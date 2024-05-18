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Зеленський про можливий новий контрнаступ України: Є перспективи, але необхідно стабілізувати ситуацію на фронті

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна має перспективи для нового контрнаступу, але спочатку необхідно стабілізувати ситуацію на фронті.

Про це український лідер повідомив в інтерв’ю AFP, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Є перспективи. Для цього передусім необхідно стабілізувати ситуацію на фронті. Вона не стабільна, ви бачите. Зараз їхня черга. Їх треба зупинити. Ми їх зупинимо, і потім треба мати відповідну укомплектованість бригад, щоб розраховувати на наступні кроки, контрнаступальні тощо", – зазначив Зеленський.

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На запитання, чи буде український контрнаступ у 2025 році, президент заявив, що знає, коли він буде, але не може про це розповісти.

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) ЗСУ (7504) наступ (225)


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Топ коментарі
+24
******! Який ска контрнаступ? Наб би стримати навалу й не віддати більше земель. Це гундосе чмо доб'є залишки армії заради власних амбіцій
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18.05.2024 19:02
+10
Коли читаю що базікає легітимний №2 просто дивуюся як за нього проголосувало 73% населення.
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18.05.2024 19:06
+8
Після минулого контрнаступу ми залишилися без снарядів, з оголеними тилами і довелося збирати останніх людей вулицями. У вас у будь-якому разі все буде добре - або послом десь в Австрії, або просто на пенсії у своєму будиночку в Маямі. Ну а решті юнітів або в могилі, або з інвалідністю, або в зруйнованій країні
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18.05.2024 19:23
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Для початку потрібно зупинити кацапський наступ , стратег диванний.
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18.05.2024 18:58 Відповісти
Мудра людина 100 разів поміркує про те чого не треба говорити…
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18.05.2024 19:15 Відповісти
Так біля зелі стільки кацапської агентури ,що вони все знатимуть і без нього.
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18.05.2024 19:24 Відповісти
Щоб ти всрався!!!!
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18.05.2024 18:58 Відповісти
Так він це й каже: - труселя є, але обісрані, в пранні, тому срака гола. АРХ М
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18.05.2024 19:06 Відповісти
бе бе ме ме...
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18.05.2024 19:01 Відповісти
******! Який ска контрнаступ? Наб би стримати навалу й не віддати більше земель. Це гундосе чмо доб'є залишки армії заради власних амбіцій
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18.05.2024 19:02 Відповісти
Коли читаю що базікає легітимний №2 просто дивуюся як за нього проголосувало 73% населення.
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18.05.2024 19:06 Відповісти
Стабілізувати не на фронті - в Київі .
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18.05.2024 19:07 Відповісти
минулого року.. вже був "контрнаступ"...киздіть дальше.щоб рашисти підготувались.
Коли ж вам роти позашивають ?
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18.05.2024 19:07 Відповісти
Прочитала анонс від Бутусова про фортифікації на Харківщині, як розмінували замість забезпечення тилу ЗСУ. Не вірю, що таке можливо і що самі захисники України виконували накази, не думаючи про наслідки. Хотілося б інформативної тиші,бо кажуть усі,пишуть усі,а тримаються тільки ЗСУ
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18.05.2024 19:10 Відповісти
Невірили про розмінування півдня теж?
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18.05.2024 19:18 Відповісти
То було перед війною, а при війні потрібно думати,що роблять, а не писати в смі,що зробили,замість подавати рапорти в СБУ.
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19.05.2024 06:17 Відповісти
ПІЗДУН, ну й піздун! Та йди вже у відставку, на покій. Чесно й без шуму. Недолугий дилетант намагається зіграти роль успішного менеджера ! А як не знає ні ролі, ні слів ! Інші розумніші прийдуть і не будуть кожного вечора ******* Брехню. Їм буде ніколи ляпати язиком. Бо справді роботи додав цей ****** на кілька поколінь.
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18.05.2024 19:11 Відповісти
Заберіть в нього розширювачи свідомості.
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18.05.2024 19:12 Відповісти
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18.05.2024 19:31 Відповісти
"Шо опять???!!!"
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18.05.2024 19:15 Відповісти
На запитання, чи буде український контрнаступ у 2025 році, президент заявив, що знає, коли він буде, але не може про це розповісти. Джерело:

