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Новости Агрессия России против Украины
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Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 140 оккупантов и 41 единицу вооружения и военной техники россиян

Втрати окупантів за добу на півдні

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 140 оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 140 человек.
Кроме того, россияне потеряли 41 единицу вооружения и военной техники, из них:

  • 1 реактивную систему залпового огня;
  • 1 зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2";
  • 3 пушки;
  • 1 миномет;
  • 17 единиц авто-бронетехники;
  • 1 разведывательный БПЛА;
  • 2 станции радиоэлектронной борьбы;

Также смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 485 430 человек (+1400 за сутки), 351 самолет, 7496 танков, 12 515 артсистем, 14 460 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

  • 3 комплекса видеонаблюдения "Муром-М";
  • 1 комплекс связи "Старлинк";
  • 1 единицу инженерного оборудования;
  • 6 аэрофотостанций;
  • 1 гидроскутер;
  • 3 лодки.

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Также в Силах обороны юга сообщили об уничтожении места хранения боеприпасов, пункта управления подразделения радиоэлектронной борьбы, места пуска БПЛА и 2 наблюдательных пунктов россиян.

Ранее начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук сообщал, что сегодня, 14 мая, российские войска активизировали свои усилия на трех украинских локациях: Старомайорское, Крынки и Работино. Как отмечается, потерь украинских позиций не зафиксировано.

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