РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4107 посетителей онлайн
Новости Война
7 624 70

Партнеры боятся проигрыша России в войне, - Зеленский

Зеленський вважає, що партнери бояться програшу РФ

Президент Владимир Зеленский считает, что партнеры Украины боятся проигрыша РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава государства заявил на встрече с журналистами.

"Я считаю, что партнеры боятся проигрыша Российской Федерации в этой войне. Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Потому что это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика", - сказал президент.

Однако, по словам Зеленского, "так оно не работает".

"Чтобы Украина победила, нам надо дать все то, с чем побеждают", - добавил он.

Также смотрите: Сейчас благодаря нашим Силам, нашим мерам удалось придать уверенности направлению Волчанска, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20232)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
О, знову винні партнери? Все, що не робиться, винні партнери. Тільки один Бубочка молодець. Де гроші, ракети, снаряди, укріплення для військових???
показать весь комментарий
17.05.2024 10:39
+15
Ви воюйте а я буду *******...............
показать весь комментарий
17.05.2024 10:36
+14
21.05 боневтік виконуючи законодавство країни повинен надати оновлені доні до найближчого ТЦК
показать весь комментарий
17.05.2024 10:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.05.2024 10:36 Ответить
Ви воюйте а я буду *******...............
показать весь комментарий
17.05.2024 10:36 Ответить
Отут я з ним погоджуюсь...
показать весь комментарий
17.05.2024 10:36 Ответить
Захід боїться не самого розвалу кацапії, а того, що потім всі природні ресурси кацапії на шару дістануться китайцям і це стане ще більшою проблемою
показать весь комментарий
17.05.2024 11:40 Ответить
Ніби вони зараз не нашару дістались, Китай купляє все із дисконтом за юані які сам друкує в любій кількості... а потім ті юані раша може потратити тільки на купівлю їх же продукції
показать весь комментарий
17.05.2024 12:03 Ответить
Нормальна схема - враховуючи що , свого часу , захід вивів до китаю свої втробництва ...
Тепер рашка просто купує , в китаю , все що їй потрібно і взагалі для господарства і для війни
показать весь комментарий
17.05.2024 12:25 Ответить
І для заходу ця схема нормальна, вони отримали дешеві ресурси для свого виробництва яке там розміщено... міліардні прибутки і зниження інфляції від надмірного друку валют під час ковіду....
показать весь комментарий
17.05.2024 13:58 Ответить
Він у тому інтервʼю багато ще чого нап наговорив.

https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/17/7456220
показать весь комментарий
17.05.2024 10:37 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2024 10:39 Ответить
При цьому, звісно, жива сила і техніка русні жодним чином не постраждає.
Або постраждає, але родіна богатая, всєгда даст сколько надо.
показать весь комментарий
17.05.2024 10:46 Ответить
Ну і нахіба ти тут постиш кацапського кондома?
показать весь комментарий
17.05.2024 10:47 Ответить
Відкат до серця Хазарії? До Ітиля? кордони з московією по Волзі - чудова думка
показать весь комментарий
17.05.2024 10:57 Ответить
Площа Бахмута -41 м2. Харква - 350 м2.
А ще є периметр.

