Україна наздогнала Росію за обсягами виробництва аналогів "шахедів", – гендиректор "Укроборонпрому"

У 2024 році Україна наздогнала Росію за кількістю вироблених дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це гендиректором АТ "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") Герман Сметанін заявив у інтерв'ю АрміяInform.

"У 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників", – заявив Сметанін.

За його словами, низка українських розробників ударних безпілотників використовують для масштабування виробництва потужності "Укроборонпрому".

"У нас уже підписано низку контрактів з приватними виробниками, переважно це стосується ліцензійного виробництва. Так, зокрема, йдеться про виробництво дронів – приватні підприємства не можуть забезпечити потрібну кількість, тому ми підписуємо ліцензійну угоду і до виробництва залучаються наші підприємства", – розповів Сметанін.

Він додав, що робота у напрямку кооперації з приватними компаніями триває.

"Також для розробки нових видів озброєнь залучено дуже велику кількість приватних підприємств-розробників, науковців. Є розробки більш інноваційні, є такі, що відповідають завтрашньому дню. Потрібно терміново нарощувати виробництво, тому ми входимо в кооперацію з цими виробниками, і в такий спосіб забезпечуємо поставку необхідного озброєння в ЗСУ", – додав очільник "Укроборонпрому".

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Як повідомлялося, у листопаді 2023 року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв, що Україна вже виробляє десятки так званих українських "Шахедів" на місяць, що є аналогами іранських безпілотників.

У лютому цього року Камишін стверджував, що потужності з виробництва аналогів іранських дронів типу Shahed в Україні не поступаються російським.

Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку 2023 року повідомляло колишнє керівництво "Укроборонпрому". Виріб тоді був лише на стадії випробування.