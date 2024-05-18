Зеленський про можливий новий контрнаступ України: Є перспективи, але необхідно стабілізувати ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна має перспективи для нового контрнаступу, але спочатку необхідно стабілізувати ситуацію на фронті.

Про це український лідер повідомив в інтерв’ю AFP, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Є перспективи. Для цього передусім необхідно стабілізувати ситуацію на фронті. Вона не стабільна, ви бачите. Зараз їхня черга. Їх треба зупинити. Ми їх зупинимо, і потім треба мати відповідну укомплектованість бригад, щоб розраховувати на наступні кроки, контрнаступальні тощо", – зазначив Зеленський.

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На запитання, чи буде український контрнаступ у 2025 році, президент заявив, що знає, коли він буде, але не може про це розповісти.