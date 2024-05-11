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Силы обороны испытали новые многофункциональные наземные дроны "Махно". ФОТОрепортаж

В 108-й бригаде ТрО прошли испытания наземных дронов "Махно". Они имеют шесть модификаций.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на сегодня есть шесть модификаций дронов: минные, разминирующие, логистические (для доставки провианта, воды, боеприпасов, древесины и т.д.), эвакуационные и штурмовые.

"Все наши дроны имеют одно название - "Махно". В честь легендарного Нестора Махно, который вместе со своими побратимами, знатно бил в этих краях большевиков", - отметил офицер с боевым псевдонимом "Дискус".

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По его словам, конструирование, сварку, электронику и необходимое программирование - все самостоятельно сделали наши воины.

Випробування наземного дрона Махно
Випробування наземного дрона Махно

"Львиную долю необходимых средств так же вложили они. В то же время к этой работе присоединились волонтеры, отдельные семьи и некоторые компании, за что мы им, безусловно, искренне благодарны", - отметил "Дискус".

Он отметил, что в современных боевых условиях эти средства приобретают большое значение, поскольку позволяют обезопасить жизнь военнослужащих и одновременно успешно выполнить боевые задачи.

Випробування наземного дрона Махно

В ВСУ добавили, что испытания дрона прошли успешно, следовательно в ближайшее время наземные дроны пройдут проверку боевой работой.

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Автор: 

испытания (379) ВСУ (6587) дроны (3912) Силы обороны юга (304)


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Топ комментарии
+6
Що співатиме разом з кацапами пісень про братерство і направить левову частку українців проти українців державників і після "перемоги" більшість тих що пішли з кацапами кацапи розстріляють а сам втече до Парижу?...
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11.05.2024 13:43
+6
конструювання, зварку, електроніку та необхідне програмування - все самотужки зробили наші Воїни.
"Левову частку необхідних коштів так само вклали вони. Водночас до цієї роботи долучилися волонтери, окремі сім'ї та деякі компанії, за що ми їм, безперечно, щиро вдячні"
питання: тоді навіщо нам ось ЦЕЙ ? із мікрохвоном щовечора

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11.05.2024 13:53
+5
https://t.me/voynareal/89338 🔥Момент прильоту ракети HIMARS по ресторану в Донецьку
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11.05.2024 13:59
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Правила форума Совет форумчан
всі ці гроші би вклали(а краще би Ахмєтку взяти за ......)
в грамотну інфокампанію.
шоб люди на Заході знали що ...... орки напали
.(а у нас на вулиці мало хто знає(опитування, Лапін каже, робили) шо там з Азовсталлю - может дєржацца? або - иииии, ну да, слишал, удачі там)
просто Зеля це тупо ворог.
виродки в Вашингтон їздили, то яким би ти не був прихильником демократії і т.д., але від цих уродів в піжамах і в кедах і з сумочками хочеться просто проклясти такий наріт.
туша Кряка в піжамі просто огиду викликає, а ще ж Крива морда млямкала на Фоксі, ****, це ........ ну нє, він не генерал ФСБ.(а Маршал СВР)
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11.05.2024 13:21 Ответить
конструювання, зварку, електроніку та необхідне програмування - все самотужки зробили наші Воїни.
"Левову частку необхідних коштів так само вклали вони. Водночас до цієї роботи долучилися волонтери, окремі сім'ї та деякі компанії, за що ми їм, безперечно, щиро вдячні"
питання: тоді навіщо нам ось ЦЕЙ ? із мікрохвоном щовечора

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11.05.2024 13:53 Ответить
ну це ти якщо того солдата і оратора з отим срав.ніл, то тоді йди і Яхве зі Сраліним теж срав.ні, по масштабу виходить десь так само. або я тебе срав.ню з Ейнштейном. десь так вийде.
по масштабах і по "скілах" десь буде приблизно
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11.05.2024 14:14 Ответить
ти що хотів ? єто, как єго, сказати ?
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11.05.2024 15:23 Ответить
Воно само не розуміє що за думку генерує, чат ЖПТ на його фоні то є великий мислитель…
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11.05.2024 15:33 Ответить
кретини совкові поки не вимруть - ..... на жаль терплю
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11.05.2024 15:35 Ответить
Терпі, терпі, твій Ієшуа і сам тєрпєл і тобі тєрпєть вєлєл
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11.05.2024 15:46 Ответить
А може Міккі Маус? Ієшуа з такою самою вірогідністю існував, як і ця мишка. Ну, в такому вигляді як "там написано", з вертикальним стартом і оживленням трупів і т.д.
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18.05.2024 10:52 Ответить
кретини совкові поки не вимруть - ..... на жаль терплю..
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11.05.2024 15:37 Ответить
А чи буде у нас новий "батько Махно"..??
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11.05.2024 13:36 Ответить
Що співатиме разом з кацапами пісень про братерство і направить левову частку українців проти українців державників і після "перемоги" більшість тих що пішли з кацапами кацапи розстріляють а сам втече до Парижу?...
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11.05.2024 13:43 Ответить
+ 100 !

