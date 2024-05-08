Україна наздогнала Росію за обсягами виробництва аналогів "шахедів", – гендиректор "Укроборонпрому"
У 2024 році Україна наздогнала Росію за кількістю вироблених дронів-камікадзе типу "Шахед".
Про це гендиректором АТ "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") Герман Сметанін заявив у інтерв'ю АрміяInform.
"У 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників", – заявив Сметанін.
За його словами, низка українських розробників ударних безпілотників використовують для масштабування виробництва потужності "Укроборонпрому".
"У нас уже підписано низку контрактів з приватними виробниками, переважно це стосується ліцензійного виробництва. Так, зокрема, йдеться про виробництво дронів – приватні підприємства не можуть забезпечити потрібну кількість, тому ми підписуємо ліцензійну угоду і до виробництва залучаються наші підприємства", – розповів Сметанін.
Він додав, що робота у напрямку кооперації з приватними компаніями триває.
"Також для розробки нових видів озброєнь залучено дуже велику кількість приватних підприємств-розробників, науковців. Є розробки більш інноваційні, є такі, що відповідають завтрашньому дню. Потрібно терміново нарощувати виробництво, тому ми входимо в кооперацію з цими виробниками, і в такий спосіб забезпечуємо поставку необхідного озброєння в ЗСУ", – додав очільник "Укроборонпрому".
Як повідомлялося, у листопаді 2023 року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв, що Україна вже виробляє десятки так званих українських "Шахедів" на місяць, що є аналогами іранських безпілотників.
У лютому цього року Камишін стверджував, що потужності з виробництва аналогів іранських дронів типу Shahed в Україні не поступаються російським.
Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку 2023 року повідомляло колишнє керівництво "Укроборонпрому". Виріб тоді був лише на стадії випробування.
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Але треба констатувати, що є позитив: ці дрони як мінімум існують і часом наносять шкоду російським нпз.