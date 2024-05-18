Зеленський про можливий новий контрнаступ України: Є перспективи, але необхідно стабілізувати ситуацію на фронті
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна має перспективи для нового контрнаступу, але спочатку необхідно стабілізувати ситуацію на фронті.
Про це український лідер повідомив в інтерв’ю AFP, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Є перспективи. Для цього передусім необхідно стабілізувати ситуацію на фронті. Вона не стабільна, ви бачите. Зараз їхня черга. Їх треба зупинити. Ми їх зупинимо, і потім треба мати відповідну укомплектованість бригад, щоб розраховувати на наступні кроки, контрнаступальні тощо", – зазначив Зеленський.
На запитання, чи буде український контрнаступ у 2025 році, президент заявив, що знає, коли він буде, але не може про це розповісти.
Топ коментарі
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Коли ж вам роти позашивають ?
Peace…дун.
@vinnicanin
·
17 трав.
Півроку брехні про контраступ з кожної праски,поки ворог заливав бетоном 5 ліній оборони. А тепер йде просто перемолювання ЗСУ в роботинському котлі,що прострілюється з 3 сторін.
Для чого це робиться?
Навіщо посилати людей під КАБи на позиції на вірну смерть?
Слогани вже були придумані перед виборами, наприклад:
- "ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ".
наголосували в Раду опзж, шаріїв та інших адептів русскава міра..
якби не промотали тоді найкраще оснащені бригади в непідготовленій операції на Запоріжжі, може і не було б зараз такої складної ситуації...
нагадаю що у нас обмежений людський ресурс... в цьому плані у ворога велика перевага....
Щоб кудись наступати не мясним штурмом, найперше треба подавити ворожу авіацію, артилерію там мати засоби для ударів по далеких тилах причому на території орків і не беспілотники з 30 кг вибухівки, які можуть лише по незахищених НПЗ бити, а ракети...
з тією купкою Ф16 які дадуть ми не зможемо подавити авіацію, а якщо ще й дадуть не з останньою версією радарів, про що заікаються деякі західні екперти, то ефективна дальність їх радарів в умовах перешкод 83км буде нижча чим Су35 і вони будуть програвати їм....
ще недавно не було чим стріляти..