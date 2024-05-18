Наступление РФ может состоять из нескольких волн. На Харьковщине была первая, - Зеленский
Россия может усилить свое наступление, а активизация штурмовых действий на севере Харьковской области может быть "лишь первой волной".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в интервью агентству AFP заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Я не скажу, что это большой успех (для России). Мы должны быть трезвыми и понимать, что они идут вглубь нашей территории. А не наоборот. И это все еще их преимущество", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что российские войска проникли на 5-10 километров вдоль северо-восточной границы, прежде чем их остановили украинские силы.
Напомним, вчера, 17 мая, в разговоре с журналистами Зеленский отметил, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на севере Харьковщины. Во время наступления на севере Харьковской области российская армия продвинулась не более чем на 10 километров.
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Жеруть та жирують...
В образі скотини...
Чарують...
Забирають Тебе...
І твою дитину...
І з ними ти?
І на Великлень
Він Тобі живе...
Мов, слизень...
....... ну, далі ні би й то немає потреби щось пояснювати. а на рахунок зе-лохторату, то це навіть для мене(несамовито зневажаючого попІв\віропітеків) - то це ще тупіші маси населення.
зе-лохторату ПРЯМО на відео це Сцеленосяйне визнало багато що і ........ і ці маси "заЗе", може тільки б "токанєпарашенка", але реально цинічнішим і підлішим то навіть сталін не зміг би бути аніж оце зе.
ну реально, як один дід сказав\написав недавно - "Нація самогубців". це 100%.
сталінських ударівЗЄлінських просирів:
1. Чонгар
2. Маріуполь,
3. ЗАЕС,
4. Антонівський міст + Херсон (Миколаїв Генерал Марченко захистив)
5. Бородянка-Гостомель-Буча-Ірпінь (можна через кому)
6. Сєвєродонецьк-Лисичанськ
7. фортеця Бахмут
8. фортеця Авдіївка
9. фортеця Вовчанськ + фортеця Часів Яр (незакінчено)
10.фортеця Київ - скоро
а взагалі то .... мені дуже от дивно коли літак збили іранці, коли воно було в Омані.
згадай "курськ". а тепер же теж було у пуйла - як там .... ну, де таджиків катували.
так само тупо як жертвоприношення.
а наша Зеля і його кумир ще один(Пу) - дуже багато роблять для масовиж жертв. я не окультист і т.д., але це все ж, принаймні у путіна, робиться свідомо. так що..... ну якщо це пояснити культурно, то зійшлись два хворих.
але я не думаю що вони хворі. вони вороги
подив. як воно після відвідин Бучі з Сунаком - РЖАЛО.
вибачте, але це як мінімум ворог, лютий, такий шо п..... пШтірліц собі курить в курілці.
це не те що культист особистості, це ворог.
коли його вибрали, я ржав шо хтось десь написав - "до влади прийшов ворог"(я то думав, ну ідіот, ну русня моральна, але ж...... ну не таке)
а воно таки так. це ворог і реально всі хто каже - "разом дапабєди, а потім разбірьомса"....... не вкурсі, не буде "перемоги". бо вже "замилили" це слово - чи намкриш чи криснаш, чи кордон до чи гордонна, і т.д.
тупуватенько, але якість наріту більше проФФесіаналізьму і не потребує.
Аж поки це не сталось вдруге.
Стосовно легітимності Зелі після закінчення повноважень. Особисто я вважаю, що він давно її втратив, коли почав зраджувати державу.
на відео навіть про свинарчуків сказав, або ще краще про - "порушу закон = піду".
послухайте, ви зараз якби сталіну "шпиняли" про то шо він порушив ПДР(він сам пдр, але ще й порушив)
СПРАВДІ? зеля блін "порушив закон і має піти".....
- "Я поцан і шо ти мнє здєлаєш?"(так він би тут нам відповів, а, там ще ж було би - 44 годіка і полунєлох)
Це не гріх, якщо все чесно. Але ж не вдавай себе пацаном з народу
Адольф Гитлер
а потім Що зробили з його(ну, потім його стала) країною.
а потім - на місці солдата, робітника і т.д., - поставити себе не місце їх(ей, не на ватніків зараз(або, як ми віримо, шо програють війну русняві)), а потім - ..... а, я скажу, слиш, а чо ти в нац.-соц. партії був?
тільки чесно, ок? - ставиш себе на місце, ВИВЧАЮЧИ що зробили з Німеччиною після ПСВ.
а+б=аб?
чи може шо Зеля + фсб = Ємрак? що тобі ще треба, не розумію
хтось жере лайно і так багато разів, а Ви такий: Ні, це він не гівноїд, просто лайно любить.
шо тут спорити то?
просто смішно - типу 1 Зе все здає?
або наріт такий? ну реально, під відповідальність тисячі істот мають потрапити, причому більшість тупо за те що підпис поставив під туфтою.
Гончарук з богданом щось про нього казали…
ну реально....... воно ж і ржало і знущалось і ватне до корня туфлєй - НІ! "свой парінь іс норота".
хм, тільки що придумав - анти Гітлер.
насправді ж! все ж навпаки робить, правда сміливий досить, вірить оркам шо нічого не прилетить і без броніка в Херсоні бігав, але в Одесі наклав в штанці
б*же, це реально я от думаю шо Ілон Маск був правий, пишуть шо сказав - "світ "штучний""(типу як тераріум?)
ну так це все і пояснює. бо ТАКОГО дебілізму я просто не можу сприйняти. хоча, наріт і не таке може. - щиро вболіває за якусь Пєльону-Кальону на Євробаченні(ШО?? де? а, ну я попсу не слухаю, але все ж таки - ви не оху......??? та кому воно надо чи треба мля?? мільярднодеревники-дроновики)
то це точно- нація самовбиць
Джеймс Уатт - шотландский инженер, изобретатель-механик. Член Эдинбургского королевского общества , Лондонского королевского общества , Парижской академии наук . Ввёл первую единицу мощности - лошадиную силу. Его именем названа единица мощности - ватт.
Работы Уатта положили начало промышленной революции вначале в Англии, а затем и во всем мире
Хвилі нападу значить, бо воно вже перемогу святкувало і крало бабло.
ЭТО БРАТЬСЯ ЗА ДЕЛО, КОТОРОЕ НЕ УМЕЕШЬ ДЕЛАТЬ."
Наполеон Бонапарт
Великий успіх для росії було обрання тебе, ватна підла курва, в 2019. Це був нечуваний успіх для кацапів на який вони вже й несподівалися. Водночас це був справжній вирок для української незалежної демократичної України, яку ти, як той шашіль дерево, нищиш 24/7 разом зі своїми антимайданними 5-6 посіпаками.
А зелене лайно так і залишиться лайном
хоче чергового "із народу"?
Дурники повелись.
І ще ж ваш ЗЄ казав, що всі ми президенти
заодно орки почистили частину свого населення яке не дуже потрібне, зеків, алкашів з глубинок і т.д.