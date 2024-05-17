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Новости Война
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Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на севере Харьковщины. Самая глубокая точка продвижения врага - 10 км, - Зеленский

Володимир Зеленський

Во время наступления на севере Харьковской области российская армия продвинулась не более чем на 10 километров. Нашими Силами обороны ситуация стабилизирована. Россияне дошли только до первой из трех линий фортификаций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины заявил на встрече с журналистами.

По его словам, была предметная встреча с главкомом ВСУ Александром Сырским, командующим объединенных сил ВСУ Юрием Содолем, генералом Михаилом Драпатим, председателем Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко и представителями Нацполиции.

Стабилизация на Харьковщине

"На сегодня наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения - 10 километров. На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения - и не было", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина имеет очень мощные бригады.

"Я им благодарен. Сейчас мы усилили несколько направлений отдельными батальонами - то, что можно было забрать где-то из резерва и с некоторых направлений", - отметил глава государства.

Также читайте: Партнеры боятся проигрыша России в войне, - Зеленский

Зеленский заявил, что пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО.

"Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией. Восемь месяцев паузы в принятии решений партнерами. Понятно, что нашим воинам было непросто", - сказал он.

Фортификации на Харьковщине

Также он сообщил, что "до бетонной линии обороны никто не дошел".

"Это бред, что там говорят. Враг дошел до первой линии. Первая линия - это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали. Они (россияне - ред.) примерно там сейчас и находятся. Это первая линия, линия, которую построили на войне, под постоянным огнем, наши военные. Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная - не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов", - рассказал Зеленский.

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Цель россиян - Волчанск

Как отметил президент, "Волчанск - их цель, понятно".

"Кроме того, что они хотят соответствующую зону 10 километров, они хотят всегда развивать успех, если он есть. Но главное на сегодня - нашими Силами обороны ситуация стабилизирована", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Харьковщина (5577) боевые действия (3946)


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Топ комментарии
+11
Вірю. Не може Зеленський обманювати, бо завжди говорить виключно правду - і про шашликі, і про те, що він нікому нічого не винен, і про мир в очах Путіна, і про відсутність корупції. Суцільна правда.
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17.05.2024 10:52
+9
А який був дофіга умний на стадіоні, як гарцював. Ради свого его прирік на знищення цілий народ
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17.05.2024 10:55
+7
Вава, краще жуй. Можеш ''мівіну'' або свою ''скумбрію по 8"
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17.05.2024 11:06
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Якщо ще про це сказав зе, то це мабуть трохи не так
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17.05.2024 10:50 Ответить
Вірю. Не може Зеленський обманювати, бо завжди говорить виключно правду - і про шашликі, і про те, що він нікому нічого не винен, і про мир в очах Путіна, і про відсутність корупції. Суцільна правда.
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17.05.2024 10:52 Ответить
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17.05.2024 11:16 Ответить
На этот раз повезло, рашисты фигово подготовились к атаке. А точнее их рано погнали в наступление, перед визитом в Китай сцарю победа нужна была срочно.
Обосрались вообщем.
А наши хлопцы - молодцы, выстояли.
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17.05.2024 10:52 Ответить
10 км за кiлька днiв якось доуя. Тут кожен км на вагу золота щоб арта до Харкова не дicтавала.
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17.05.2024 10:53 Ответить
А ти яким боком до цієї події? Це зробили військові ЗСУ, нацгвардії, прикордонники, поліції і СБУ. Твоя шобла обкакує їх на своїх концертних "кварталах", ось там твоє місце. А якби твої "орлИ" не розікрали гроші, які виділені на укриття, то і на цю відстань ворог не зайшов. Крім того, що розікрали, нічого не побудували, ще й ворогу віддали будматеріали.
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17.05.2024 10:55 Ответить
А який був дофіга умний на стадіоні, як гарцював. Ради свого его прирік на знищення цілий народ
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17.05.2024 10:55 Ответить
Якщо про це чухає потужне *********, значить все значно гірше
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17.05.2024 10:57 Ответить
Интересно, кто ответит за саботаж, измену и мародерство денег из-за которых просрали первый ешелон обороны Харькова?
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17.05.2024 11:01 Ответить
Какие ваши доказательства, что там ничего не было?) По бумагам там все было, но коварный враг все уничтожил, что и следов не осталось...
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17.05.2024 11:02 Ответить
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17.05.2024 11:01 Ответить
А шо у нього з ногами? Дегенерат якийсь?
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17.05.2024 11:12 Ответить
Вже не вперше на фото вони позують в червоних трусєлях. Це у них мода така, чи по статуту так потрібно?
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17.05.2024 11:24 Ответить
Вава, краще жуй. Можеш ''мівіну'' або свою ''скумбрію по 8"
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17.05.2024 11:06 Ответить
Ніякої довіри про те шо балаболить зеленський, дня не прожеве без брехні. Вже нудить від цієї рожи🤮🤮🤮🤮
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17.05.2024 11:07 Ответить
Через тиждень - все зруйновано, немає змоги вести подальші обороні дії, переходимо на підготовлені рубежі...
Накляпа ця погодинна риторика?
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17.05.2024 11:08 Ответить
До речі від Липців до Харкова , стільки ж як від Києва до Ворзеля ( хто не знає - це невеличке містечко на захід від Бучі) ось таке от "неглибоке " просування.
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17.05.2024 11:13 Ответить
Вибити усіх кацапів до самого кордону, а потім створити буферну зону на території кацапстану щоб навіть не змогли підійти до кордону!
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17.05.2024 11:20 Ответить
аааа...
ну, тоді зрозуміло.
фортифікації ж будували на 20+ км від кордону.
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17.05.2024 11:29 Ответить
Тобто "нічого страшного не трапилось". Так, Вован? КЛОУН! З таким підходом до "збереження України" в країні незабаром цілком може з'явитись "народний месник", якого підтримують мільйони українців, який буде, як той вже небіщик пригожин, в ефірі якогось "телеграму" волати: "Зеленський, Умеров, Сирський, де лінії оборони?!". Смішно? А ось мені вже ні... Як бачимо, чим більше при владі "Вован" з власними "5-6 ефективними менеджерами" та їхнім "почтом", тим країна ВСЕ БЛИЖЧЕ до ВЛАСНОГО КРАХУ! Хочете це сприйняти, - сприймайте, хочете не сприймати, - не сприймайте, але ж це Є ПРАВДА!!! Тому коли я зараз чую від "лідерів думок" вислови про те, що "ось коли в країні скінчиться дія воєнного стану, тоді ми все спросимо з зеленського", мені стає і СМІШНО і ГІРКО! ДОВБНІ!!! Коли цей стан скінчиться, УКРАЇНИ ВЖЕ НЕ БУДЕ, а всі ******* "ухилянти" АЖ БІГОМ підуть воювати та вмирати за пуЙла там, де вирішить цей вурдалак! Ось такі справи, добродії... П.С. А ви всі і далі "мовчить у ганчірку" та "єднайтесь" з тими, хто зараз ВАС ГРАБУЄ та ЗДАЄ НЕНЬКУ московитським ПОТВОРАМ! Головне, аби ви знали, що всі ці "державники" вже мають нерухомість у країнах Перської затоки (тому як ті НЕ ВИДАЮТЬ!) та величезні власні статки на "офшорах" з грошей, які вони у вас вкрали...
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17.05.2024 11:58 Ответить
то что путину и надо было, те самые 10км, сейчас пойдет 10 км на другие участки границы делать. а там опа - и нет никаких фортификаций
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17.05.2024 12:15 Ответить
А людей чого не евакуйовували?
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17.05.2024 12:19 Ответить
Чекали наказів. Накази чекали рішень.
А рішення не знайшли відповідального.
Типовий ланцюжок.
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17.05.2024 12:55 Ответить
якою ціною, шляпа ти зелена?
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17.05.2024 22:48 Ответить
 
 