб та 42 одиниці військової техніки.

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбивають дві атаки противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Сили оборони продовжують штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка і Терни, та мають частковий успіх в окремих районах.

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На Краматорському напрямку протягом поточної доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборону наших військ. Українські захисники чотири атаки відбили, триває бій в районі населеного пункту Кліщіївка.

Противник не відмовляється від намірів захоплення міста Часів Яр, попри втрати в живій силі та військовій техніці. Другу добу поспіль, в напрямку населеного пункту Новий противник широко застосовує бронетехніку. Так, минулої доби російські підрозділи двома танками та 21 бойовою машиною піхоти намагалися вклинитися в наш бойовий порядок, але зазнали втрат та відступили. За поточну добу ворог тут уже задіяв танк, дві БМП та два бронеавтомобілі "Тигр". В ході бою нашими військами було знищено танк та дві БМП, противник знову відступив.

На Покровському напрямку тривають дві атаки росіян у районі населеного пункту Уманське. Ситуація контрольована. Загальні втрати ворога на цьому напрямку минулої доби склали 210 російських окупантів та 23 одиниці озброєння і військової техніки.

На Курахівському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. Тривають чотири бойові зіткнення на напрямках Славне – Парасковіївка, Славне – Новомихайлівка, Солодке – Водяне, Солодке – Костянтинівка. На даний час в ході боїв втрат позицій не допущено.

Ситуація на півдні

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну безуспішну спробу витіснити підрозділи Сил оборони північно-західніше населеного пункту Вербове Запорізької області. Ситуація під контролем українських військ.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів. Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Олешківські Піски – Кринки. Втрат наших позицій не допущено.

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