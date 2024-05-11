Силы обороны испытали новые многофункциональные наземные дроны "Махно". ФОТОрепортаж

В 108-й бригаде ТрО прошли испытания наземных дронов "Махно". Они имеют шесть модификаций.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на сегодня есть шесть модификаций дронов: минные, разминирующие, логистические (для доставки провианта, воды, боеприпасов, древесины и т.д.), эвакуационные и штурмовые.

"Все наши дроны имеют одно название - "Махно". В честь легендарного Нестора Махно, который вместе со своими побратимами, знатно бил в этих краях большевиков", - отметил офицер с боевым псевдонимом "Дискус".

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По его словам, конструирование, сварку, электронику и необходимое программирование - все самостоятельно сделали наши воины.





"Львиную долю необходимых средств так же вложили они. В то же время к этой работе присоединились волонтеры, отдельные семьи и некоторые компании, за что мы им, безусловно, искренне благодарны", - отметил "Дискус".

Он отметил, что в современных боевых условиях эти средства приобретают большое значение, поскольку позволяют обезопасить жизнь военнослужащих и одновременно успешно выполнить боевые задачи.

В ВСУ добавили, что испытания дрона прошли успешно, следовательно в ближайшее время наземные дроны пройдут проверку боевой работой.

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