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Наступление РФ может состоять из нескольких волн. На Харьковщине была первая, - Зеленский

Зеленський прокоментував наступ РФ на Харківщині

Россия может усилить свое наступление, а активизация штурмовых действий на севере Харьковской области может быть "лишь первой волной".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в интервью агентству AFP заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я не скажу, что это большой успех (для России). Мы должны быть трезвыми и понимать, что они идут вглубь нашей территории. А не наоборот. И это все еще их преимущество", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что российские войска проникли на 5-10 километров вдоль северо-восточной границы, прежде чем их остановили украинские силы.

Также читайте: У России недостаточно сил для полномасштабного наступления на Киев, - Зеленский

Напомним, вчера, 17 мая, в разговоре с журналистами Зеленский отметил, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на севере Харьковщины. Во время наступления на севере Харьковской области российская армия продвинулась не более чем на 10 километров.

Автор: 

армия РФ (19087) Зеленский Владимир (20246) наступление (204)


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Топ комментарии
+41
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18.05.2024 12:57
+25
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18.05.2024 13:02
+21
Десять сталінських ударів ЗЄлінських просирів:
1. Чонгар
2. Маріуполь,
3. ЗАЕС,
4. Антонівський міст + Херсон (Миколаїв Генерал Марченко захистив)
5. Бородянка-Гостомель-Буча-Ірпінь (можна через кому)
6. Сєвєродонецьк-Лисичанськ
7. фортеця Бахмут
8. фортеця Авдіївка
9. фортеця Вовчанськ + фортеця Часів Яр (незакінчено)
10.фортеця Київ - скоро
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18.05.2024 13:13
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18.05.2024 12:57 Ответить
Чорти...

Жеруть та жирують...

В образі скотини...

Чарують...

Забирають Тебе...

І твою дитину...

І з ними ти?
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18.05.2024 13:18 Ответить
стул пельку, вава! дай наріду хоч в вихідний перепочити від тебе
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18.05.2024 13:00 Ответить
Я бачу в тобі чрта-
І на Великлень

Він Тобі живе...

Мов, слизень...
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18.05.2024 19:09 Ответить
Ще не було ніякої допомоги...
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18.05.2024 13:02 Ответить
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18.05.2024 13:02 Ответить
почнемо з того що у нас резидент - Сталініст.

....... ну, далі ні би й то немає потреби щось пояснювати. а на рахунок зе-лохторату, то це навіть для мене(несамовито зневажаючого попІв\віропітеків) - то це ще тупіші маси населення.
зе-лохторату ПРЯМО на відео це Сцеленосяйне визнало багато що і ........ і ці маси "заЗе", може тільки б "токанєпарашенка", але реально цинічнішим і підлішим то навіть сталін не зміг би бути аніж оце зе.
ну реально, як один дід сказав\написав недавно - "Нація самогубців". це 100%.
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18.05.2024 13:03 Ответить
Десять сталінських ударів ЗЄлінських просирів:
1. Чонгар
2. Маріуполь,
3. ЗАЕС,
4. Антонівський міст + Херсон (Миколаїв Генерал Марченко захистив)
5. Бородянка-Гостомель-Буча-Ірпінь (можна через кому)
6. Сєвєродонецьк-Лисичанськ
7. фортеця Бахмут
8. фортеця Авдіївка
9. фортеця Вовчанськ + фортеця Часів Яр (незакінчено)
10.фортеця Київ - скоро
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18.05.2024 13:13 Ответить
"лайк" за відповідь, а не за десятий пункт. і дев.ятий.

