На Харьковщине враг не оставляет попыток прорвать оборону украинских войск. На Донетчине не отказывается от намерений захвата города Часов Яр. На Покровском направлении продолжаются две атаки россиян, - Генштаб

За прошедшие сутки на всем фронте российско-украинской войны произошло всего 116 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 11.30 18 мая.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, враг нанес 65 авиационных ударов с применением 91 КАБа, использовал против нас 13 ракет, применил 46 ударных БПЛА типа "Shahed" и "Ланцет", совершил 4072 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам, из них 143 из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава, одну станцию РЛС противника.

Всего за минувшие сутки боевые потери российских захватчиков, безвозвратные и санитарные, составили 1210 человек. Также враг потерял 13 танков, 43 боевых бронированных машины, 36 артиллерийских систем, одно средство ПВО, один самолет Су-25, 35 БпЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 65 автомобилей и шесть единиц специальной техники.

Силы обороны продолжают сосредотачивать основные усилия на недопущении продвижения российских оккупантов в глубину нашего государства.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону украинских войск. С начала текущих суток враг совершил две атаки на наши позиции в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск. Успеха не достигает. Наши защитники пытаются оттеснить врага в направлении населенного пункта Глубокое.

За текущие сутки на этом направлении потери агрессора составили 19 человек живой силы и 10 единиц военной техники. За минувшие сутки на этом направлении противник потерял - до 200 человек и 42 единицы военной техники.

На Купянском направлении подразделения наших войск отражают две атаки противника в направлении населенного пункта Берестовое. Ситуация контролируемая. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Терны, и имеют частичный успех в отдельных районах.

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На Краматорском направлении в течение текущих суток враг пять раз пытался прорвать оборону наших войск. Украинские защитники четыре атаки отбили, продолжается бой в районе населенного пункта Клещиевка.

Противник не отказывается от намерений захвата города Часов Яр, несмотря на потери в живой силе и военной технике. Вторые сутки подряд, в направлении населенного пункта Новый противник широко применяет бронетехнику. Так, за прошедшие сутки российские подразделения двумя танками и 21 боевой машиной пехоты пытались вклиниться в наш боевой порядок, но понесли потери и отступили. За текущие сутки враг здесь уже задействовал танк, две БМП и два бронеавтомобиля "Тигр". В ходе боя нашими войсками были уничтожены танк и две БМП, противник снова отступил.

На Покровском направлении продолжаются две атаки россиян в районе населенного пункта Уманское. Ситуация контролируемая. Общие потери врага на этом направлении за прошедшие сутки составили 210 российских оккупантов и 23 единицы вооружения и военной техники.

На Кураховском направлении враг не прекращает попыток прорвать оборону наших войск. Продолжаются четыре боевых столкновения на направлениях Славное - Парасковеевка, Славное - Новомихайловка, Сладкое - Водяное, Солодке - Константиновка. В настоящее время в ходе боев потерь позиций не допущено.

Ситуация на юге

На Ореховском направлении противник совершил одну безуспешную попытку вытеснить подразделения Сил обороны северо-западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области. Ситуация под контролем украинских войск.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку оккупантов. Еще одно боевое столкновение продолжается на направлении Алешковские Пески - Крынки. Потерь наших позиций не допущено.

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