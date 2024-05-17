Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на севере Харьковщины. Самая глубокая точка продвижения врага - 10 км, - Зеленский

Во время наступления на севере Харьковской области российская армия продвинулась не более чем на 10 километров. Нашими Силами обороны ситуация стабилизирована. Россияне дошли только до первой из трех линий фортификаций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины заявил на встрече с журналистами.

По его словам, была предметная встреча с главкомом ВСУ Александром Сырским, командующим объединенных сил ВСУ Юрием Содолем, генералом Михаилом Драпатим, председателем Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко и представителями Нацполиции.

Стабилизация на Харьковщине

"На сегодня наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения - 10 километров. На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения - и не было", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина имеет очень мощные бригады.

"Я им благодарен. Сейчас мы усилили несколько направлений отдельными батальонами - то, что можно было забрать где-то из резерва и с некоторых направлений", - отметил глава государства.

Также читайте: Партнеры боятся проигрыша России в войне, - Зеленский

Зеленский заявил, что пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО.

"Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией. Восемь месяцев паузы в принятии решений партнерами. Понятно, что нашим воинам было непросто", - сказал он.

Фортификации на Харьковщине

Также он сообщил, что "до бетонной линии обороны никто не дошел".

"Это бред, что там говорят. Враг дошел до первой линии. Первая линия - это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали. Они (россияне - ред.) примерно там сейчас и находятся. Это первая линия, линия, которую построили на войне, под постоянным огнем, наши военные. Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная - не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов", - рассказал Зеленский.

Также читайте: Британская разведка предупреждала Украину о российском наступлении на Харьковщину, - The Guardian

Цель россиян - Волчанск

Как отметил президент, "Волчанск - их цель, понятно".

"Кроме того, что они хотят соответствующую зону 10 километров, они хотят всегда развивать успех, если он есть. Но главное на сегодня - нашими Силами обороны ситуация стабилизирована", - добавил Зеленский.

Также читайте: Силы обороны проводят зачистки на севере Волчанска, это не позволяет оккупантам закрепиться, - Генштаб