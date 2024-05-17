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Новини Війна
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Партнери бояться програшу Росії у війні, - Зеленський

Зеленський вважає, що партнери бояться програшу РФ

Президент Володимир Зеленський вважає, що партнери України бояться програшу РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава держави заявив на зустрічі з журналістами.

"Я вважаю, що партнери бояться програшу Російської Федерації в цій війні. Вони хотіли би, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика", - сказав президент.

Проте, за словами Зеленського, "так воно не працює".

"Щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають", - додав він.

Дивіться: Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23691)


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Топ коментарі
+16
О, знову винні партнери? Все, що не робиться, винні партнери. Тільки один Бубочка молодець. Де гроші, ракети, снаряди, укріплення для військових???
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17.05.2024 10:39
+15
Ви воюйте а я буду *******...............
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17.05.2024 10:36
+14
21.05 боневтік виконуючи законодавство країни повинен надати оновлені доні до найближчого ТЦК
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17.05.2024 10:40
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17.05.2024 10:36 Відповісти
Ви воюйте а я буду *******...............
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17.05.2024 10:36 Відповісти
Отут я з ним погоджуюсь...
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17.05.2024 10:36 Відповісти
Захід боїться не самого розвалу кацапії, а того, що потім всі природні ресурси кацапії на шару дістануться китайцям і це стане ще більшою проблемою
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17.05.2024 11:40 Відповісти
Ніби вони зараз не нашару дістались, Китай купляє все із дисконтом за юані які сам друкує в любій кількості... а потім ті юані раша може потратити тільки на купівлю їх же продукції
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17.05.2024 12:03 Відповісти
Нормальна схема - враховуючи що , свого часу , захід вивів до китаю свої втробництва ...
Тепер рашка просто купує , в китаю , все що їй потрібно і взагалі для господарства і для війни
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17.05.2024 12:25 Відповісти
І для заходу ця схема нормальна, вони отримали дешеві ресурси для свого виробництва яке там розміщено... міліардні прибутки і зниження інфляції від надмірного друку валют під час ковіду....
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17.05.2024 13:58 Відповісти
Він у тому інтервʼю багато ще чого нап наговорив.

https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/17/7456220
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17.05.2024 10:37 Відповісти
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17.05.2024 10:39 Відповісти
При цьому, звісно, жива сила і техніка русні жодним чином не постраждає.
Або постраждає, але родіна богатая, всєгда даст сколько надо.
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17.05.2024 10:46 Відповісти
Ну і нахіба ти тут постиш кацапського кондома?
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17.05.2024 10:47 Відповісти
Відкат до серця Хазарії? До Ітиля? кордони з московією по Волзі - чудова думка
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17.05.2024 10:57 Відповісти
Площа Бахмута -41 м2. Харква - 350 м2.
А ще є периметр.

