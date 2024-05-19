Від початку доби на фронті вже 39 боєзіткнень, ЗСУ тримають оборону на чотирьох напрямках, - Генштаб

Оперативна інформація станом на 10.30 19.05.2024 щодо російського вторгнення. Триває 816-та доба широкомасштабного збройного вторгнення Російської Федерації на територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Вже з початку поточної доби відбулося 39 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили 541 обстріл позицій наших військ. Також застосували 37 ударних дронів-камікадзе.

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на обороні зайнятих рубежів, недопущенні просування російських окупантів вглиб нашої держави та відбиття їх збройного нападу на Україну.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку противник активних дій не проводив. Сили оборони докладають максимум зусиль для посилення позицій, поповнення резервів, ведення розвідки та тримають дії ворога під вогневим контролем. Зокрема, за поточну добу втрати противника склали чотири окупанти та 14 одиниць військової техніки. Знищено танк, артилерійську систему та три автомобілі, пошкоджено два танки, п’ять артилерійських систем та два автомобілі.

За уточненими даними, за минулу добу загальні втрати агресора на Харківщині становили: 209 окупантів, 43 одиниці техніки. Українські захисники знищили бойову броньовану машину, чотири артсистеми, 11 автомобілів та 11 БпЛА. Крім того, пошкоджено три танки, одну бойову броньовану машину, три артсистеми, чотири автомобілі.

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбивають атаку противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Наші захисники здійснюють заходи з посилення позицій переднього краю оборони, за можливості переймають ініціативу для покращення тактичного положення.

На Сіверському напрямку противник активізував спроби пошуку слабких місць в нашому бойовому порядку. З початку доби відбулося 15 атак на позиції Сил оборони, 11 з яких тривають. Ворог намагається прорватися в напрямку населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка Донецької області, успіху не має. Тут нашими військами вже знищено два танки та два МТЛБ, також одна БМД противника пошкоджена.

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Обстановка на Сході

На Краматорському напрямку протягом поточної доби ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ. Нашими захисниками три атаки відбито. Тривають бої в районах населених пунктів Кліщіївка, Калинівка, Новий та Андріївка. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку з початку доби ворог 10 разів атакував позиції наших військ. Силами оборони дві атаки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Сєверного, Новоселівки Першої та Уманського. Ситуація контрольована. За поточну добу на даному напрямку ворог втратив 68 окупантів та сім одиниць військової техніки, зокрема знищено бойову броньовану машину та три автомобілі. За уточненими даними за минулу добу втрати противника склали: 274 окупанти вбитими та пораненими, 19 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема наші воїни уразили вогнем танк, артсистему, два автомобілі та два БпЛА. Крім того, пошкоджено чотири танки, бойову броньовану машину, чотири артсистеми та чотири автомобілі противника.

На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили одну атаку противника на напрямку Славне-Парасковіївка. Ворог успіху не мав.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник здійснив дві безуспішні спроби витіснити підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Кринків. В ході боїв, ворог успіху не мав, втрат позицій не допущено.

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