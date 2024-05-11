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Сили оборони випробували нові багатофункціональні наземні дрони "Махно". ФОТОрепортаж

У 108-й бригаді ТрО пройшли випробування наземних дронів "Махно". Вони мають шість модифікацій.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на сьогодні є шість модифікацій дронів: мінувальні, розмінувальні, логістичні (для доставки провіанту, води, боєприпасів, деревини тощо), евакуаційні та штурмові.

"Усі наші дрони мають одну назву - "Махно". На честь легендарного Нестора Махна, який разом зі своїми побратимами, знатно бив у цих краях більшовиків", - зазначив офіцер на бойове псевдо "Діскус".

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За його словами, конструювання, зварку, електроніку та необхідне програмування - все самотужки зробили наші воїни.

Випробування наземного дрона Махно
Випробування наземного дрона Махно

"Левову частку необхідних коштів так само вклали вони. Водночас до цієї роботи долучилися волонтери, окремі сім‘ї та деякі компанії, за що ми їм, безперечно, щиро вдячні", - наголосив "Діскус".

Він зауважив, що в сучасних бойових умовах ці засоби набувають великого значення, оскільки дають змогу убезпечити життя військовослужбовців і водночас успішно виконати бойові завдання.

Випробування наземного дрона Махно

У ЗСУ додали, що випробування дрона відбулися успішно, отже найближчим часом наземні дрони пройдуть перевірку бойовою роботою.

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Автор: 

випробування (403) ЗСУ (7544) дрони (4695) Сили оборони півдня (329)


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Топ коментарі
+6
Що співатиме разом з кацапами пісень про братерство і направить левову частку українців проти українців державників і після "перемоги" більшість тих що пішли з кацапами кацапи розстріляють а сам втече до Парижу?...
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11.05.2024 13:43
+6
конструювання, зварку, електроніку та необхідне програмування - все самотужки зробили наші Воїни.
"Левову частку необхідних коштів так само вклали вони. Водночас до цієї роботи долучилися волонтери, окремі сім'ї та деякі компанії, за що ми їм, безперечно, щиро вдячні"
питання: тоді навіщо нам ось ЦЕЙ ? із мікрохвоном щовечора

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11.05.2024 13:53
+5
https://t.me/voynareal/89338 🔥Момент прильоту ракети HIMARS по ресторану в Донецьку
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11.05.2024 13:59
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всі ці гроші би вклали(а краще би Ахмєтку взяти за ......)
в грамотну інфокампанію.
шоб люди на Заході знали що ...... орки напали
.(а у нас на вулиці мало хто знає(опитування, Лапін каже, робили) шо там з Азовсталлю - может дєржацца? або - иииии, ну да, слишал, удачі там)
просто Зеля це тупо ворог.
виродки в Вашингтон їздили, то яким би ти не був прихильником демократії і т.д., але від цих уродів в піжамах і в кедах і з сумочками хочеться просто проклясти такий наріт.
туша Кряка в піжамі просто огиду викликає, а ще ж Крива морда млямкала на Фоксі, ****, це ........ ну нє, він не генерал ФСБ.(а Маршал СВР)
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11.05.2024 13:21 Відповісти
конструювання, зварку, електроніку та необхідне програмування - все самотужки зробили наші Воїни.
"Левову частку необхідних коштів так само вклали вони. Водночас до цієї роботи долучилися волонтери, окремі сім'ї та деякі компанії, за що ми їм, безперечно, щиро вдячні"
питання: тоді навіщо нам ось ЦЕЙ ? із мікрохвоном щовечора

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11.05.2024 13:53 Відповісти
ну це ти якщо того солдата і оратора з отим срав.ніл, то тоді йди і Яхве зі Сраліним теж срав.ні, по масштабу виходить десь так само. або я тебе срав.ню з Ейнштейном. десь так вийде.
по масштабах і по "скілах" десь буде приблизно
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11.05.2024 14:14 Відповісти
ти що хотів ? єто, как єго, сказати ?
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11.05.2024 15:23 Відповісти
Воно само не розуміє що за думку генерує, чат ЖПТ на його фоні то є великий мислитель…
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11.05.2024 15:33 Відповісти
кретини совкові поки не вимруть - ..... на жаль терплю
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11.05.2024 15:35 Відповісти
Терпі, терпі, твій Ієшуа і сам тєрпєл і тобі тєрпєть вєлєл
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11.05.2024 15:46 Відповісти
А може Міккі Маус? Ієшуа з такою самою вірогідністю існував, як і ця мишка. Ну, в такому вигляді як "там написано", з вертикальним стартом і оживленням трупів і т.д.
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18.05.2024 10:52 Відповісти
кретини совкові поки не вимруть - ..... на жаль терплю..
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11.05.2024 15:37 Відповісти
А чи буде у нас новий "батько Махно"..??
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11.05.2024 13:36 Відповісти
Що співатиме разом з кацапами пісень про братерство і направить левову частку українців проти українців державників і після "перемоги" більшість тих що пішли з кацапами кацапи розстріляють а сам втече до Парижу?...
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11.05.2024 13:43 Відповісти
+ 100 !

