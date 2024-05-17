Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на півночі Харківщини. Найглибша точка просування ворога - 10 км, - Зеленський

Під час наступу на півночі Харківської області російська армія просунулася не більше ніж на 10 кілометрів. Нашими Силами оборони ситуація стабілізована. Росіяни дійшли тільки до першої з трьох ліній фортифікацій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це президент України заявив на зустрічі з журналістами.

За його словами, була предметна зустріч з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, командувачем об'єднаних сил ЗСУ Юрієм Содолем, генералом Михайлом Драпатим, головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеко та представниками Нацполіції.

Стабілізація на Харківщині

"На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування - 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування - і не було", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна має дуже потужні бригади.

"Я їм вдячний. Зараз ми посилили кілька напрямків окремими батальйонами - те, що можна було забрати десь з резерву і з деяких напрямків", - зауважив глава держави.

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Зеленський заявив, що перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО.

"Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією. Вісім місяців паузи в ухваленні рішень партнерами. Зрозуміло, що наших воїнам було непросто", - сказав він.

Фортифікації на Харківщині

Також він повідомив, що "до бетонної лінії оборони ніхто не дійшов".

"Це маячня, що там говорять. Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія - це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули. Вони (росіяни, - ред.) приблизно там зараз й знаходяться. Це є перша лінія, лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша - не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів", - розповів Зеленський.

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Ціль росіян - Вовчанськ

Як зазначив президент, "Вовчанськ - їхня ціль, зрозуміло".

"Крім того, що вони хочуть відповідну зону 10 кілометрів, вони хочуть завжди розвивати успіх, якщо він є. Але головне на сьогодні – нашими Силами оборони ситуація стабілізована", - додав Зеленський.

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