Наступление РФ может состоять из нескольких волн. На Харьковщине была первая, - Зеленский

Россия может усилить свое наступление, а активизация штурмовых действий на севере Харьковской области может быть "лишь первой волной".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в интервью агентству AFP заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я не скажу, что это большой успех (для России). Мы должны быть трезвыми и понимать, что они идут вглубь нашей территории. А не наоборот. И это все еще их преимущество", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что российские войска проникли на 5-10 километров вдоль северо-восточной границы, прежде чем их остановили украинские силы.

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Напомним, вчера, 17 мая, в разговоре с журналистами Зеленский отметил, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на севере Харьковщины. Во время наступления на севере Харьковской области российская армия продвинулась не более чем на 10 километров.