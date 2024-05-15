Упродовж минулої доби армія РФ 18 разів безуспішно штурмувала позиції ЗСУ на Оріхівському напрямку та на лівобережжі Дніпра, - Сили оборони півдня
На Оріхівському напрямку російські війська здійснили 13 безуспішних штурмів, на лівобережжі Дніпра - п’ять. Зазнавши втрат, ворог відійшов на свої вихідні позиції.
Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом минулої доби в операційній зоні Сил оборони Півдня продовжилося контрбатарейне протистояння та відбиття ворожих штурмів. Ворог не полишав спроб вибити наші підрозділи із зайнятих позицій", - йдеться у повідомленні.
Відбиття ворожих штурмів
Так, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 13 штурмів, з них 9 в районі Старомайорського та 4 в районі Роботиного.
На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив 5 безуспішних штурмів. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.
Обстріли окупантів
Крім того, минулої доби ворог з тактичної авіації здійснив ракетний удар у напрямку Кіровоградщини, ймовірно крилатою ракетою Х-59. Руйнувань та постраждалих немає.
Російські загарбники здійснили артилерійські обстріли, використали ударні дрони різних типів, продовжили здійснювати аеророзвідку. За минулу добу в операційній зоні Сил оборони Півдня зафіксовано проліт 68 розвідувальних БПЛА.
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