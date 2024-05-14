Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 140 оккупантов и 41 единицу вооружения и военной техники россиян
Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 140 оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 140 человек.
Кроме того, россияне потеряли 41 единицу вооружения и военной техники, из них:
- 1 реактивную систему залпового огня;
- 1 зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2";
- 3 пушки;
- 1 миномет;
- 17 единиц авто-бронетехники;
- 1 разведывательный БПЛА;
- 2 станции радиоэлектронной борьбы;
- 3 комплекса видеонаблюдения "Муром-М";
- 1 комплекс связи "Старлинк";
- 1 единицу инженерного оборудования;
- 6 аэрофотостанций;
- 1 гидроскутер;
- 3 лодки.
Также в Силах обороны юга сообщили об уничтожении места хранения боеприпасов, пункта управления подразделения радиоэлектронной борьбы, места пуска БПЛА и 2 наблюдательных пунктов россиян.
Ранее начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук сообщал, что сегодня, 14 мая, российские войска активизировали свои усилия на трех украинских локациях: Старомайорское, Крынки и Работино. Как отмечается, потерь украинских позиций не зафиксировано.
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