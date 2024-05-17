Партнеры боятся проигрыша России в войне, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что партнеры Украины боятся проигрыша РФ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава государства заявил на встрече с журналистами.
"Я считаю, что партнеры боятся проигрыша Российской Федерации в этой войне. Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Потому что это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика", - сказал президент.
Однако, по словам Зеленского, "так оно не работает".
"Чтобы Украина победила, нам надо дать все то, с чем побеждают", - добавил он.
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+16 Анатолий К #427424
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Тепер рашка просто купує , в китаю , все що їй потрібно і взагалі для господарства і для війни
напнаговорив.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/17/7456220
Або постраждає, але родіна богатая, всєгда даст сколько надо.
А ще є периметр.
Русня сама в те що меле - не вірить , але тиснучи на підсвідомість противника - змушує вірити його .
Нашим би блогерам повчитись .
Крим чий?
путін - ?
русня - ?
з я кими журналістами? з місцевими вилизуючими холуями? типу, ось який я патріотічний, нє отдам україну.
західним журналістам, зе!лідор каже геть інше.
Який збіг інтересів.
Hellis
Це Блінкен сказав простим українцям. Те, чого зазвичай грамадянам іншої країни світові політики не кажуть. Це вже дуже допекло.
Навіть не можу уявити, яки документи вони мають, та що він тоді сказав Зеленському, поки від нього змогли відірвати та відправити до Данії Єрмака.
Щоб Україна виграла, а Засрашка не програла!
Які ж вони партнери!?
Вони сцикуни!
Це він боїться, тому , що після 20 травня він буде нелигітимний ( чотирижди ухилянт) , і тому саме він зацікавлений , щоб війна продовжувалася . якомого довше.