саме так і було
замість того щоб боротись за Українську Державу, воював разом із більшовиками як одноразовий....
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11.05.2024 14:02 Відповісти
Кому він батько?! Ідіотам?!
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11.05.2024 13:58 Відповісти
Це "образний вираз".. у всіх людей, Махно асосціюється з "покуїзмом" .. і треба бути не дуже розумним, щоби вважати що Махно пішов би за касапів.. ляпни ще що за орду пішов би Хмельницький, чи Сірко...
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11.05.2024 14:08 Відповісти
Махно найперше неук, а не "покуїст".
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11.05.2024 14:11 Відповісти
Відносно неуків сперечатися не буду, мабуть знаєш що кажеш..))
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11.05.2024 14:38 Відповісти
Ти , просто невіглас , що б не сказати брутальніше , образив сотні тисяч наших недавніх предків , які жили у південних степах від Миколаєва і Херсона до Дніпра ( Єкатиринослава ) і Запоріжжя ( Александрівська ),які під проводом Нестора Махна створювали першу в світі Анархічну республіку , до речі , дуже цікавий варіант по між усіляких республік , і боролись за неї , проливали кров і віддавали життя . Пропоную тобі ознайомитись глибше з історією махновського руху , узнаєш багато цікавого і несподіваного .

Усім , хто накидає на Нестора Махна усілякий бруд , вивчить будь ласка історію махновського руху , документи , за якими створювалась перша в світі анархічна республіка і які були результати .
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12.05.2024 09:57 Відповісти
Скоро буде !!!
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11.05.2024 15:49 Відповісти
https://t.me/voynareal/89338 🔥Момент прильоту ракети HIMARS по ресторану в Донецьку
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11.05.2024 13:59 Відповісти
Так даунбассятам, щоб не зобижали Єнота,- ібо ***** 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩💩💩
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11.05.2024 14:07 Відповісти
какой мєладічний деенеравскій єзик.
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11.05.2024 15:12 Відповісти
А в Києві є вулиця Махна ?
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11.05.2024 14:10 Відповісти
нахер він всрався?
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11.05.2024 14:41 Відповісти
Махновщина скоро повернеться, не переживай ти так !!!
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11.05.2024 15:37 Відповісти
Ви ще про отамана Волоха б спитали))
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12.05.2024 01:30 Відповісти
Любо братцы любо
любо братцы жить
с нашим атаманом
неприходится тужить
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11.05.2024 14:42 Відповісти
до чого тут ця дурня?
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11.05.2024 14:47 Відповісти
а якусь нормальну назву для дрона важко було вигадати?
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11.05.2024 14:45 Відповісти
"...знатно бив у цих краях більшовиків", - зазначив офіцер на бойове псевдо "Діскус" - краще б Діскус помочав, бо недоумкуватий нестор дуже активно воював на боці більшовиків, які його потім кинули, та розбили...
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11.05.2024 14:51 Відповісти
і як тут вкотре не згадати "копійчаний" ЛуАЗ-967 чи його цивільний варіант ЛуАЗ-968М, готову-випробовану шикарну базу, конструктор для будь-яких військово-технічних експериментів
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11.05.2024 15:54 Відповісти
Дурний Махно замість того щоб укладати союз з українськими формуваннями Петлюри,воював то з білими то з червоними,то з червоними проти білих і проти українців.В підсумку тільки розпорошив потенціал,який би міг зберегти тоді українську державність.
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11.05.2024 16:41 Відповісти
Ви в Києві тоді не змогли розібратися, хто з ким і до чого, а хочете, що б отаман в таврійських степах в таких питаннях розбирався краще! І взагалі це просто дрон і хай воює. Більш нічого від нього не вимагається! Навіть Гуляй поле ніхто не просить перейменувати!
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11.05.2024 17:36 Відповісти
Як вже набридли ці надр@чування на Махна, який воював проти Української Народної Республіки і Гетьманату Скоропадського. Звичайне лівацько-анархіське лайно яке потім разом з Фрунзе ще Крим для більшовиків захопило. Талановите лайно, до слова
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12.05.2024 01:28 Відповісти
 
 