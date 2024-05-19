С начала суток на фронте уже 39 боестолкновений, ВСУ держат оборону на четырех направлениях, - Генштаб

Оперативная информация по состоянию на 10.30 19.05.2024 о российском вторжении. Продолжаются 816-е сутки широкомасштабного вооруженного вторжения Российской Федерации на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Уже с начала текущих суток произошло 39 боевых столкновений. Российские оккупанты совершили 541 обстрел позиций наших войск. Также применили 37 ударных дронов-камикадзе.

Силы обороны продолжают сосредотачивать основные усилия на обороне занятых рубежей, недопущении продвижения российских оккупантов вглубь нашего государства и отражения их вооруженного нападения на Украину.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Силы обороны прилагают максимум усилий для усиления позиций, пополнения резервов, ведения разведки и держат действия врага под огневым контролем. В частности, за текущие сутки потери противника составили четыре оккупанта и 14 единиц военной техники. Уничтожены танк, артиллерийская система и три автомобиля, повреждены два танка, пять артиллерийских систем и два автомобиля.

По уточненным данным, за минувшие сутки общие потери агрессора на Харьковщине составили: 209 оккупантов, 43 единицы техники. Украинские защитники уничтожили боевую бронированную машину, четыре артсистемы, 11 автомобилей и 11 БпЛА. Кроме того, повреждены три танка, одна боевая бронированная машина, три артсистемы, четыре автомобиля.

На Купянском направлении подразделения наших войск отражают атаку противника в направлении населенного пункта Берестовое. Ситуация контролируемая. Наши защитники осуществляют мероприятия по усилению позиций переднего края обороны, по возможности перенимают инициативу для улучшения тактического положения.

На Северском направлении противник активизировал попытки поиска слабых мест в нашем боевом порядке. С начала суток произошло 15 атак на позиции Сил обороны, 11 из которых продолжаются. Враг пытается прорваться в направлении населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Роздоловка Донецкой области, успеха не имеет. Здесь нашими войсками уже уничтожено два танка и два МТЛБ, также одна БМД противника повреждена.

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Обстановка на Востоке

На Краматорском направлении в течение текущих суток враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск. Нашими защитниками три атаки отбиты. Продолжаются бои в районах населенных пунктов Клещиевка, Калиновка, Новый и Андреевка. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении с начала суток враг 10 раз атаковал позиции наших войск. Силами обороны две атаки отбиты. Продолжаются боевые действия в районах Евгеновки, Северного, Новоселовки Первой и Уманского. Ситуация контролируемая. За текущие сутки на данном направлении враг потерял 68 оккупантов и семь единиц военной техники, в частности уничтожена боевая бронированная машина и три автомобиля. По уточненным данным за минувшие сутки потери противника составили: 274 оккупанта убитыми и ранеными, 19 единиц вооружения и военной техники. В частности наши воины поразили огнем танк, артсистему, два автомобиля и два БпЛА. Кроме того, повреждены четыре танка, боевая бронированная машина, четыре артсистемы и четыре автомобиля противника.

На Кураховском направлении подразделения наших войск отбили одну атаку противника на направлении Славное-Парасковиевка. Враг успеха не имел.

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Обстановка на Юге

На Времовском направлении противник совершил две безуспешные попытки вытеснить подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку противника в направлении н.п. Крынки. В ходе боев враг успеха не имел, потерь позиций не допущено.

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