а взагалі то .... мені дуже от дивно коли літак збили іранці, коли воно було в Омані.
згадай "курськ". а тепер же теж було у пуйла - як там .... ну, де таджиків катували.
так само тупо як жертвоприношення.
а наша Зеля і його кумир ще один(Пу) - дуже багато роблять для масовиж жертв. я не окультист і т.д., але це все ж, принаймні у путіна, робиться свідомо. так що..... ну якщо це пояснити культурно, то зійшлись два хворих.
але я не думаю що вони хворі. вони вороги
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18.05.2024 13:30 Ответить
культ особистості без особистості- як таке можливо
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18.05.2024 13:27 Ответить
мені здається що ви вгадали в 0. (нуль)
подив. як воно після відвідин Бучі з Сунаком - РЖАЛО.
вибачте, але це як мінімум ворог, лютий, такий шо п..... пШтірліц собі курить в курілці.
це не те що культист особистості, це ворог.
коли його вибрали, я ржав шо хтось десь написав - "до влади прийшов ворог"(я то думав, ну ідіот, ну русня моральна, але ж...... ну не таке)
а воно таки так. це ворог і реально всі хто каже - "разом дапабєди, а потім разбірьомса"....... не вкурсі, не буде "перемоги". бо вже "замилили" це слово - чи намкриш чи криснаш, чи кордон до чи гордонна, і т.д.
тупуватенько, але якість наріту більше проФФесіаналізьму і не потребує.
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18.05.2024 13:38 Ответить
Українці змусили себе повірили, що зрада то банальна помилка, ну пацан же , с народа.
Аж поки це не сталось вдруге.
Стосовно легітимності Зелі після закінчення повноважень. Особисто я вважаю, що він давно її втратив, коли почав зраджувати державу.
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18.05.2024 13:43 Ответить
раду розпустив - незаконно.
на відео навіть про свинарчуків сказав, або ще краще про - "порушу закон = піду".
послухайте, ви зараз якби сталіну "шпиняли" про то шо він порушив ПДР(він сам пдр, але ще й порушив)
СПРАВДІ? зеля блін "порушив закон і має піти".....

- "Я поцан і шо ти мнє здєлаєш?"(так він би тут нам відповів, а, там ще ж було би - 44 годіка і полунєлох)
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18.05.2024 13:48 Ответить
На час виборів той "пацан з народу" вже був мільйонером.
Це не гріх, якщо все чесно. Але ж не вдавай себе пацаном з народу
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18.05.2024 14:05 Ответить
"Как повезло властям, что люди никогда не думают."

Адольф Гитлер
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18.05.2024 13:41 Ответить
можеш почитати як воював цей Канцлер
а потім Що зробили з його(ну, потім його стала) країною.
а потім - на місці солдата, робітника і т.д., - поставити себе не місце їх(ей, не на ватніків зараз(або, як ми віримо, шо програють війну русняві)), а потім - ..... а, я скажу, слиш, а чо ти в нац.-соц. партії був?
тільки чесно, ок? - ставиш себе на місце, ВИВЧАЮЧИ що зробили з Німеччиною після ПСВ.
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18.05.2024 13:52 Ответить
А по суті цитати є що сказати?
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18.05.2024 13:58 Ответить
а що ще треба?
а+б=аб?
чи може шо Зеля + фсб = Ємрак? що тобі ще треба, не розумію
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18.05.2024 14:11 Ответить
Не самогубців, ні! Але під-час виборів президента, ВР ведуть себе, як садомазохісти, або " пофігісти". Особливо під - час останніх трьох президентських виборів...
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18.05.2024 14:46 Ответить
угу.
хтось жере лайно і так багато разів, а Ви такий: Ні, це він не гівноїд, просто лайно любить.
шо тут спорити то?
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18.05.2024 14:51 Ответить
в какой палате у нас наполеон ?

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18.05.2024 13:04 Ответить
Їхній пуйло нашому повідомив і карти показав .
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18.05.2024 13:06 Ответить
Зеленський таки великий провидець-шашличник...
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18.05.2024 13:06 Ответить
Ми ж до оборони підготовились? - чи буде Харків - 3
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18.05.2024 13:06 Ответить
ну так, хтось не будує "окопів", хтось не розвідує і кричить шо всі хто говорять шо нападуть орки = іпсошніки, хтось каже що все ок, але все ми знали, але це все Зе за Оман розплачується.
просто смішно - типу 1 Зе все здає?
або наріт такий? ну реально, під відповідальність тисячі істот мають потрапити, причому більшість тупо за те що підпис поставив під туфтою.
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18.05.2024 13:13 Ответить
А по оманських договорняках скільки їх має бути?
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18.05.2024 13:08 Ответить
Офуеть! Да ты шо?
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18.05.2024 13:10 Ответить
Мімікрія ухилянта на СРАТЬєха??
Гончарук з богданом щось про нього казали…
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18.05.2024 13:11 Ответить
а то я думаю ще чому кацапи ненавидять демократію.......... я от, вже аж зненавидів її більше за них - тупим масам скоту ВПАРИЛИ "оце".
ну реально....... воно ж і ржало і знущалось і ватне до корня туфлєй - НІ! "свой парінь іс норота".
хм, тільки що придумав - анти Гітлер.
насправді ж! все ж навпаки робить, правда сміливий досить, вірить оркам шо нічого не прилетить і без броніка в Херсоні бігав, але в Одесі наклав в штанці
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18.05.2024 13:17 Ответить
так попы вроде на каблуках пока что не ходят? что тебе из того что стадо ползает перед бородатым существом в платье? ну .... просто даже в праздники не ходи туда, помнишь - стоять надо было с 6 утра пока толстенький, жадноглазый "мужик" в платье на тя взбрызгнет, а потом - весело бежишь кушать яйца, но главное - колбаса. это да, пост там нахер никому не надо, но какой же вкус был у колбасы, хрена и яиц, пофиг что типо они "свяченые" или как там, освященные, собиралась родня и т.д., ну, даже атеисты это ценили наверное, т.н. "традиция".
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18.05.2024 13:44 Ответить
"..світ не бачив загрозу,світ проспав відродження нацизму.."(в.о.зєлєнский)...ублюдочна брехлива скотина..
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18.05.2024 13:14 Ответить
воно так спеціально, шоб додати відео цієх підріли - "ииии, щащлікі на майской тень обєда, гигиги", а через пару днів..... "догогі укгаінци".....
б*же, це реально я от думаю шо Ілон Маск був правий, пишуть шо сказав - "світ "штучний""(типу як тераріум?)
ну так це все і пояснює. бо ТАКОГО дебілізму я просто не можу сприйняти. хоча, наріт і не таке може. - щиро вболіває за якусь Пєльону-Кальону на Євробаченні(ШО?? де? а, ну я попсу не слухаю, але все ж таки - ви не оху......??? та кому воно надо чи треба мля?? мільярднодеревники-дроновики)
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18.05.2024 13:21 Ответить
Коли нація під час війни голосує за людину, яка немає ніякого досвіду в керуванні державою, не має нормальної освіти, ніякого дипломатичного досвіду,ноль у політиці,і яка не є українцем по суті, а не по національності, яка роками принижувала все українське ...

