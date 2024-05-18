Силы обороны юга за прошедшие сутки отразили 15 вражеских штурмов на левом берегу Днепра Херсонщины и пять штурмов - на Ореховском направлении Запорожской области
В течение суток в операционной зоне Сил обороны Юга продолжилось контрбатарейное противостояние и отражение российских штурмов. Войска страны-агрессора не оставляли попыток выбить украинские подразделения с занятых позиций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
"На левобережье Днепра временно захваченной Херсонщины враг совершил 15 штурмов. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции", - говорится в сообщении.
В то же время на Ореховском направлении оккупационные войска совершили пять штурмов, из них четыре в районе Старомайорского и один в районе Малой Токмачки.
Сообщается, что российские войска осуществили артиллерийские обстрелы, нанесли авиационные удары с применением управляемых авиабомб и неуправляемых авиационных ракет, использовали ударные дроны различных типов, продолжают осуществлять аэроразведку.
При этом, в операционной зоне Сил обороны юга в целом за сутки зафиксирован пролет 252 разведывательных БПЛА.
За сутки на юге ликвидировано 113 оккупантов. Враг потерял 30 единиц вооружения и военной техники:
- 13 орудий;
- 11 единиц автобронетехники;
- 1 станция радиоэлектронной борьбы;
- 2 разведывательных БпЛА;
- 3 лодки.
Напомним, на днях представитель ОК "Південь" Дмитрий Плетенчук сообщил, что враг активизировал штурмы позиций ВСУ на юге.
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