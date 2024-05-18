Зеленский о возможном новом контрнаступлении Украины: Есть перспективы, но необходимо стабилизировать ситуацию на фронте
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина имеет перспективы для нового контрнаступления, но сначала необходимо стабилизировать ситуацию на фронте.
Об этом украинский лидер сообщил в интервью AFP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Есть перспективы. Для этого прежде всего необходимо стабилизировать ситуацию на фронте. Она не стабильна, вы видите. Сейчас их очередь. Их надо остановить. Мы их остановим, и потом надо иметь соответствующую укомплектованность бригад, чтобы рассчитывать на следующие шаги, контрнаступательные и т.д.", - отметил Зеленский.
На вопрос, будет ли украинское контрнаступление в 2025 году, президент заявил, что знает, когда оно будет, но не может об этом рассказать.
Топ комментарии
+24 CryptoShorts
показать весь комментарий18.05.2024 19:02
+10 krot_lub
показать весь комментарий18.05.2024 19:06
+8 Dmitry Klaus
показать весь комментарий18.05.2024 19:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коли ж вам роти позашивають ?
Peace…дун.
@vinnicanin
·
17 трав.
Півроку брехні про контраступ з кожної праски,поки ворог заливав бетоном 5 ліній оборони. А тепер йде просто перемолювання ЗСУ в роботинському котлі,що прострілюється з 3 сторін.
Для чого це робиться?
Навіщо посилати людей під КАБи на позиції на вірну смерть?
Слогани вже були придумані перед виборами, наприклад:
- "ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ".
наголосували в Раду опзж, шаріїв та інших адептів русскава міра..
якби не промотали тоді найкраще оснащені бригади в непідготовленій операції на Запоріжжі, може і не було б зараз такої складної ситуації...
нагадаю що у нас обмежений людський ресурс... в цьому плані у ворога велика перевага....
Щоб кудись наступати не мясним штурмом, найперше треба подавити ворожу авіацію, артилерію там мати засоби для ударів по далеких тилах причому на території орків і не беспілотники з 30 кг вибухівки, які можуть лише по незахищених НПЗ бити, а ракети...
з тією купкою Ф16 які дадуть ми не зможемо подавити авіацію, а якщо ще й дадуть не з останньою версією радарів, про що заікаються деякі західні екперти, то ефективна дальність їх радарів в умовах перешкод 83км буде нижча чим Су35 і вони будуть програвати їм....
ще недавно не було чим стріляти..