Сили оборони випробували нові багатофункціональні наземні дрони "Махно". ФОТОрепортаж
У 108-й бригаді ТрО пройшли випробування наземних дронів "Махно". Вони мають шість модифікацій.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на сьогодні є шість модифікацій дронів: мінувальні, розмінувальні, логістичні (для доставки провіанту, води, боєприпасів, деревини тощо), евакуаційні та штурмові.
"Усі наші дрони мають одну назву - "Махно". На честь легендарного Нестора Махна, який разом зі своїми побратимами, знатно бив у цих краях більшовиків", - зазначив офіцер на бойове псевдо "Діскус".
За його словами, конструювання, зварку, електроніку та необхідне програмування - все самотужки зробили наші воїни.
"Левову частку необхідних коштів так само вклали вони. Водночас до цієї роботи долучилися волонтери, окремі сім‘ї та деякі компанії, за що ми їм, безперечно, щиро вдячні", - наголосив "Діскус".
Він зауважив, що в сучасних бойових умовах ці засоби набувають великого значення, оскільки дають змогу убезпечити життя військовослужбовців і водночас успішно виконати бойові завдання.
У ЗСУ додали, що випробування дрона відбулися успішно, отже найближчим часом наземні дрони пройдуть перевірку бойовою роботою.
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шоб люди на Заході знали що ...... орки напали
.(а у нас на вулиці мало хто знає(опитування, Лапін каже, робили) шо там з Азовсталлю - может дєржацца? або - иииии, ну да, слишал, удачі там)
просто Зеля це тупо ворог.
виродки в Вашингтон їздили, то яким би ти не був прихильником демократії і т.д., але від цих уродів в піжамах і в кедах і з сумочками хочеться просто проклясти такий наріт.
туша Кряка в піжамі просто огиду викликає, а ще ж Крива морда млямкала на Фоксі, ****, це ........ ну нє, він не генерал ФСБ.(а Маршал СВР)
"Левову частку необхідних коштів так само вклали вони. Водночас до цієї роботи долучилися волонтери, окремі сім'ї та деякі компанії, за що ми їм, безперечно, щиро вдячні"
питання: тоді навіщо нам ось ЦЕЙ ? із мікрохвоном щовечора
по масштабах і по "скілах" десь буде приблизно
саме так і було
замість того щоб боротись за Українську Державу, воював разом із більшовиками як одноразовий....
Усім , хто накидає на Нестора Махна усілякий бруд , вивчить будь ласка історію махновського руху , документи , за якими створювалась перша в світі анархічна республіка і які були результати .
любо братцы жить
с нашим атаманом
неприходится тужить