Peace…дун.
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18.05.2024 19:15 Відповісти
нинішня реальність України і її народу створювалася ,починаючи з 2019 року ,"зелено -рашистським стабілізатором"
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18.05.2024 19:18 Відповісти
Що робив гідрант на харківщині, що інспектував, про що півником заливався перед наступом )(уйлостанців? Кривороже попандопуло!
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18.05.2024 19:22 Відповісти
Після минулого контрнаступу ми залишилися без снарядів, з оголеними тилами і довелося збирати останніх людей вулицями. У вас у будь-якому разі все буде добре - або послом десь в Австрії, або просто на пенсії у своєму будиночку в Маямі. Ну а решті юнітів або в могилі, або з інвалідністю, або в зруйнованій країні
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18.05.2024 19:23 Відповісти
Пердёж.
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18.05.2024 19:23 Відповісти
Сходи з Оленою в свінгеський клуб краще)
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18.05.2024 19:25 Відповісти
До Серлеща ...
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18.05.2024 19:35 Відповісти
Коли вже воно заткнеться..
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18.05.2024 19:27 Відповісти
боже, дайте ему селедки
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18.05.2024 19:30 Відповісти
У него вже есть тузлуковая скумбрия, бо по дешевке.
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18.05.2024 19:45 Відповісти
может хватит уже ходить в контрнаступ и отдавать ещё больше территорий и главное терять людей! ТОЛЬКО ОБОРОНА
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18.05.2024 19:35 Відповісти
Длб форменный. Забудь минимум на год про наступ. Сначала накопить арсенал, а с таким длб - это сложно сделать, бо вместо ССС (скромно сказать спасибо) за военку, падло цинично отвечает, шо наглость второе счастье. А если и получилось малую толику поднакопить(при Залужном), дык, дыбиляко гонит в бекссмысленные мясные штурмы, пистоны перерасходуя, а потом как потерянное, .уй знает что, начинает целую зиму блеять, шо ему никто не дает оружия.
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18.05.2024 19:44 Відповісти
Kurt Wootz
@vinnicanin
·
17 трав.
Півроку брехні про контраступ з кожної праски,поки ворог заливав бетоном 5 ліній оборони. А тепер йде просто перемолювання ЗСУ в роботинському котлі,що прострілюється з 3 сторін.
Для чого це робиться?
Навіщо посилати людей під КАБи на позиції на вірну смерть?
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18.05.2024 19:47 Відповісти
Бо поц, которого народное возмездие догонит.
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18.05.2024 19:50 Відповісти
Це буде до того, як ми полетимо до Проксіми Центавра, чи після?
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18.05.2024 19:48 Відповісти
Ти вже з одним контрнаступом обісралося. Жуй краще ''скумбрію по 8".
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18.05.2024 19:51 Відповісти
Я взагалі нерозумію як в країні де на виборах зеленський отримав підтримку у 73% виборців проблеми з мобілізацією!!! Це ± 13,5 млн. людей, відкидаємо жінок і тд. ± 6-7 млн, ще відкидаємо хай старше 60+ та вже померлих, вбитих і тих хто вже воює! Залишається більше ніж 3-х мільйонне військо!!!

Слогани вже були придумані перед виборами, наприклад:

- "ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ".
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18.05.2024 19:56 Відповісти
Перерах.уйте, бо 73% - це 37% вiд тих, хто проголосував.
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18.05.2024 20:00 Відповісти
ті хто не хотів голосувати за Зеленьського чи Порошенка,
наголосували в Раду опзж, шаріїв та інших адептів русскава міра..
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18.05.2024 21:33 Відповісти
контрнаступ 2029 ( щоправда це будуть діти і діди після 60 ))). Але, але Високі Мрії втрачають свою високість, коли лунають з уст аморальних тіпажів..
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18.05.2024 20:02 Відповісти
У нас недостатньо озброєння для оборони, навіть з поточною допомогою а знову в контрнаступ збираємся...

якби не промотали тоді найкраще оснащені бригади в непідготовленій операції на Запоріжжі, може і не було б зараз такої складної ситуації...

нагадаю що у нас обмежений людський ресурс... в цьому плані у ворога велика перевага....

Щоб кудись наступати не мясним штурмом, найперше треба подавити ворожу авіацію, артилерію там мати засоби для ударів по далеких тилах причому на території орків і не беспілотники з 30 кг вибухівки, які можуть лише по незахищених НПЗ бити, а ракети...

з тією купкою Ф16 які дадуть ми не зможемо подавити авіацію, а якщо ще й дадуть не з останньою версією радарів, про що заікаються деякі західні екперти, то ефективна дальність їх радарів в умовах перешкод 83км буде нижча чим Су35 і вони будуть програвати їм....
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18.05.2024 20:42 Відповісти
Він і уся його кодла разом з сім'ями повинні по повній відповісти за усе що коять!
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18.05.2024 21:21 Відповісти
і з чим він збирається іти в контрнаступ?
ще недавно не було чим стріляти..
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18.05.2024 21:25 Відповісти
Ходять чутки, що під час наступного контрнаступу Зеленський буде особисто підтримувати його з повітря на Ф-16. Всіх розбомбить.
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18.05.2024 21:59 Відповісти
стратег блд....
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18.05.2024 22:20 Відповісти
У генералиссимуса сегодня день обдолбая!
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19.05.2024 00:00 Відповісти
Депутати + ОП + голови ОДА... - зібралися і вперед в контрнаступ!!
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19.05.2024 00:29 Відповісти
"Зараз їхня черга"???Ти ***** в шашки граєш?
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19.05.2024 08:31 Відповісти
 
 