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17.05.2024 10:58 Відповісти
Оце приклад ведення успішної іпсо - береться шизоїдна маячня і подається як вже доконаний факт . І спробуй тоді це спростуй .
Русня сама в те що меле - не вірить , але тиснучи на підсвідомість противника - змушує вірити його .
Нашим би блогерам повчитись .
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17.05.2024 11:00 Відповісти
Ото ж я завжди казав - жодному слову кацапів вірити не можна. Жодному. Навіть якщо нема ніякого альтернативного джерела інформації. Бо кацапи завжди *******. Завжди.
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17.05.2024 11:49 Відповісти
Так і що ж тепер? Яку стратегію найвеличніший буде реалізовувати щоб виграти у війні? Окрім того що будемо воювути лопаТами..
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17.05.2024 10:39 Відповісти
Ніякої стратегії немає і не буде. В них сподівання лиш на "лопати", бо поки простолюдини воюють десь там, вони залишаються при владі.
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17.05.2024 11:11 Відповісти
О, знову винні партнери? Все, що не робиться, винні партнери. Тільки один Бубочка молодець. Де гроші, ракети, снаряди, укріплення для військових???
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17.05.2024 10:39 Відповісти
21.05 боневтік виконуючи законодавство країни повинен надати оновлені доні до найближчого ТЦК
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17.05.2024 10:40 Відповісти
Разом з ОПою.
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17.05.2024 10:52 Відповісти
Україну це не повинно хвилювати, потрібно йти вперед визволяти територію, людей та закінчувати війну чим пошвидше щоб не ростягувати її на роки!
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17.05.2024 10:41 Відповісти
шо це польський впн?
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17.05.2024 10:47 Відповісти
Я незнаю що таке польский впн
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17.05.2024 11:21 Відповісти
сколько уже комментариев твоих видел - одни лозунги сам не хочешь в освобождении поучаствовать?
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17.05.2024 10:53 Відповісти
Хочу тільки ніхто не візьме, бо я не слухаю наказів керівництва((
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17.05.2024 11:22 Відповісти
в армии с такими разговор короткий, а в военное время еще короче. Подобные лозунги тянут лицемерием, чем дальше от фронта, тем больше желание наступления своих войск
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17.05.2024 11:46 Відповісти
Це не бажання - це обов'язок держави України визволити свої території та закінчити війну, в будь-який спосіб
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17.05.2024 11:51 Відповісти
год назад пытались, но не вышло, а был бы ты в ЗСУ, то я уверен, что не только свои территории вернули, но еще и Белгород с Кубанью взяли
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17.05.2024 11:59 Відповісти
да ты сам дмитрий михайлов с гугл-транслейтом, который постит популистскую хрень
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17.05.2024 12:06 Відповісти
а ти чий будеш, з голандського VPN та реєстрація кілька днів тому?
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17.05.2024 11:51 Відповісти
Далеко от фронта, но я не ору популистские лозунги
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17.05.2024 11:56 Відповісти
А як ви за 10 хвилин переїхали з Нідерландів до Польщі Чи куратор наказав змінити ВПН?
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17.05.2024 12:00 Відповісти
Про Whonix слышал? Советую использовать, вдруг СБУ не понравится, что ты нехорошо о Зе думаешь, да еще и пишешь. После наглых заяв мосейчучки стоит задуматься
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17.05.2024 12:07 Відповісти
Мосійчучка звичайна журналістка ротом, в неї завжди були галасливі та істеричні заяви.

Крим чий?
путін - ?
русня - ?
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17.05.2024 12:14 Відповісти
так де відповідь?
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17.05.2024 19:17 Відповісти
Ким і чим "йти вперед"? Чи у вас все ще квітень 2022 року?
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17.05.2024 11:12 Відповісти
Йти вперед ВСУ, в України мільйони солдат, потрібно йти в атаку і визволяти територію та вибивати кацапів!
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17.05.2024 11:24 Відповісти
оу... все зрозуміло
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17.05.2024 11:30 Відповісти
Хорошо-хорошо...но без тебя освободить территории не получится
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17.05.2024 11:57 Відповісти
З такими "партнерами"і вороги не потрібні...
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17.05.2024 10:42 Відповісти
Якщо врахувати що партнерами Янєлоха є Єрмак, Татаров, Арахамія і Коломойський, то я цілком згоден з ним.
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17.05.2024 10:43 Відповісти
заявив на зустрічі з журналістами

з я кими журналістами? з місцевими вилизуючими холуями? типу, ось який я патріотічний, нє отдам україну.
західним журналістам, зе!лідор каже геть інше.
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17.05.2024 10:45 Відповісти
Тупой криворізкий дебіл.А як він збирається перемогати.Захватити москву,чі дойти до владівостока і там попити кофе,чи саке.Який він дегенерат і тупой дебіл.І досі богато в нього вірять."бо не втік,вибив зброю,посадив алігарха,йому всі мішают".
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17.05.2024 10:46 Відповісти
Навпаки буде краще. Виберуть якогось демократичного преза. Будуть обганяти по ВВП якісь країни... А З патріоти якім не хвата золотих унітазів, можуть спочатку розграбувати нікому не потрібні дворці: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/08/28/6971586/ У Путина 20 дворцов, 43 самолета, 700 авто и флотилия
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17.05.2024 10:48 Відповісти
Все, що може ця істота, це звинувачувати інших і не визнавати свої багаточисельні провини.
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17.05.2024 10:49 Відповісти
Його слова і реальні дії.

