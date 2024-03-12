В Україні провели успішні випробовування 10-місного бронеавтомобіля "Новатор" з туреллю. ФОТОрепортаж
ТОВ "Українська бронетехніка" успішно провела випробовування 10-місного спеціалізованого бронеавтомобіля "Новатор" з бойовим дистанційно-керованим модулем вітчизняного виробництва "ТАВРІЯ-14,5".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
БМ "ТАВРІЯ-14,5" - бойова дистанційно-керована ненаселена турель, озброєна кулеметом калібру 14,5 мм (КПВТ) з боєкомплектом в 200 патронів.
БМ "ТАВРІЯ-14,5" за допомогою новітньої та унікальної системи управління озброєнням, яка включає високоякісну систему стабілізації, забезпечує можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожих цілях у русі.
БМ "ТАВРІЯ-14,5" обладнано оптико-електронним модулем, що дає змогу виявляти цілі на відстані понад 5 кілометрів як вдень, так і вночі.
Рівень бронезахисту бойового модуля відповідає рівню НАТО - STANAG 1. Розробник бойового модуля передбачив відповідний броньовий рівень захисту корпусу оптико-електронного модуля та блоків системи управління озброєнням.
"Використання швидкісних маневрених броньованих автомобілів, оснащених дистанційно- керованими бойовими модулями, не тільки забезпечує додаткові можливості вести бій на відстані, але і зберігає життя військових", - зазначили на оборонному підприємстві.
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Може хто памʼятає краще ніж я?
А що ж розробили бубачькі?
p.s.Потужний.
человек перевооружил армию, разработали массу вооружения, а после такие козлы как вы пошли и проголосовали за бездельников и воров, которые прикрыли все разработки ракетной и зенитной программ, и судят патриотов..
Ти мені намагаешься доказати что Зеля уй*бок? Да це останньому дибілу зрозуміло, мова шла не про то.
Бронювання, з нардепів ВРУ, НАРЕШТІ знімуть, щоб не заважало їм, присягу виконувати! Стефанчук, може підтвердити!