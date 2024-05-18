Сили оборони півдня протягом минулої доби відбили 15 ворожих штурмів на лівому березі Дніпра Херсонщини та п’ять штурмів - на Оріхівському напрямку Запорізької області

Протягом доби в операційній зоні Сил оборони Півдня продовжилося контрбатарейне протистояння та відбиття російських штурмів. Війська країни-агресора не полишали спроб вибити українські підрозділи із зайнятих позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

"На лівобережжі Дніпра тимчасово захопленої Херсонщини ворог здійснив 15 штурмів. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції", - йдеться у повідомленні.

Водночас на Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили п’ять штурмів, з них чотири в районі Старомайорського та один в районі Малої Токмачки.

Повідомляється, що російські війська здійснили артилерійські обстріли, завдали авіаційних ударів із застосуванням керованих авіабомб та некерованих авіаційних ракет, використали ударні дрони різних типів, продовжують здійснювати аеророзвідку.

При цьому, в операційній зоні Сил оборони півдня загалом за добу зафіксований проліт 252 розвідувальних БПЛА.

За добу на півдні ліквідовано 113 окупантів. Ворог втратив 30 одиниць озброєння та військової техніки:

13 гармат;

11 одиниць автобронетехніки;

1 станція радіоелектронної боротьби;

2 розвідувальні БпЛА;

3 човни.

Нагадаємо, днями речник ОК "Південь" Дмитро Плетенчук повідомив, що ворог активізував штурми позицій ЗСУ на півдні.

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