показать весь комментарий
17.05.2024 10:58 Ответить
Оце приклад ведення успішної іпсо - береться шизоїдна маячня і подається як вже доконаний факт . І спробуй тоді це спростуй .
Русня сама в те що меле - не вірить , але тиснучи на підсвідомість противника - змушує вірити його .
Нашим би блогерам повчитись .
показать весь комментарий
17.05.2024 11:00 Ответить
Ото ж я завжди казав - жодному слову кацапів вірити не можна. Жодному. Навіть якщо нема ніякого альтернативного джерела інформації. Бо кацапи завжди *******. Завжди.
показать весь комментарий
17.05.2024 11:49 Ответить
Так і що ж тепер? Яку стратегію найвеличніший буде реалізовувати щоб виграти у війні? Окрім того що будемо воювути лопаТами..
показать весь комментарий
17.05.2024 10:39 Ответить
Ніякої стратегії немає і не буде. В них сподівання лиш на "лопати", бо поки простолюдини воюють десь там, вони залишаються при владі.
показать весь комментарий
17.05.2024 11:11 Ответить
О, знову винні партнери? Все, що не робиться, винні партнери. Тільки один Бубочка молодець. Де гроші, ракети, снаряди, укріплення для військових???
показать весь комментарий
17.05.2024 10:39 Ответить
21.05 боневтік виконуючи законодавство країни повинен надати оновлені доні до найближчого ТЦК
показать весь комментарий
17.05.2024 10:40 Ответить
Разом з ОПою.
показать весь комментарий
17.05.2024 10:52 Ответить
Україну це не повинно хвилювати, потрібно йти вперед визволяти територію, людей та закінчувати війну чим пошвидше щоб не ростягувати її на роки!
показать весь комментарий
17.05.2024 10:41 Ответить
шо це польський впн?
показать весь комментарий
17.05.2024 10:47 Ответить
Я незнаю що таке польский впн
показать весь комментарий
17.05.2024 11:21 Ответить
сколько уже комментариев твоих видел - одни лозунги сам не хочешь в освобождении поучаствовать?
показать весь комментарий
17.05.2024 10:53 Ответить
Хочу тільки ніхто не візьме, бо я не слухаю наказів керівництва((
показать весь комментарий
17.05.2024 11:22 Ответить
в армии с такими разговор короткий, а в военное время еще короче. Подобные лозунги тянут лицемерием, чем дальше от фронта, тем больше желание наступления своих войск
показать весь комментарий
17.05.2024 11:46 Ответить
Це не бажання - це обов'язок держави України визволити свої території та закінчити війну, в будь-який спосіб
показать весь комментарий
17.05.2024 11:51 Ответить
год назад пытались, но не вышло, а был бы ты в ЗСУ, то я уверен, что не только свои территории вернули, но еще и Белгород с Кубанью взяли
показать весь комментарий
17.05.2024 11:59 Ответить
да ты сам дмитрий михайлов с гугл-транслейтом, который постит популистскую хрень
показать весь комментарий
17.05.2024 12:06 Ответить
а ти чий будеш, з голандського VPN та реєстрація кілька днів тому?
показать весь комментарий
17.05.2024 11:51 Ответить
Далеко от фронта, но я не ору популистские лозунги
показать весь комментарий
17.05.2024 11:56 Ответить
А як ви за 10 хвилин переїхали з Нідерландів до Польщі Чи куратор наказав змінити ВПН?
показать весь комментарий
17.05.2024 12:00 Ответить
Про Whonix слышал? Советую использовать, вдруг СБУ не понравится, что ты нехорошо о Зе думаешь, да еще и пишешь. После наглых заяв мосейчучки стоит задуматься
показать весь комментарий
17.05.2024 12:07 Ответить
Мосійчучка звичайна журналістка ротом, в неї завжди були галасливі та істеричні заяви.

Крим чий?
путін - ?
русня - ?
показать весь комментарий
17.05.2024 12:14 Ответить
так де відповідь?
показать весь комментарий
17.05.2024 19:17 Ответить
Ким і чим "йти вперед"? Чи у вас все ще квітень 2022 року?
показать весь комментарий
17.05.2024 11:12 Ответить
Йти вперед ВСУ, в України мільйони солдат, потрібно йти в атаку і визволяти територію та вибивати кацапів!
показать весь комментарий
17.05.2024 11:24 Ответить
оу... все зрозуміло
показать весь комментарий
17.05.2024 11:30 Ответить
Хорошо-хорошо...но без тебя освободить территории не получится
показать весь комментарий
17.05.2024 11:57 Ответить
З такими "партнерами"і вороги не потрібні...
показать весь комментарий
17.05.2024 10:42 Ответить
Якщо врахувати що партнерами Янєлоха є Єрмак, Татаров, Арахамія і Коломойський, то я цілком згоден з ним.
показать весь комментарий
17.05.2024 10:43 Ответить
заявив на зустрічі з журналістами

з я кими журналістами? з місцевими вилизуючими холуями? типу, ось який я патріотічний, нє отдам україну.
західним журналістам, зе!лідор каже геть інше.
показать весь комментарий
17.05.2024 10:45 Ответить
Тупой криворізкий дебіл.А як він збирається перемогати.Захватити москву,чі дойти до владівостока і там попити кофе,чи саке.Який він дегенерат і тупой дебіл.І досі богато в нього вірять."бо не втік,вибив зброю,посадив алігарха,йому всі мішают".
показать весь комментарий
17.05.2024 10:46 Ответить
Навпаки буде краще. Виберуть якогось демократичного преза. Будуть обганяти по ВВП якісь країни... А З патріоти якім не хвата золотих унітазів, можуть спочатку розграбувати нікому не потрібні дворці: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/08/28/6971586/ У Путина 20 дворцов, 43 самолета, 700 авто и флотилия
показать весь комментарий
17.05.2024 10:48 Ответить
Все, що може ця істота, це звинувачувати інших і не визнавати свої багаточисельні провини.
показать весь комментарий
17.05.2024 10:49 Ответить
Його слова і реальні дії.

