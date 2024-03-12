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В Україні провели успішні випробовування 10-місного бронеавтомобіля "Новатор" з туреллю. ФОТОрепортаж

новатор,бронеавтомобіль

ТОВ "Українська бронетехніка" успішно провела випробовування 10-місного спеціалізованого бронеавтомобіля "Новатор" з бойовим дистанційно-керованим модулем вітчизняного виробництва "ТАВРІЯ-14,5".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

БМ "ТАВРІЯ-14,5" - бойова дистанційно-керована ненаселена турель, озброєна кулеметом калібру 14,5 мм (КПВТ) з боєкомплектом в 200 патронів.

БМ "ТАВРІЯ-14,5" за допомогою новітньої та унікальної системи управління озброєнням, яка включає високоякісну систему стабілізації, забезпечує можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожих цілях у русі.

БМ "ТАВРІЯ-14,5" обладнано оптико-електронним модулем, що дає змогу виявляти цілі на відстані понад 5 кілометрів як вдень, так і вночі.

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10-місний спеціалізований бронеавтомобіль "Новатор" з бойовим дистанційно-керованим модулем вітчизняного виробництва "ТАВРІЯ-14,5".
10-місний спеціалізований бронеавтомобіль "Новатор" з бойовим дистанційно-керованим модулем вітчизняного виробництва "ТАВРІЯ-14,5".

Рівень бронезахисту бойового модуля відповідає рівню НАТО - STANAG 1. Розробник бойового модуля передбачив відповідний броньовий рівень захисту корпусу оптико-електронного модуля та блоків системи управління озброєнням.

"Використання швидкісних маневрених броньованих автомобілів, оснащених дистанційно- керованими бойовими модулями, не тільки забезпечує додаткові можливості вести бій на відстані, але і зберігає життя військових", - зазначили на оборонному підприємстві.

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10-місний спеціалізований бронеавтомобіль "Новатор" з бойовим дистанційно-керованим модулем вітчизняного виробництва "ТАВРІЯ-14,5".
10-місний спеціалізований бронеавтомобіль "Новатор" з бойовим дистанційно-керованим модулем вітчизняного виробництва "ТАВРІЯ-14,5".

Автор: 

випробування (404) Українська бронетехніка (49)


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Топ коментарі
+28
Вперше броневтомобіль "Варта-Новтор" представлений 15 грудня 2017 року. Це розробка "бариг", а де бронеавтомобілі розробки мальчіка від наріду, пройшло вже 5 років його правління?
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12.03.2024 18:42
+21
Это хороший ответ тем, кто везде утверждает, что в Украине нельзя создавать любое оборонное производство, а то сразу дроны и ракеты прилетят. Еще бы боневтик не злился на Пашинского.
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12.03.2024 16:31
+14
Виявляється і "Варта" і "Новатор" розробки бариг.
А що ж розробили бубачькі?
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12.03.2024 18:57
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Это хороший ответ тем, кто везде утверждает, что в Украине нельзя создавать любое оборонное производство, а то сразу дроны и ракеты прилетят. Еще бы боневтик не злился на Пашинского.
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12.03.2024 16:31 Відповісти
Скільки їх ще треба? Дозор, Варта, Козавки (різні).... тепер цей Новатор... Як потім з цим різноманіттям на фронті вправлятися?
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12.03.2024 16:33 Відповісти
ББМ "Новатор" на вооружении с 2019, новый тут модуль вооружения.
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12.03.2024 18:44 Відповісти
Тобто вже з 19-го року він серед того різноманіття не дає покою ремонтникам і службам забезпечення? Не знаю радіти чи змиритися.
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12.03.2024 19:33 Відповісти
В ВСУ подобного типа и назначения: Senator Rochel (800+ед. Канада), BATT UMG (166 ед. США), Panther T-6s (? ед, ОАЭ), Incas-Titan-S (? ед. Канада), "Oncilla" (100 ед. Польша). Разнообразия больше, чем многие думают.
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12.03.2024 19:55 Відповісти
Не вижу необходимости вдаться в такие подробности но именно это я и имел виду.
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12.03.2024 20:10 Відповісти
Припиніть паніку!

