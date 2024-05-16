За сутки на юге ликвидировано 130 оккупантов и уничтожено 27 единиц вооружения и военной техники

Силы обороны юга в своей зоне ответственности за сутки ликвидировали 130 российской военнослужащих и уничтожили или повредили 27 единиц вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 130 человек.

Также враг потерял 27 единиц вооружения и военной техники, из них:

6 пушек;

1 миномет;

1 пулемет "Утес";

13 единиц автобронетехники;

2 разведывательных БпЛА;

2 аэрофотостанции;

2 лодки.

Также уничтожено 4 наблюдательных пункта", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в операционной зоне Сил обороны Юга зафиксирован пролет 76 разведывательных БпЛА.

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