УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10788 відвідувачів онлайн
Новини Війна
561 1

Упродовж минулої доби армія РФ 18 разів безуспішно штурмувала позиції ЗСУ на Оріхівському напрямку та на лівобережжі Дніпра, - Сили оборони півдня

Оборона ЗСУ на Херсонщині

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили 13 безуспішних штурмів, на лівобережжі Дніпра - п’ять. Зазнавши втрат, ворог відійшов на свої вихідні позиції.

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби в операційній зоні Сил оборони Півдня продовжилося контрбатарейне протистояння та відбиття ворожих штурмів. Ворог не полишав спроб вибити наші підрозділи із зайнятих позицій", - йдеться у повідомленні.

Відбиття ворожих штурмів

Так, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 13 штурмів, з них 9 в районі Старомайорського та 4 в районі Роботиного.

На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив 5 безуспішних штурмів. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 140 окупантів і 41 одиницю озброєння й військової техніки росіян

Обстріли окупантів

Крім того, минулої доби ворог з тактичної авіації здійснив ракетний удар у напрямку Кіровоградщини, ймовірно крилатою ракетою Х-59. Руйнувань та постраждалих немає.

Російські загарбники здійснили артилерійські обстріли, використали ударні дрони різних типів, продовжили здійснювати аеророзвідку. За минулу добу в операційній зоні Сил оборони Півдня зафіксовано проліт 68 розвідувальних БПЛА.

Читайте також: Зранку рашисти штурмували Старомайорське, Кринки та Роботине. Втрат позицій ЗСУ немає, - ОК "Південь"

Автор: 

ЗСУ (7489) Сили оборони півдня (320) Херсонська область (5697)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
15.05.2024 13:07 Відповісти
 
 