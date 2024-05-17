Партнеры боятся проигрыша России в войне, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что партнеры Украины боятся проигрыша РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава государства заявил на встрече с журналистами.

"Я считаю, что партнеры боятся проигрыша Российской Федерации в этой войне. Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Потому что это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика", - сказал президент.

Однако, по словам Зеленского, "так оно не работает".

"Чтобы Украина победила, нам надо дать все то, с чем побеждают", - добавил он.

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