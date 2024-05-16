За добу на півдні ліквідовано 130 окупантів та знищено 27 одиниць озброєння й військової техніки
Сили оборони півдня у своїй зоні відповідальності за добу ліквідували 130 російській військовослужбовців та знищили або пошкодили 27 одиниць озброєння і військової техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.
"Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 130 осіб.
Також ворог втратив 27 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 6 гармат;
- 1 міномет;
- 1 кулемет "Утьос";
- 13 одиниць автобронетехніки;
- 2 розвідувальні БпЛА;
- 2 аерофотостанції;
- 2 човни.
Також Знищено 4 спостережні пункти", - йдеться в повідомленні.
За минулу добу в операційній зоні Сил оборони Півдня зафіксовано проліт 76 розвідувальних БпЛА.
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