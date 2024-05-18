РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13106 посетителей онлайн
Новости
4 323 57

Зеленский о возможном новом контрнаступлении Украины: Есть перспективы, но необходимо стабилизировать ситуацию на фронте

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина имеет перспективы для нового контрнаступления, но сначала необходимо стабилизировать ситуацию на фронте.

Об этом украинский лидер сообщил в интервью AFP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Есть перспективы. Для этого прежде всего необходимо стабилизировать ситуацию на фронте. Она не стабильна, вы видите. Сейчас их очередь. Их надо остановить. Мы их остановим, и потом надо иметь соответствующую укомплектованность бригад, чтобы рассчитывать на следующие шаги, контрнаступательные и т.д.", - отметил Зеленский.

Читайте также: Наступление РФ может состоять из нескольких волн. На Харьковщине была первая, - Зеленский

На вопрос, будет ли украинское контрнаступление в 2025 году, президент заявил, что знает, когда оно будет, но не может об этом рассказать.

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) ВСУ (6551) наступление (204)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+24
******! Який ска контрнаступ? Наб би стримати навалу й не віддати більше земель. Це гундосе чмо доб'є залишки армії заради власних амбіцій
показать весь комментарий
18.05.2024 19:02
+10
Коли читаю що базікає легітимний №2 просто дивуюся як за нього проголосувало 73% населення.
показать весь комментарий
18.05.2024 19:06
+8
Після минулого контрнаступу ми залишилися без снарядів, з оголеними тилами і довелося збирати останніх людей вулицями. У вас у будь-якому разі все буде добре - або послом десь в Австрії, або просто на пенсії у своєму будиночку в Маямі. Ну а решті юнітів або в могилі, або з інвалідністю, або в зруйнованій країні
показать весь комментарий
18.05.2024 19:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для початку потрібно зупинити кацапський наступ , стратег диванний.
показать весь комментарий
18.05.2024 18:58 Ответить
Мудра людина 100 разів поміркує про те чого не треба говорити…
показать весь комментарий
18.05.2024 19:15 Ответить
Так біля зелі стільки кацапської агентури ,що вони все знатимуть і без нього.
показать весь комментарий
18.05.2024 19:24 Ответить
Щоб ти всрався!!!!
показать весь комментарий
18.05.2024 18:58 Ответить
Так він це й каже: - труселя є, але обісрані, в пранні, тому срака гола. АРХ М
показать весь комментарий
18.05.2024 19:06 Ответить
бе бе ме ме...
показать весь комментарий
18.05.2024 19:01 Ответить
******! Який ска контрнаступ? Наб би стримати навалу й не віддати більше земель. Це гундосе чмо доб'є залишки армії заради власних амбіцій
показать весь комментарий
18.05.2024 19:02 Ответить
Коли читаю що базікає легітимний №2 просто дивуюся як за нього проголосувало 73% населення.
показать весь комментарий
18.05.2024 19:06 Ответить
Стабілізувати не на фронті - в Київі .
показать весь комментарий
18.05.2024 19:07 Ответить
минулого року.. вже був "контрнаступ"...киздіть дальше.щоб рашисти підготувались.
Коли ж вам роти позашивають ?
показать весь комментарий
18.05.2024 19:07 Ответить
Прочитала анонс від Бутусова про фортифікації на Харківщині, як розмінували замість забезпечення тилу ЗСУ. Не вірю, що таке можливо і що самі захисники України виконували накази, не думаючи про наслідки. Хотілося б інформативної тиші,бо кажуть усі,пишуть усі,а тримаються тільки ЗСУ
показать весь комментарий
18.05.2024 19:10 Ответить
Невірили про розмінування півдня теж?
показать весь комментарий
18.05.2024 19:18 Ответить
То було перед війною, а при війні потрібно думати,що роблять, а не писати в смі,що зробили,замість подавати рапорти в СБУ.
показать весь комментарий
19.05.2024 06:17 Ответить
ПІЗДУН, ну й піздун! Та йди вже у відставку, на покій. Чесно й без шуму. Недолугий дилетант намагається зіграти роль успішного менеджера ! А як не знає ні ролі, ні слів ! Інші розумніші прийдуть і не будуть кожного вечора ******* Брехню. Їм буде ніколи ляпати язиком. Бо справді роботи додав цей ****** на кілька поколінь.
показать весь комментарий
18.05.2024 19:11 Ответить
Заберіть в нього розширювачи свідомості.
показать весь комментарий
18.05.2024 19:12 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2024 19:31 Ответить
"Шо опять???!!!"
показать весь комментарий
18.05.2024 19:15 Ответить
На запитання, чи буде український контрнаступ у 2025 році, президент заявив, що знає, коли він буде, але не може про це розповісти. Джерело:

Peace…дун.
показать весь комментарий
18.05.2024 19:15 Ответить
нинішня реальність України і її народу створювалася ,починаючи з 2019 року ,"зелено -рашистським стабілізатором"
показать весь комментарий
18.05.2024 19:18 Ответить
Що робив гідрант на харківщині, що інспектував, про що півником заливався перед наступом )(уйлостанців? Кривороже попандопуло!
показать весь комментарий
18.05.2024 19:22 Ответить
Після минулого контрнаступу ми залишилися без снарядів, з оголеними тилами і довелося збирати останніх людей вулицями. У вас у будь-якому разі все буде добре - або послом десь в Австрії, або просто на пенсії у своєму будиночку в Маямі. Ну а решті юнітів або в могилі, або з інвалідністю, або в зруйнованій країні
показать весь комментарий
18.05.2024 19:23 Ответить
Пердёж.
показать весь комментарий
18.05.2024 19:23 Ответить
Сходи з Оленою в свінгеський клуб краще)
показать весь комментарий
18.05.2024 19:25 Ответить
До Серлеща ...
показать весь комментарий
18.05.2024 19:35 Ответить
Коли вже воно заткнеться..
показать весь комментарий
18.05.2024 19:27 Ответить
боже, дайте ему селедки
показать весь комментарий
18.05.2024 19:30 Ответить
У него вже есть тузлуковая скумбрия, бо по дешевке.
показать весь комментарий
18.05.2024 19:45 Ответить
может хватит уже ходить в контрнаступ и отдавать ещё больше территорий и главное терять людей! ТОЛЬКО ОБОРОНА
показать весь комментарий
18.05.2024 19:35 Ответить
Длб форменный. Забудь минимум на год про наступ. Сначала накопить арсенал, а с таким длб - это сложно сделать, бо вместо ССС (скромно сказать спасибо) за военку, падло цинично отвечает, шо наглость второе счастье. А если и получилось малую толику поднакопить(при Залужном), дык, дыбиляко гонит в бекссмысленные мясные штурмы, пистоны перерасходуя, а потом как потерянное, .уй знает что, начинает целую зиму блеять, шо ему никто не дает оружия.
показать весь комментарий
18.05.2024 19:44 Ответить
Kurt Wootz
@vinnicanin
·
17 трав.
Півроку брехні про контраступ з кожної праски,поки ворог заливав бетоном 5 ліній оборони. А тепер йде просто перемолювання ЗСУ в роботинському котлі,що прострілюється з 3 сторін.
Для чого це робиться?
Навіщо посилати людей під КАБи на позиції на вірну смерть?
показать весь комментарий
18.05.2024 19:47 Ответить
Бо поц, которого народное возмездие догонит.
показать весь комментарий
18.05.2024 19:50 Ответить
Це буде до того, як ми полетимо до Проксіми Центавра, чи після?
показать весь комментарий
18.05.2024 19:48 Ответить
Ти вже з одним контрнаступом обісралося. Жуй краще ''скумбрію по 8".
показать весь комментарий
18.05.2024 19:51 Ответить
Я взагалі нерозумію як в країні де на виборах зеленський отримав підтримку у 73% виборців проблеми з мобілізацією!!! Це ± 13,5 млн. людей, відкидаємо жінок і тд. ± 6-7 млн, ще відкидаємо хай старше 60+ та вже померлих, вбитих і тих хто вже воює! Залишається більше ніж 3-х мільйонне військо!!!

Слогани вже були придумані перед виборами, наприклад:

- "ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ".
показать весь комментарий
18.05.2024 19:56 Ответить
Перерах.уйте, бо 73% - це 37% вiд тих, хто проголосував.
показать весь комментарий
18.05.2024 20:00 Ответить
ті хто не хотів голосувати за Зеленьського чи Порошенка,
наголосували в Раду опзж, шаріїв та інших адептів русскава міра..
показать весь комментарий
18.05.2024 21:33 Ответить
контрнаступ 2029 ( щоправда це будуть діти і діди після 60 ))). Але, але Високі Мрії втрачають свою високість, коли лунають з уст аморальних тіпажів..
показать весь комментарий
18.05.2024 20:02 Ответить
У нас недостатньо озброєння для оборони, навіть з поточною допомогою а знову в контрнаступ збираємся...

якби не промотали тоді найкраще оснащені бригади в непідготовленій операції на Запоріжжі, може і не було б зараз такої складної ситуації...

нагадаю що у нас обмежений людський ресурс... в цьому плані у ворога велика перевага....

Щоб кудись наступати не мясним штурмом, найперше треба подавити ворожу авіацію, артилерію там мати засоби для ударів по далеких тилах причому на території орків і не беспілотники з 30 кг вибухівки, які можуть лише по незахищених НПЗ бити, а ракети...

з тією купкою Ф16 які дадуть ми не зможемо подавити авіацію, а якщо ще й дадуть не з останньою версією радарів, про що заікаються деякі західні екперти, то ефективна дальність їх радарів в умовах перешкод 83км буде нижча чим Су35 і вони будуть програвати їм....
показать весь комментарий
18.05.2024 20:42 Ответить
Він і уся його кодла разом з сім'ями повинні по повній відповісти за усе що коять!
показать весь комментарий
18.05.2024 21:21 Ответить
і з чим він збирається іти в контрнаступ?
ще недавно не було чим стріляти..
показать весь комментарий
18.05.2024 21:25 Ответить
Ходять чутки, що під час наступного контрнаступу Зеленський буде особисто підтримувати його з повітря на Ф-16. Всіх розбомбить.
показать весь комментарий
18.05.2024 21:59 Ответить
стратег блд....
показать весь комментарий
18.05.2024 22:20 Ответить
У генералиссимуса сегодня день обдолбая!
показать весь комментарий
19.05.2024 00:00 Ответить
Депутати + ОП + голови ОДА... - зібралися і вперед в контрнаступ!!
показать весь комментарий
19.05.2024 00:29 Ответить
"Зараз їхня черга"???Ти ***** в шашки граєш?
показать весь комментарий
19.05.2024 08:31 Ответить
 
 