показать весь комментарий
17.05.2024 10:55 Ответить
Сам Зеленський і його шайка москальських прихвостнів не бажають перемоги України, бо після перемоги вся ця банда має сісти у тюрягу. Зелені гниди тягнуть Україну до капітуляції і тупо намагаються перекласти провину за це на західних партнерів. Партнери якраз навпаки - не хочуть перемоги рашистів, але п'ята колона рашистів в українській владі не дає перемогти Україні.
показать весь комментарий
17.05.2024 10:51 Ответить
Ну а тебе поразка України, судячи з усього, не лякає.
Який збіг інтересів.
показать весь комментарий
17.05.2024 10:51 Ответить
Що НАСПРАВДІ думають партнери України ( а не зелених ригів ).
Hellis

Це Блінкен сказав простим українцям. Те, чого зазвичай грамадянам іншої країни світові політики не кажуть. Це вже дуже допекло.
Навіть не можу уявити, яки документи вони мають, та що він тоді сказав Зеленському, поки від нього змогли відірвати та відправити до Данії Єрмака.

показать весь комментарий
17.05.2024 10:51 Ответить
"Щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають", - додав він. - А що дали " зелені" З 2019 року для того.щоб Україна перемогла.,???
показать весь комментарий
17.05.2024 10:57 Ответить
Он сам боится выигрыша Украины в войне. Бо буде боляче всей кодле и ему
показать весь комментарий
17.05.2024 10:59 Ответить
це брехня
показать весь комментарий
17.05.2024 10:59 Ответить
ублюдок
показать весь комментарий
17.05.2024 11:01 Ответить
Краще не скажеш!
Щоб Україна виграла, а Засрашка не програла!
Які ж вони партнери!?
Вони сцикуни!
показать весь комментарий
17.05.2024 11:05 Ответить
Та він п*здить , що вони бояться.
Це він боїться, тому , що після 20 травня він буде нелигітимний ( чотирижди ухилянт) , і тому саме він зацікавлений , щоб війна продовжувалася . якомого довше.
показать весь комментарий
17.05.2024 11:15 Ответить
Зверніть увагу на кацапську помийку РБК.Скорочено "росбізнесконсалтінг".Ця медіагрупа досі має штабквартиру в москві і звісно керується кремлем.Ось і "висери" блазня про "захід нехоче програшу рашки,а у наступі на харків винні партнери".Докого ще ні дойшло на кого працює ця маріонетка.
показать весь комментарий
17.05.2024 11:18 Ответить
Ну в принципі правильно сказав, тільки то раніше партнери боялися програшу росії. Тепер про програш росії вже і дискутувати нема чого. В України немає успіхів на фронті вже півтора роки, і ніяких перспектив для перемоги.
показать весь комментарий
17.05.2024 11:19 Ответить
Семеро партнерів скрутили і тримають зельця, а то б він вже давно переміг.
показать весь комментарий
17.05.2024 11:24 Ответить
"нелох" бреше .
показать весь комментарий
17.05.2024 11:56 Ответить
Протрібно замість будівництва доріг і метро за 1.7 млрд будувати підземні заводи по виробництву ракет типу Грім2, Нептун та по можливості ППО
показать весь комментарий
17.05.2024 12:05 Ответить
Байден 100% боїться програшу Расії
показать весь комментарий
17.05.2024 12:12 Ответить
Ну звістно боїться,бо навіщьо йому перемога країни,яка керується філіалом ФСБ.
показать весь комментарий
17.05.2024 12:54 Ответить
Кондом зелений з себе знімає відповідальність типу - Як що Захід хоче програшу України, тоді хто я такий щоб не пристати на китайський план перемоги кремля
показать весь комментарий
17.05.2024 13:02 Ответить
 
 