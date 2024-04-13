ЗСУ та Мінстратегпром запустять проєкт "Залізний полігон" для випробування зразків зброї
У травні 2024 року Збройні Сили України разом із Міністерством стратегічних галузей промисловості запустять проєкт "Залізний полігон" на якому українські виробники зможуть провести випробування зразків зброї на будь-якій стадії їхньої готовності.
Про це повідомив заступник головнокомандувача Збройних Сил України полковник Андрій Лебеденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне" та "Інтерфакс-Україна".
"Ми хочемо створити полігон, який дасть можливість виробнику отримати доступ до професійної оцінки його виробу, спрямувати його згідно з методологією випробувань, забезпечити майданчиком, відповідними інструментами для оцінки характеристик (виробу - ред.), а також допоможе йому отримати всю необхідну допомогу в оформленні документів", - пояснив Лебеденко.
"У нас стоїть план, щоб через місяць він (полігон - ред.) почав працювати", - наголосив заступник головнокомандувача ЗСУ.
За його словами, на "Залізному полігоні" виробники зможуть випробувати зразки зброї на будь-якій стадії готовності. Крім того, комунікації щодо резервування часу і дати випробувань забезпечуватимуть ЗСУ.
Лебеденко також зазначив, що чинна система передбачає складніші процедури для оформлення доступу до випробувань на полігонах для приватних виробників різних видів озброєння.
У рамках проєкту планується відкрити 3 напрямки: по роботизованих системах, безпілотниках та системах РЕБ.
"Будь-який виробник на будь-які стадії виробництва його зразка має можливість звернутись до ЗСУ та отримати час та дату коли він зможе прибути (до полігону - ред.) зі своїм зразком", - пояснив Лебеденко.
Він додав, що відкриття "Залізного полігону" дозволить скоротити час виробництва нового озброєння для ЗСУ.
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парадігми та параксизми фуфло-мислення клятих "кіно-мультяшок"!!!!
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Ну тоді це черговий проект по розпилу бабла ЗЄрмаками.
Чекайте чергових потужних "винаходів", які створили та випробували на фронті років 10 назад. Досі цим тільки Федоров займався.
х*й вам,а не нові технології!
зрадників України на довічне!
Потужний та незламний!
Бо послом, ненакрадеш багато…