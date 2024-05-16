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Новини Війна
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За добу на півдні ліквідовано 130 окупантів та знищено 27 одиниць озброєння й військової техніки

Робота Сил оборони півдня

Сили оборони півдня у своїй зоні відповідальності за добу ліквідували 130 російській військовослужбовців та знищили або пошкодили 27 одиниць озброєння і військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 130 осіб.
Також ворог втратив 27 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

  • 6 гармат; 
  • 1 міномет;
  • 1 кулемет "Утьос"; 
  • 13 одиниць автобронетехніки; 
  • 2 розвідувальні БпЛА;
  • 2 аерофотостанції; 
  • 2 човни.

Також Знищено 4 спостережні пункти", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу в операційній зоні Сил оборони Півдня зафіксовано проліт 76 розвідувальних БпЛА.

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Автор: 

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