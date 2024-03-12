В Україні провели успішні випробовування 10-місного бронеавтомобіля "Новатор" з туреллю. ФОТОрепортаж

ТОВ "Українська бронетехніка" успішно провела випробовування 10-місного спеціалізованого бронеавтомобіля "Новатор" з бойовим дистанційно-керованим модулем вітчизняного виробництва "ТАВРІЯ-14,5".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

БМ "ТАВРІЯ-14,5" - бойова дистанційно-керована ненаселена турель, озброєна кулеметом калібру 14,5 мм (КПВТ) з боєкомплектом в 200 патронів.

БМ "ТАВРІЯ-14,5" за допомогою новітньої та унікальної системи управління озброєнням, яка включає високоякісну систему стабілізації, забезпечує можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожих цілях у русі.

БМ "ТАВРІЯ-14,5" обладнано оптико-електронним модулем, що дає змогу виявляти цілі на відстані понад 5 кілометрів як вдень, так і вночі.

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10-місний спеціалізований бронеавтомобіль "Новатор" з бойовим дистанційно-керованим модулем вітчизняного виробництва "ТАВРІЯ-14,5".

Рівень бронезахисту бойового модуля відповідає рівню НАТО - STANAG 1. Розробник бойового модуля передбачив відповідний броньовий рівень захисту корпусу оптико-електронного модуля та блоків системи управління озброєнням.

"Використання швидкісних маневрених броньованих автомобілів, оснащених дистанційно- керованими бойовими модулями, не тільки забезпечує додаткові можливості вести бій на відстані, але і зберігає життя військових", - зазначили на оборонному підприємстві.

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