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17.05.2024 10:55 Відповісти
Сам Зеленський і його шайка москальських прихвостнів не бажають перемоги України, бо після перемоги вся ця банда має сісти у тюрягу. Зелені гниди тягнуть Україну до капітуляції і тупо намагаються перекласти провину за це на західних партнерів. Партнери якраз навпаки - не хочуть перемоги рашистів, але п'ята колона рашистів в українській владі не дає перемогти Україні.
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17.05.2024 10:51 Відповісти
Ну а тебе поразка України, судячи з усього, не лякає.
Який збіг інтересів.
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17.05.2024 10:51 Відповісти
Що НАСПРАВДІ думають партнери України ( а не зелених ригів ).
Hellis

Це Блінкен сказав простим українцям. Те, чого зазвичай грамадянам іншої країни світові політики не кажуть. Це вже дуже допекло.
Навіть не можу уявити, яки документи вони мають, та що він тоді сказав Зеленському, поки від нього змогли відірвати та відправити до Данії Єрмака.

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17.05.2024 10:51 Відповісти
"Щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають", - додав він. - А що дали " зелені" З 2019 року для того.щоб Україна перемогла.,???
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17.05.2024 10:57 Відповісти
Он сам боится выигрыша Украины в войне. Бо буде боляче всей кодле и ему
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17.05.2024 10:59 Відповісти
це брехня
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17.05.2024 10:59 Відповісти
ублюдок
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17.05.2024 11:01 Відповісти
Краще не скажеш!
Щоб Україна виграла, а Засрашка не програла!
Які ж вони партнери!?
Вони сцикуни!
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17.05.2024 11:05 Відповісти
Та він п*здить , що вони бояться.
Це він боїться, тому , що після 20 травня він буде нелигітимний ( чотирижди ухилянт) , і тому саме він зацікавлений , щоб війна продовжувалася . якомого довше.
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17.05.2024 11:15 Відповісти
Зверніть увагу на кацапську помийку РБК.Скорочено "росбізнесконсалтінг".Ця медіагрупа досі має штабквартиру в москві і звісно керується кремлем.Ось і "висери" блазня про "захід нехоче програшу рашки,а у наступі на харків винні партнери".Докого ще ні дойшло на кого працює ця маріонетка.
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17.05.2024 11:18 Відповісти
Ну в принципі правильно сказав, тільки то раніше партнери боялися програшу росії. Тепер про програш росії вже і дискутувати нема чого. В України немає успіхів на фронті вже півтора роки, і ніяких перспектив для перемоги.
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17.05.2024 11:19 Відповісти
Семеро партнерів скрутили і тримають зельця, а то б він вже давно переміг.
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17.05.2024 11:24 Відповісти
"нелох" бреше .
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17.05.2024 11:56 Відповісти
Протрібно замість будівництва доріг і метро за 1.7 млрд будувати підземні заводи по виробництву ракет типу Грім2, Нептун та по можливості ППО
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17.05.2024 12:05 Відповісти
Байден 100% боїться програшу Расії
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17.05.2024 12:12 Відповісти
Ну звістно боїться,бо навіщьо йому перемога країни,яка керується філіалом ФСБ.
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17.05.2024 12:54 Відповісти
Кондом зелений з себе знімає відповідальність типу - Як що Захід хоче програшу України, тоді хто я такий щоб не пристати на китайський план перемоги кремля
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17.05.2024 13:02 Відповісти
 
 