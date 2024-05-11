Сили оборони випробували нові багатофункціональні наземні дрони "Махно". ФОТОрепортаж

У 108-й бригаді ТрО пройшли випробування наземних дронів "Махно". Вони мають шість модифікацій.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на сьогодні є шість модифікацій дронів: мінувальні, розмінувальні, логістичні (для доставки провіанту, води, боєприпасів, деревини тощо), евакуаційні та штурмові.

"Усі наші дрони мають одну назву - "Махно". На честь легендарного Нестора Махна, який разом зі своїми побратимами, знатно бив у цих краях більшовиків", - зазначив офіцер на бойове псевдо "Діскус".

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За його словами, конструювання, зварку, електроніку та необхідне програмування - все самотужки зробили наші воїни.





"Левову частку необхідних коштів так само вклали вони. Водночас до цієї роботи долучилися волонтери, окремі сім‘ї та деякі компанії, за що ми їм, безперечно, щиро вдячні", - наголосив "Діскус".

Він зауважив, що в сучасних бойових умовах ці засоби набувають великого значення, оскільки дають змогу убезпечити життя військовослужбовців і водночас успішно виконати бойові завдання.

У ЗСУ додали, що випробування дрона відбулися успішно, отже найближчим часом наземні дрони пройдуть перевірку бойовою роботою.

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