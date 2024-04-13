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Новини
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ЗСУ та Мінстратегпром запустять проєкт "Залізний полігон" для випробування зразків зброї

зброя

У травні 2024 року Збройні Сили України разом із Міністерством стратегічних галузей промисловості запустять проєкт "Залізний полігон" на якому українські виробники зможуть провести випробування зразків зброї на будь-якій стадії їхньої готовності.

Про це повідомив заступник головнокомандувача Збройних Сил України полковник Андрій Лебеденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне" та "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо створити полігон, який дасть можливість виробнику отримати доступ до професійної оцінки його виробу, спрямувати його згідно з методологією випробувань, забезпечити майданчиком, відповідними інструментами для оцінки характеристик (виробу - ред.), а також допоможе йому отримати всю необхідну допомогу в оформленні документів", - пояснив Лебеденко.

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"У нас стоїть план, щоб через місяць він (полігон - ред.) почав працювати", - наголосив заступник головнокомандувача ЗСУ.

За його словами, на "Залізному полігоні" виробники зможуть випробувати зразки зброї на будь-якій стадії готовності. Крім того, комунікації щодо резервування часу і дати випробувань забезпечуватимуть ЗСУ.

Лебеденко також зазначив, що чинна система передбачає складніші процедури для оформлення доступу до випробувань на полігонах для приватних виробників різних видів озброєння.

У рамках проєкту планується відкрити 3 напрямки: по роботизованих системах, безпілотниках та системах РЕБ.

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"Будь-який виробник на будь-які стадії виробництва його зразка має можливість звернутись до ЗСУ та отримати час та дату коли він зможе прибути (до полігону - ред.) зі своїм зразком", - пояснив Лебеденко.

Він додав, що відкриття "Залізного полігону" дозволить скоротити час виробництва нового озброєння для ЗСУ.

Автор: 

випробування (400) зброя (7430) ЗСУ (7489) Мінстратегпром (130)


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Топ коментарі
+8
ЗеПолигон...Е-Бабуся....ЗеСнаряд
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13.04.2024 20:04
+7
Ключові слова "запустять проєкт"! Всі 5 років Володя все обіціє і обіцяє. Наступного дня забув що обіцяв і обяціє щось нове, а для зебвілів ніби щось зробив.
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13.04.2024 20:07
+5
на кацапах тра' випробовувати, на хробаках
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13.04.2024 19:57
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на кацапах тра' випробовувати, на хробаках
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13.04.2024 19:57 Відповісти
ЗеПолигон...Е-Бабуся....ЗеСнаряд
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13.04.2024 20:04 Відповісти
Пункт Незламності....
парадігми та параксизми фуфло-мислення клятих "кіно-мультяшок"!!!!


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13.04.2024 20:29 Відповісти
Так ********** гучні назви..перейменуйте вже свій марафон в п@ндящий ящик..
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13.04.2024 20:06 Відповісти
Ключові слова "запустять проєкт"! Всі 5 років Володя все обіціє і обіцяє. Наступного дня забув що обіцяв і обяціє щось нове, а для зебвілів ніби щось зробив.
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13.04.2024 20:07 Відповісти
Це ж Кубраков?

Ну тоді це черговий проект по розпилу бабла ЗЄрмаками.
Чекайте чергових потужних "винаходів", які створили та випробували на фронті років 10 назад. Досі цим тільки Федоров займався.
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13.04.2024 20:09 Відповісти
Щоб ви підари-зрадники знали,що ми розпочали виготовляти!
х*й вам,а не нові технології!
зрадників України на довічне!
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13.04.2024 20:18 Відповісти
Потім Фьодоров все це загонить в аналог фсбшной "Дії"для того щоб кацапи знали яка зброя вже є в нас
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13.04.2024 20:20 Відповісти
"Залізний полігон"

Потужний та незламний!
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13.04.2024 20:22 Відповісти
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13.04.2024 20:51 Відповісти
Був загальновійськовий (міжвидовий) на Чауді - уже немає, та й не було......
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13.04.2024 20:25 Відповісти
Завтра, післязавтра, а там десь війна... Порхата наволоч!
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13.04.2024 20:30 Відповісти
Сигнал шпигунам у якому напрямку активізуватися? Що за гнила манера балаболити навперед!, хоча зрозуміло звідки коріння. Паяци, ***...
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13.04.2024 20:53 Відповісти
А чого не ''полігон незламності''? Ну все як великий хрінпіду любить.
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13.04.2024 21:13 Відповісти
Шаповала з УкрОборонПрому, хоть би не забули десь при грошах приставити …
Бо послом, ненакрадеш багато…
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13.04.2024 21:15 Відповісти
 
 