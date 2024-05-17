Партнери бояться програшу Росії у війні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що партнери України бояться програшу РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава держави заявив на зустрічі з журналістами.

"Я вважаю, що партнери бояться програшу Російської Федерації в цій війні. Вони хотіли би, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика", - сказав президент.

Проте, за словами Зеленського, "так воно не працює".

"Щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають", - додав він.

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