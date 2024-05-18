Зеленский о возможном новом контрнаступлении Украины: Есть перспективы, но необходимо стабилизировать ситуацию на фронте

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина имеет перспективы для нового контрнаступления, но сначала необходимо стабилизировать ситуацию на фронте.

Об этом украинский лидер сообщил в интервью AFP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Есть перспективы. Для этого прежде всего необходимо стабилизировать ситуацию на фронте. Она не стабильна, вы видите. Сейчас их очередь. Их надо остановить. Мы их остановим, и потом надо иметь соответствующую укомплектованность бригад, чтобы рассчитывать на следующие шаги, контрнаступательные и т.д.", - отметил Зеленский.

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На вопрос, будет ли украинское контрнаступление в 2025 году, президент заявил, что знает, когда оно будет, но не может об этом рассказать.