Партнери бояться програшу Росії у війні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що партнери України бояться програшу РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава держави заявив на зустрічі з журналістами.
"Я вважаю, що партнери бояться програшу Російської Федерації в цій війні. Вони хотіли би, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика", - сказав президент.
Проте, за словами Зеленського, "так воно не працює".
"Щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають", - додав він.
Топ коментарі
+16 Анатолий К #427424
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+15 Joshua Brooks
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+14 частный сектор
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Тепер рашка просто купує , в китаю , все що їй потрібно і взагалі для господарства і для війни
напнаговорив.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/17/7456220
Або постраждає, але родіна богатая, всєгда даст сколько надо.
А ще є периметр.
Русня сама в те що меле - не вірить , але тиснучи на підсвідомість противника - змушує вірити його .
Нашим би блогерам повчитись .
Крим чий?
путін - ?
русня - ?
з я кими журналістами? з місцевими вилизуючими холуями? типу, ось який я патріотічний, нє отдам україну.
західним журналістам, зе!лідор каже геть інше.
Який збіг інтересів.
Hellis
Це Блінкен сказав простим українцям. Те, чого зазвичай грамадянам іншої країни світові політики не кажуть. Це вже дуже допекло.
Навіть не можу уявити, яки документи вони мають, та що він тоді сказав Зеленському, поки від нього змогли відірвати та відправити до Данії Єрмака.
Щоб Україна виграла, а Засрашка не програла!
Які ж вони партнери!?
Вони сцикуни!
Це він боїться, тому , що після 20 травня він буде нелигітимний ( чотирижди ухилянт) , і тому саме він зацікавлений , щоб війна продовжувалася . якомого довше.