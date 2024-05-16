За сутки на юге ликвидировано 130 оккупантов и уничтожено 27 единиц вооружения и военной техники
Силы обороны юга в своей зоне ответственности за сутки ликвидировали 130 российской военнослужащих и уничтожили или повредили 27 единиц вооружения и военной техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
"В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 130 человек.
Также враг потерял 27 единиц вооружения и военной техники, из них:
- 6 пушек;
- 1 миномет;
- 1 пулемет "Утес";
- 13 единиц автобронетехники;
- 2 разведывательных БпЛА;
- 2 аэрофотостанции;
- 2 лодки.
Также уничтожено 4 наблюдательных пункта", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в операционной зоне Сил обороны Юга зафиксирован пролет 76 разведывательных БпЛА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль