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Новини Війна
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Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на півночі Харківщини. Найглибша точка просування ворога - 10 км, - Зеленський

Володимир Зеленський

Під час наступу на півночі Харківської області російська армія просунулася не більше ніж на 10 кілометрів. Нашими Силами оборони ситуація стабілізована. Росіяни дійшли тільки до першої з трьох ліній фортифікацій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це президент України заявив на зустрічі з журналістами.

За його словами, була предметна зустріч з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, командувачем об'єднаних сил ЗСУ Юрієм Содолем, генералом Михайлом Драпатим, головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеко та представниками Нацполіції.

Стабілізація на Харківщині

"На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування - 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування - і не було", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна має дуже потужні бригади.

"Я їм вдячний. Зараз ми посилили кілька напрямків окремими батальйонами - те, що можна було забрати десь з резерву і з деяких напрямків", - зауважив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Партнери бояться програшу Росії у війні, - Зеленський

Зеленський заявив, що перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО.

"Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією. Вісім місяців паузи в ухваленні рішень партнерами. Зрозуміло, що наших воїнам було непросто", - сказав він.

Фортифікації на Харківщині

Також він повідомив, що "до бетонної лінії оборони ніхто не дійшов".

"Це маячня, що там говорять. Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія - це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули. Вони (росіяни, - ред.) приблизно там зараз й знаходяться. Це є перша лінія, лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша - не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів", - розповів Зеленський.

Також читайте: Британська розвідка попереджала Україну про російський наступ на Харківщину, - The Guardian

Ціль росіян - Вовчанськ

Як зазначив президент, "Вовчанськ - їхня ціль, зрозуміло".

"Крім того, що вони хочуть відповідну зону 10 кілометрів, вони хочуть завжди розвивати успіх, якщо він є. Але головне на сьогодні – нашими Силами оборони ситуація стабілізована", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони проводять зачистки на півночі Вовчанська, це не дає змоги окупантам закріпитися, - Генштаб

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Харківщина (6054) бойові дії (3701)


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Топ коментарі
+11
Вірю. Не може Зеленський обманювати, бо завжди говорить виключно правду - і про шашликі, і про те, що він нікому нічого не винен, і про мир в очах Путіна, і про відсутність корупції. Суцільна правда.
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17.05.2024 10:52
+9
А який був дофіга умний на стадіоні, як гарцював. Ради свого его прирік на знищення цілий народ
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17.05.2024 10:55
+7
Вава, краще жуй. Можеш ''мівіну'' або свою ''скумбрію по 8"
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17.05.2024 11:06
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Якщо ще про це сказав зе, то це мабуть трохи не так
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17.05.2024 10:50 Відповісти
Вірю. Не може Зеленський обманювати, бо завжди говорить виключно правду - і про шашликі, і про те, що він нікому нічого не винен, і про мир в очах Путіна, і про відсутність корупції. Суцільна правда.
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17.05.2024 10:52 Відповісти
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17.05.2024 11:16 Відповісти
На этот раз повезло, рашисты фигово подготовились к атаке. А точнее их рано погнали в наступление, перед визитом в Китай сцарю победа нужна была срочно.
Обосрались вообщем.
А наши хлопцы - молодцы, выстояли.
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17.05.2024 10:52 Відповісти
10 км за кiлька днiв якось доуя. Тут кожен км на вагу золота щоб арта до Харкова не дicтавала.
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17.05.2024 10:53 Відповісти
А ти яким боком до цієї події? Це зробили військові ЗСУ, нацгвардії, прикордонники, поліції і СБУ. Твоя шобла обкакує їх на своїх концертних "кварталах", ось там твоє місце. А якби твої "орлИ" не розікрали гроші, які виділені на укриття, то і на цю відстань ворог не зайшов. Крім того, що розікрали, нічого не побудували, ще й ворогу віддали будматеріали.
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17.05.2024 10:55 Відповісти
А який був дофіга умний на стадіоні, як гарцював. Ради свого его прирік на знищення цілий народ
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17.05.2024 10:55 Відповісти
Якщо про це чухає потужне *********, значить все значно гірше
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17.05.2024 10:57 Відповісти
Интересно, кто ответит за саботаж, измену и мародерство денег из-за которых просрали первый ешелон обороны Харькова?
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17.05.2024 11:01 Відповісти
Какие ваши доказательства, что там ничего не было?) По бумагам там все было, но коварный враг все уничтожил, что и следов не осталось...
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17.05.2024 11:02 Відповісти
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17.05.2024 11:01 Відповісти
А шо у нього з ногами? Дегенерат якийсь?
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17.05.2024 11:12 Відповісти
Вже не вперше на фото вони позують в червоних трусєлях. Це у них мода така, чи по статуту так потрібно?
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17.05.2024 11:24 Відповісти
Вава, краще жуй. Можеш ''мівіну'' або свою ''скумбрію по 8"
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17.05.2024 11:06 Відповісти
Ніякої довіри про те шо балаболить зеленський, дня не прожеве без брехні. Вже нудить від цієї рожи🤮🤮🤮🤮
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17.05.2024 11:07 Відповісти
Через тиждень - все зруйновано, немає змоги вести подальші обороні дії, переходимо на підготовлені рубежі...
Накляпа ця погодинна риторика?
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17.05.2024 11:08 Відповісти
До речі від Липців до Харкова , стільки ж як від Києва до Ворзеля ( хто не знає - це невеличке містечко на захід від Бучі) ось таке от "неглибоке " просування.
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17.05.2024 11:13 Відповісти
Вибити усіх кацапів до самого кордону, а потім створити буферну зону на території кацапстану щоб навіть не змогли підійти до кордону!
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17.05.2024 11:20 Відповісти
аааа...
ну, тоді зрозуміло.
фортифікації ж будували на 20+ км від кордону.
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17.05.2024 11:29 Відповісти
Тобто "нічого страшного не трапилось". Так, Вован? КЛОУН! З таким підходом до "збереження України" в країні незабаром цілком може з'явитись "народний месник", якого підтримують мільйони українців, який буде, як той вже небіщик пригожин, в ефірі якогось "телеграму" волати: "Зеленський, Умеров, Сирський, де лінії оборони?!". Смішно? А ось мені вже ні... Як бачимо, чим більше при владі "Вован" з власними "5-6 ефективними менеджерами" та їхнім "почтом", тим країна ВСЕ БЛИЖЧЕ до ВЛАСНОГО КРАХУ! Хочете це сприйняти, - сприймайте, хочете не сприймати, - не сприймайте, але ж це Є ПРАВДА!!! Тому коли я зараз чую від "лідерів думок" вислови про те, що "ось коли в країні скінчиться дія воєнного стану, тоді ми все спросимо з зеленського", мені стає і СМІШНО і ГІРКО! ДОВБНІ!!! Коли цей стан скінчиться, УКРАЇНИ ВЖЕ НЕ БУДЕ, а всі ******* "ухилянти" АЖ БІГОМ підуть воювати та вмирати за пуЙла там, де вирішить цей вурдалак! Ось такі справи, добродії... П.С. А ви всі і далі "мовчить у ганчірку" та "єднайтесь" з тими, хто зараз ВАС ГРАБУЄ та ЗДАЄ НЕНЬКУ московитським ПОТВОРАМ! Головне, аби ви знали, що всі ці "державники" вже мають нерухомість у країнах Перської затоки (тому як ті НЕ ВИДАЮТЬ!) та величезні власні статки на "офшорах" з грошей, які вони у вас вкрали...
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17.05.2024 11:58 Відповісти
то что путину и надо было, те самые 10км, сейчас пойдет 10 км на другие участки границы делать. а там опа - и нет никаких фортификаций
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17.05.2024 12:15 Відповісти
А людей чого не евакуйовували?
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17.05.2024 12:19 Відповісти
Чекали наказів. Накази чекали рішень.
А рішення не знайшли відповідального.
Типовий ланцюжок.
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17.05.2024 12:55 Відповісти
якою ціною, шляпа ти зелена?
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17.05.2024 22:48 Відповісти
 
 