Силы обороны юга за прошедшие сутки отразили 15 вражеских штурмов на левом берегу Днепра Херсонщины и пять штурмов - на Ореховском направлении Запорожской области

В течение суток в операционной зоне Сил обороны Юга продолжилось контрбатарейное противостояние и отражение российских штурмов. Войска страны-агрессора не оставляли попыток выбить украинские подразделения с занятых позиций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"На левобережье Днепра временно захваченной Херсонщины враг совершил 15 штурмов. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции", - говорится в сообщении.

В то же время на Ореховском направлении оккупационные войска совершили пять штурмов, из них четыре в районе Старомайорского и один в районе Малой Токмачки.

Сообщается, что российские войска осуществили артиллерийские обстрелы, нанесли авиационные удары с применением управляемых авиабомб и неуправляемых авиационных ракет, использовали ударные дроны различных типов, продолжают осуществлять аэроразведку.

При этом, в операционной зоне Сил обороны юга в целом за сутки зафиксирован пролет 252 разведывательных БПЛА.

За сутки на юге ликвидировано 113 оккупантов. Враг потерял 30 единиц вооружения и военной техники:

13 орудий;

11 единиц автобронетехники;

1 станция радиоэлектронной борьбы;

2 разведывательных БпЛА;

3 лодки.

Напомним, на днях представитель ОК "Південь" Дмитрий Плетенчук сообщил, что враг активизировал штурмы позиций ВСУ на юге.

Также читайте: На Харьковщине враг не оставляет попыток прорвать оборону украинских войск. На Донетчине не отказывается от намерений захвата города Часов Яр. На Покровском направлении продолжаются две атаки россиян, - Генштаб