то це точно- нація самовбиць
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18.05.2024 13:15 Ответить
"Ничего не может быть позорнее для человека, как браться не за свое дело." - Джеймс Уатт

Джеймс Уатт - шотландский инженер, изобретатель-механик. Член Эдинбургского королевского общества , Лондонского королевского общества , Парижской академии наук . Ввёл первую единицу мощности - лошадиную силу. Его именем названа единица мощности - ватт.

Работы Уатта положили начало промышленной революции вначале в Англии, а затем и во всем мире
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18.05.2024 13:21 Ответить
ёще я замётил что дажё слова у нас - на много процёнтов(слово "процёнт" тожё) укра, ой, взяты из норм. языков
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18.05.2024 13:24 Ответить
Считать научился (до одного) или кто подсказал?
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18.05.2024 13:21 Ответить
Коли його офіційно переведуть на посаду речника ОП? Ну подобається йому ця професія, є хист до неї, то чому не перевести?
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18.05.2024 13:24 Ответить
Мабуть він знає що на нас очікує триздець, але знову замовчує.
Хвилі нападу значить, бо воно вже перемогу святкувало і крало бабло.
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18.05.2024 13:26 Ответить
ну невже не зрозуміло що "супутник Притули" зафіксував другу хвилю? панікувати не треба, а треба реєструватися в "електроному кабінеті" і чекати на 9-й вал.
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18.05.2024 13:27 Ответить
Путлер делает, что хочет, а Зеленский комментирует его действия.
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18.05.2024 13:31 Ответить
"********** ИЗ ВСЕХ БЕЗНРАВСТВЕННОСТЕЙ -

ЭТО БРАТЬСЯ ЗА ДЕЛО, КОТОРОЕ НЕ УМЕЕШЬ ДЕЛАТЬ."

Наполеон Бонапарт
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18.05.2024 13:33 Ответить
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18.05.2024 13:34 Ответить
Відірваний від реальності Земарафон накручуючи диванний охлос на перемогу зробив велику біду для України.
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18.05.2024 13:41 Ответить
"Я не скажу, що це великий успіх (для Росії). Джерело:
Великий успіх для росії було обрання тебе, ватна підла курва, в 2019. Це був нечуваний успіх для кацапів на який вони вже й несподівалися. Водночас це був справжній вирок для української незалежної демократичної України, яку ти, як той шашіль дерево, нищиш 24/7 разом зі своїми антимайданними 5-6 посіпаками.
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18.05.2024 13:46 Ответить
Вирок для України, це олігархи, а чи він ставленик Коломойського, чи цілий Шоколадний, різниця тільки в підходах і методах,а ціль та сама.
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18.05.2024 15:52 Ответить
якщо ви не бачите різниці між тим, як жила країна за 5 Президента та те як вона вже конає за часи "найвеличнішої шестьоркі" кремля, тоді не здивований, що ви в 2019 голосували за кремлівського скомороха... У Порошенка було багато косяків та багато чого він не зробив, хоча й міг. Але попри все він був українським Президентом-державником і навіть те що встиг зробити вже увійшло в історію,подобається це вам чи ні. І ставити між ним та ватним зрадливим нікчемою зеленським знак рівняння, це відверто лукавити та грішити проти фактів.
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18.05.2024 19:53 Ответить
Я і не намагався між ними ставити знак рівності, але якщо говорити про історію, то один із них залишиться баригою, а інший зеленим лайном.
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18.05.2024 20:27 Ответить
Якщо говорити про історію, то ті, хто в 2019 проміняли "баригу" Порошенка на ЗЕлене лайно назавжди залишаться тупоголовими ідіотами, які злили власну країну в унітаз історії.
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18.05.2024 20:37 Ответить
Злиття країни в унітаз, це голосування за будь якого олігарха незалежно від прізвища, кримінал і олігархи не повинні бути при владі.
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18.05.2024 20:51 Ответить
"Один із них" - найкращий президент України. Може хтось інший буде ще кращим.

