Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 140 оккупантов и 41 единицу вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 140 оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 140 человек.

Кроме того, россияне потеряли 41 единицу вооружения и военной техники, из них:

1 реактивную систему залпового огня;

1 зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2";

3 пушки;

1 миномет;

17 единиц авто-бронетехники;

1 разведывательный БПЛА;

2 станции радиоэлектронной борьбы;

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3 комплекса видеонаблюдения "Муром-М";

1 комплекс связи "Старлинк";

1 единицу инженерного оборудования;

6 аэрофотостанций;

1 гидроскутер;

3 лодки.

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Также в Силах обороны юга сообщили об уничтожении места хранения боеприпасов, пункта управления подразделения радиоэлектронной борьбы, места пуска БПЛА и 2 наблюдательных пунктов россиян.

Ранее начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук сообщал, что сегодня, 14 мая, российские войска активизировали свои усилия на трех украинских локациях: Старомайорское, Крынки и Работино. Как отмечается, потерь украинских позиций не зафиксировано.