Зайдіть на найближче СТО і спитайте та як вони ще живуть 😂
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12.03.2024 20:47 Відповісти
Щось він дуже схожий на спец.автомобіль "Варта", який при Порошенку розробили
Може хто памʼятає краще ніж я?
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12.03.2024 18:41 Відповісти
Варта явно вища
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12.03.2024 18:50 Відповісти
Ага. Але виявляється і "новатор" теж розробили бариги
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12.03.2024 18:59 Відповісти
Вперше броневтомобіль "Варта-Новтор" представлений 15 грудня 2017 року. Це розробка "бариг", а де бронеавтомобілі розробки мальчіка від наріду, пройшло вже 5 років його правління?
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12.03.2024 18:42 Відповісти
Казали нещодавно, вибачалися, що ракетна програма провалена, нічого не вийшло з грімом і сапсаном..
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12.03.2024 18:56 Відповісти
Хто "казав"? Там ще казали, що у сусіда корова отелилась.
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12.03.2024 19:58 Відповісти
Речник повітряних сил казав
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13.03.2024 09:04 Відповісти
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13.03.2024 11:04 Відповісти
Для лову шахедів те, що треба
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12.03.2024 18:47 Відповісти
10містний з такою вагою на шахеди,скільки його собівартість,за 1го такого можна обладнати 10к пікапів на ті ж шахеди.
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12.03.2024 19:25 Відповісти
Йо, а чого не написали що це під патронатом найпотужнішого хрінпіду?
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12.03.2024 18:50 Відповісти
Виявляється і "Варта" і "Новатор" розробки бариг.
А що ж розробили бубачькі?
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12.03.2024 18:57 Відповісти
Бубачька нє "Новатор" бубачька діджикралибрехализатор.
p.s.Потужний.
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12.03.2024 19:10 Відповісти
Розробка зе-лідОра це локшинометна інформаційна машина, яка працює 24/7 не вимикаючись з 2019. Але в лютому 2022 цю локшинометну машину модернізували та назвали "єдіний марафон" та посилили її опціями - аналом ДОМ та Фридом за сотні мільярдів гривень. Призначення локшинометної машини - знищення рештків думаючих українських громадян та перетворення суспільства на імбіцилів без власної думки та критичного мислення з метою трансформації України в "бєларусь 2.0". Тож виробництво української зброї у "слуги кремля" зараз "не на часі"...
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12.03.2024 19:56 Відповісти
Розумію що це тупо сарказм, але по справедливості Порошенко міг дозволити собі фігньою маятись - машини, катера. Заразу нас питання виживання, нам ті машини не холодно не жарко, а реально потрібні крилаті і балістичні ракети, а також аналоги камікадзе.
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12.03.2024 21:49 Відповісти
Порошенко міг дозволити собі фігньою маятись....

человек перевооружил армию, разработали массу вооружения, а после такие козлы как вы пошли и проголосовали за бездельников и воров, которые прикрыли все разработки ракетной и зенитной программ, и судят патриотов..
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12.03.2024 22:45 Відповісти
Ну вот розбомби рашистів своєю "массою вооружения", до чого твої казки на ніч! Балаболити вони всі гаразд, а по сути на третій рік війни ми все ще не можемо з Нептуна зліпити ні крилату ракету ні балістичну.
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12.03.2024 23:29 Відповісти
Ну добре, Порох маявся фігньою. А бубачькі не до фігні, то де ж його крилаті ракети і камікадзе, котрі так реально потрібні, га???
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12.03.2024 22:47 Відповісти
А хто сказав що Бубочка краще за Пороха? =) Щось рожає по трохи, не зрозуміло правда то його заслуга чи навпаки не сильно заважає...
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12.03.2024 23:24 Відповісти
ти не повіриш якраз тому були катера і машинки,щоб розробляти ракети,бо на все бабла не було,а от який уйобок почав будувати ФЛОТ в кредит,при зношеному парку ВПС та ППО чомусь тобі не цікаво знати...
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12.03.2024 23:32 Відповісти
Не повірю. Просто ракети реально потрібно робити, а машину - взяв якогось форда, трохи підшайтанив, сотні мільйонів відмив і готово, можно фотки / відосики знімати, кому там що більш подобається.
Ти мені намагаешься доказати что Зеля уй*бок? Да це останньому дибілу зрозуміло, мова шла не про то.
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12.03.2024 23:52 Відповісти
ааааа,то ти у нас "вєрун",а нічого що ракету спочатку треба РОЗРОБИТИ,як і артилерію,основним критерієм до наших розробок була максимальна кількість власних деталей,але то таке ти ж не віриш
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13.03.2024 00:51 Відповісти
А бубачки Новатор і Варту вже встигли з лайном змішати. Піарять лише Козака.
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12.03.2024 22:06 Відповісти
Подоляк за такой бред платит?
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12.03.2024 19:16 Відповісти
Ford F550
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12.03.2024 19:12 Відповісти
Не, Мацквич 2141
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12.03.2024 19:24 Відповісти
Це, мабуть, для проведення виїздних засідань Комітетів ВРУ, там до 10 осі не збереш!! А тепер, прямо на передовій можуть, і захищати Україну, і засідання Комітету ВРУ, провести!!
Бронювання, з нардепів ВРУ, НАРЕШТІ знімуть, щоб не заважало їм, присягу виконувати! Стефанчук, може підтвердити!
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12.03.2024 19:13 Відповісти
Стефанчук туди не влізе...
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12.03.2024 19:17 Відповісти
Это что внученок "горбатого" запорожца?
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12.03.2024 19:45 Відповісти
200 набоїв-- це круто ! Це на раз чхнути ! Поки виїхав на рубіж, вже пора повертатися в тил !
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12.03.2024 20:22 Відповісти
Ну і назву придумали...
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12.03.2024 20:59 Відповісти
 
 