А зелене лайно так і залишиться лайном
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18.05.2024 21:46 Ответить
Та ви ж вже вибрали "парня из народа" Голобордька,

хоче чергового "із народу"?
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18.05.2024 22:01 Ответить
А наступ на Авдіївку- це яка хвиля була?
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18.05.2024 13:47 Ответить
Хитрий Зеленський не може перемогти путєна! Так, розумного, так, калірованого кагебіста, але хитрі євреї завжди перемагали всіх, ну в чому ж справа?..
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18.05.2024 13:47 Ответить
Воно шлемазл
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18.05.2024 13:54 Ответить
Ми з вами такі нешлемазли, але президентами не стали.
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18.05.2024 14:21 Ответить
Может, у вас просто совесть есть, в отличие от шута обдолбанного?
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18.05.2024 17:17 Ответить
Ага, а цей ставленник Бені став, обіцяючи дурникам закінчення епохи бідності.
Дурники повелись.

І ще ж ваш ЗЄ казав, що всі ми президенти
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18.05.2024 21:50 Ответить
Обкрутити, обмухлити, обвести круг пальця, придумати таке іпсо, якого ще ніхто в світі не придумував! звернутися до більдерберзького клубу, знайти дискримінаторів, дискредитаторів, отруювачів! що той Зеленський, де його блиск, де його писк, де його цімес!
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18.05.2024 13:56 Ответить
А де подівся генерал Відступ,куди заникався? щось від давно не говорив про відхід на вигідні позиції....
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18.05.2024 13:52 Ответить
Звідки він це знає?🤔
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18.05.2024 13:52 Ответить
де фортифікації та кошти на них....падло зелене....
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18.05.2024 13:53 Ответить
Дерибан на фортифікаціях також буде відбуватися хвилями?
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18.05.2024 14:04 Ответить
Звиздиш 🤡 ...перша була в 19 р. А це вже все після війни не буде ...шоб ти вже передоз спіймав на віки вічні
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18.05.2024 14:28 Ответить
"рашистсько- зелений" план знищення України.План "А" швидка окупація за два тижні із захопленням Києва .План "Б", у випадку провалу плану "А" -окупація України за 5 - 7 м років , із збереженням в Україні при владі "зеленої рашистської агентури ".
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18.05.2024 14:33 Ответить
Варіант Б виглядає дуже вірогідним, тому що в бездумних штурмах та через відсутність зброї, загинули багато патріотично налаштованих і підготовлених бійців, які ще довго могли воювати в партизанці... люди привикають до тоталітаризму... в Україні потрохи вводяться всі орківські порядки ... навіть уже переплюнули...

заодно орки почистили частину свого населення яке не дуже потрібне, зеків, алкашів з глубинок і т.д.
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18.05.2024 16:07 Ответить
Віслюк-ганкралфсімус!!! Пнч, чмо!
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18.05.2024 15:08 Ответить
...перша була, коли квартальний поц спустив в унітаз першу повістку, да, вальдемар?
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18.05.2024 15:28 Ответить
Це такий план ? Хвилі ? Це не промацування оборони ЗСУ ? Не повномасштабний наступ залежно від чисельності та кількості техніки ? ЦЕ ТОЧНО ХВИЛІ ? За підручниками зі статегії дЄрмака чи зеленСКОГО ? Чи просто асоціація з хвилями Персидської затоки ?
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18.05.2024 15:59 Ответить
Тормози,стоп,хватит супер анализа.
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18.05.2024 18:09 Ответить
А фулі, невїбенний стратиг...
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18.05.2024 20:38 Ответить
 
 