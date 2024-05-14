Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 140 окупантів і 41 одиницю озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу знищено 140 окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 140 осіб.

Крім того, росіяни втратили 41 одиницю озброєння та військової техніки, з них:

1 реактивна система залпового вогню;

1 зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2";

3 гармати;

1 міномет;

17 одиниць авто-бронетехніки;

1 розвідувальний БпЛА;

2 станції радіоелектронної боротьби;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 485 430 осіб (+1400 за добу), 351 літак, 7496 танків, 12 515 артсистем, 14 460 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

3 комплекси відеоспостереження "Муром-М";

1 комплекс зв’язку "Старлінк";

1 одиниця інженерного обладнання;

6 аерофотостанцій;

1 гідроскутер;

3 човни.

Також дивіться: Сили оборони випробували нові багатофункціональні наземні дрони "Махно". ФОТОрепортаж

Також у Силах оборони півдня повідомили про знищення місця зберігання боєприпасів, пункту управління підрозділу радіоелектронної боротьби, місця пуску БпЛА та 2 спостережних пунктів росіян.

Раніше начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук повідомляв, що сьогодні, 14 травня, російські війська активізували свої зусилля на трьох українських локаціях: Старомайорське, Кринки, і Роботине. Як зазначається, втрат українських позицій не зафіксовано.