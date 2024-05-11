Силы обороны испытали новые многофункциональные наземные дроны "Махно". ФОТОрепортаж
В 108-й бригаде ТрО прошли испытания наземных дронов "Махно". Они имеют шесть модификаций.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на сегодня есть шесть модификаций дронов: минные, разминирующие, логистические (для доставки провианта, воды, боеприпасов, древесины и т.д.), эвакуационные и штурмовые.
"Все наши дроны имеют одно название - "Махно". В честь легендарного Нестора Махно, который вместе со своими побратимами, знатно бил в этих краях большевиков", - отметил офицер с боевым псевдонимом "Дискус".
По его словам, конструирование, сварку, электронику и необходимое программирование - все самостоятельно сделали наши воины.
"Львиную долю необходимых средств так же вложили они. В то же время к этой работе присоединились волонтеры, отдельные семьи и некоторые компании, за что мы им, безусловно, искренне благодарны", - отметил "Дискус".
Он отметил, что в современных боевых условиях эти средства приобретают большое значение, поскольку позволяют обезопасить жизнь военнослужащих и одновременно успешно выполнить боевые задачи.
В ВСУ добавили, что испытания дрона прошли успешно, следовательно в ближайшее время наземные дроны пройдут проверку боевой работой.
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шоб люди на Заході знали що ...... орки напали
.(а у нас на вулиці мало хто знає(опитування, Лапін каже, робили) шо там з Азовсталлю - может дєржацца? або - иииии, ну да, слишал, удачі там)
просто Зеля це тупо ворог.
виродки в Вашингтон їздили, то яким би ти не був прихильником демократії і т.д., але від цих уродів в піжамах і в кедах і з сумочками хочеться просто проклясти такий наріт.
туша Кряка в піжамі просто огиду викликає, а ще ж Крива морда млямкала на Фоксі, ****, це ........ ну нє, він не генерал ФСБ.(а Маршал СВР)
"Левову частку необхідних коштів так само вклали вони. Водночас до цієї роботи долучилися волонтери, окремі сім'ї та деякі компанії, за що ми їм, безперечно, щиро вдячні"
питання: тоді навіщо нам ось ЦЕЙ ? із мікрохвоном щовечора
по масштабах і по "скілах" десь буде приблизно
саме так і було
замість того щоб боротись за Українську Державу, воював разом із більшовиками як одноразовий....
Усім , хто накидає на Нестора Махна усілякий бруд , вивчить будь ласка історію махновського руху , документи , за якими створювалась перша в світі анархічна республіка і які були результати .
любо братцы жить
с нашим атаманом
неприходится тужить