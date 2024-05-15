За прошедшие сутки армия РФ 18 раз безуспешно штурмовала позиции ВСУ на Ореховском направлении и на левобережье Днепра, - Силы обороны юга

На Ореховском направлении российские войска совершили 13 безуспешных штурмов, на левобережье Днепра - пять. Понеся потери, враг отошел на свои исходные позиции.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки в операционной зоне Сил обороны Юга продолжилось контрбатарейное противостояние и отражение вражеских штурмов. Враг не оставлял попыток выбить наши подразделения с занятых позиций", - говорится в сообщении.

Отражение вражеских штурмов

Так, на Ореховском направлении оккупанты совершили 13 штурмов, из них 9 в районе Старомайорского и 4 в районе Работино.

На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины враг совершил 5 безуспешных штурмов. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции.

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Обстрелы оккупантов

Кроме того, за прошедшие сутки враг с тактической авиации совершил ракетный удар в направлении Кировоградщины, вероятно крылатой ракетой Х-59. Разрушений и пострадавших нет.

Российские захватчики осуществили артиллерийские обстрелы, использовали ударные дроны различных типов, продолжили осуществлять аэроразведку. За минувшие сутки в операционной зоне Сил обороны Юга зафиксирован пролет 68 разведывательных БПЛА.

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