саме так і було
замість того щоб боротись за Українську Державу, воював разом із більшовиками як одноразовий....
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11.05.2024 14:02 Ответить
Кому він батько?! Ідіотам?!
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11.05.2024 13:58 Ответить
Це "образний вираз".. у всіх людей, Махно асосціюється з "покуїзмом" .. і треба бути не дуже розумним, щоби вважати що Махно пішов би за касапів.. ляпни ще що за орду пішов би Хмельницький, чи Сірко...
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11.05.2024 14:08 Ответить
Махно найперше неук, а не "покуїст".
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11.05.2024 14:11 Ответить
Відносно неуків сперечатися не буду, мабуть знаєш що кажеш..))
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11.05.2024 14:38 Ответить
Ти , просто невіглас , що б не сказати брутальніше , образив сотні тисяч наших недавніх предків , які жили у південних степах від Миколаєва і Херсона до Дніпра ( Єкатиринослава ) і Запоріжжя ( Александрівська ),які під проводом Нестора Махна створювали першу в світі Анархічну республіку , до речі , дуже цікавий варіант по між усіляких республік , і боролись за неї , проливали кров і віддавали життя . Пропоную тобі ознайомитись глибше з історією махновського руху , узнаєш багато цікавого і несподіваного .

Усім , хто накидає на Нестора Махна усілякий бруд , вивчить будь ласка історію махновського руху , документи , за якими створювалась перша в світі анархічна республіка і які були результати .
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12.05.2024 09:57 Ответить
Скоро буде !!!
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11.05.2024 15:49 Ответить
https://t.me/voynareal/89338 🔥Момент прильоту ракети HIMARS по ресторану в Донецьку
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11.05.2024 13:59 Ответить
Так даунбассятам, щоб не зобижали Єнота,- ібо ***** 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩💩💩
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11.05.2024 14:07 Ответить
какой мєладічний деенеравскій єзик.
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11.05.2024 15:12 Ответить
А в Києві є вулиця Махна ?
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11.05.2024 14:10 Ответить
нахер він всрався?
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11.05.2024 14:41 Ответить
Махновщина скоро повернеться, не переживай ти так !!!
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11.05.2024 15:37 Ответить
Ви ще про отамана Волоха б спитали))
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12.05.2024 01:30 Ответить
Любо братцы любо
любо братцы жить
с нашим атаманом
неприходится тужить
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11.05.2024 14:42 Ответить
до чого тут ця дурня?
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11.05.2024 14:47 Ответить
а якусь нормальну назву для дрона важко було вигадати?
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11.05.2024 14:45 Ответить
"...знатно бив у цих краях більшовиків", - зазначив офіцер на бойове псевдо "Діскус" - краще б Діскус помочав, бо недоумкуватий нестор дуже активно воював на боці більшовиків, які його потім кинули, та розбили...
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11.05.2024 14:51 Ответить
і як тут вкотре не згадати "копійчаний" ЛуАЗ-967 чи його цивільний варіант ЛуАЗ-968М, готову-випробовану шикарну базу, конструктор для будь-яких військово-технічних експериментів
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11.05.2024 15:54 Ответить
Дурний Махно замість того щоб укладати союз з українськими формуваннями Петлюри,воював то з білими то з червоними,то з червоними проти білих і проти українців.В підсумку тільки розпорошив потенціал,який би міг зберегти тоді українську державність.
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11.05.2024 16:41 Ответить
Ви в Києві тоді не змогли розібратися, хто з ким і до чого, а хочете, що б отаман в таврійських степах в таких питаннях розбирався краще! І взагалі це просто дрон і хай воює. Більш нічого від нього не вимагається! Навіть Гуляй поле ніхто не просить перейменувати!
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11.05.2024 17:36 Ответить
Як вже набридли ці надр@чування на Махна, який воював проти Української Народної Республіки і Гетьманату Скоропадського. Звичайне лівацько-анархіське лайно яке потім разом з Фрунзе ще Крим для більшовиків захопило. Талановите лайно, до слова
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12.05.2024 01:28 Ответить
 
 