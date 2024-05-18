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У России недостаточно сил для полномасштабного наступления на Киев, - Зеленский

Зеленський про наступ на Київ

Россия может усилить свое наступление, однако для осуществления полномасштабного наступления на Киев не хватит сил.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в интервью агентству AFP заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У России недостаточно сил для полномасштабного наступления на столицу, такого, как было в начале вторжения", - заявил президент.

Однако он подчеркнул, что Украина и западные союзники не должны демонстрировать слабость и призвал развернуть две батареи Patriot, чтобы защитить небо над Харьковской областью и показать устойчивость Украины.

"Они как зверь... Если они почувствуют где-то слабость в этом направлении, они будут давить", - добавил президент.

Зеленский отметил, что российские войска хотят атаковать Харьков, однако понимают, что это будет "очень трудно".

"Они понимают, что у нас есть силы, которые будут бороться долго", - заявил президент.

Напомним, Зеленский отметил, что Украине критически не хватает систем ПВО, сейчас потребности закрыты лишь на 25%.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20246) Киев (25484) наступление (204)


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Топ комментарии
+43
я голосував за Порошенка, був у меншості. про свій вибір НЕ ШКОДУЮ !!!!!
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18.05.2024 10:37
+38
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18.05.2024 10:28
+37
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18.05.2024 10:30
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Чого ви гигикаєте в коментарях, хіба преЗЕдент, хоч раз, сказав неправду у відосику чи інтерв'ю?...
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18.05.2024 10:38 Ответить
він у половині своїх відсосів брехав
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18.05.2024 12:21 Ответить
До речі, а лінії оборони вздовж кордону з бульбостану дійсно облаштовані як треба? Чи потім будемо читати новини про незаміновані квадратні кілометри???
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18.05.2024 10:42 Ответить
а як же!! саме так і буде - це вже добре відпрацьована стратегія по знищенню України
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18.05.2024 10:43 Ответить
Наче Наєв все облаштував, як треба, якщо зелені не прикажуть розмінувати.
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18.05.2024 10:59 Ответить
і хто тепер тобі повірить?
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18.05.2024 10:42 Ответить
А це хто ?
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18.05.2024 10:42 Ответить
Може краще треба думати, що треба зробити щоб в у ворога і думки такої не виникало ,адже раз вже повірили що жодного вторгнення не буде і до чого це привело ?
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18.05.2024 10:45 Ответить
Про що фільм "Нема куди тікати" 2 ..??? Жан-Клод Ван Дамм може бути не в головній ролі.
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18.05.2024 10:46 Ответить
Сьогодні День Пам'яті геноциду 1944 року проти кримських татар. Питання не Київ, а усієї України. Не потрібно думати і говорити тільки відносно одного міста. Харків, Одеса, Маріуполь- це Україна
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18.05.2024 10:48 Ответить
Молчанье для глупца - замена мудрости. /Публий Сир /
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18.05.2024 10:52 Ответить
Шо за мова? - шо все так ******?
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18.05.2024 10:53 Ответить
В Україні резервів хоч відбавляй. Подивіться, яку кількість поліціянтів зібрали для ліквідації "страшенного злочину" , який зробила дівчина, котора виїхала за межі велодоріжки. Цілий день, аж до пізнього вечора "мєнти" мордували ту дівчину.
Такою кількістю "мусорів" можна втримати ціле село або опорник на фронті:

https://youtu.be/_aYLKpm8JTM?si=ZvJrKfy4AHNRC5nZ
ЛЮТИЙ ТРЕШ !ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ САДЮГА! ЗЛОЧИН РОКУ РОЗКРИТО!
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18.05.2024 10:55 Ответить
Та то таке. Коли звільнення Бердянська планується??!
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18.05.2024 10:56 Ответить
Зараз ніколи, самі патріотичні оновлюють дані. А потім зразу підуть.
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18.05.2024 11:26 Ответить
Народ цікавиться чи вже доїхав Залужний до Лондона?
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18.05.2024 10:59 Ответить
Віримо кожному слову нашого президента...дуже хочемо пабачити відео промови
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18.05.2024 11:02 Ответить
А я хочу побачити відео промови "Я заморився, я йду назавжди і ви мене ніколи більше не почуєте і не побачите".
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19.05.2024 00:16 Ответить
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18.05.2024 11:03 Ответить
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18.05.2024 11:03 Ответить
Сратех шашлычный.
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18.05.2024 11:03 Ответить
Теж саме ти і про Харків кукурікав....
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18.05.2024 11:04 Ответить
а что кто то на харьков наступает? толкуться в приграничніх5-7км,по серйозному на харьков с кацапским убогим кпд надо тыс 300 фарша не меньше,а на киев наверное и ляма рукожопых не хватит,смотря просто по авдеевке и бахмуту,и по поводу шашлычков продал проф .мангал военному списаному по осколочным,будем шашлычную открывать в киев.области,а вы и дальше убогие иронизируйте за шашлыки)))
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18.05.2024 11:23 Ответить
харьков кабами кроют, и волчанск захватили. А так все хорошо конечно
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19.05.2024 00:00 Ответить
Ідіот, жополиз Зєрмака! Будьте прокляті разом із своїми менеджерами.
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19.05.2024 00:18 Ответить
ЗЄля кацапського ІПСО начитався чи експєрда Арестовича подивився?
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18.05.2024 11:05 Ответить
Ще до 20 травня, буде нестися з рота ухилянта чотириразового, оце, «офіційне …».
Криваві наслідки, для України, виявилися від говнобородька з телевізору!!
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18.05.2024 11:09 Ответить
Від продюсерів серіалів "смажимо шашлики разом" і "харківський кордон на замку"
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18.05.2024 11:13 Ответить
НУ то значить шашлики !!!!!
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18.05.2024 11:13 Ответить
"Значит надо брать..."-классика про сапоги.Бреше знов.
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18.05.2024 11:16 Ответить
Слишком много они говорят...
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18.05.2024 11:17 Ответить
це той члєн,що казав ,що загрози Харкову не має
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18.05.2024 14:15 Ответить
Бо воно бідоносець. Де тільки з'являється, чи про що багато говорить, там і чекай біди. І коли вже Господь зглянеться над нами і звільнить нас від того нещастя і вразумить 73%.
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19.05.2024 00:22 Ответить
Шашлычный эксперт в деле,верим-верим.
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18.05.2024 11:23 Ответить
там надо будет около ляма мяса и 3 к танков))))ага,на нью йорк сразу пойдут,я в 34 года еще состариться успею за то время как рукожопые будут его штурмовать))))))))ну это если раньше не забаранят где то под бамбасом)))
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18.05.2024 11:25 Ответить
А то, что бульбафюрер опять готовит площадки для техники твой главный разведЧик тебе доложил?
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18.05.2024 11:33 Ответить
Хотя, по кислой физиономии путькина, после визита в Китай, китайцы уже обо всем договорились с США и Европой!
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18.05.2024 11:36 Ответить
Дай то Бог, щоб США змусили китайоз свого скаженого ботоксного собаку за шкірки відтягнути.
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18.05.2024 11:53 Ответить
Думаю, не все так просто! Что Украина, что теперь " возможно" и расися расходный материал! Не знаю будет ли нам, Украине хорошо от этих договоренностей! Но что то точно будет! ( Как там США и Китай Тайвань поделили пока не известно)
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18.05.2024 11:58 Ответить
А Ізраіль расходний матіріал?
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18.05.2024 12:10 Ответить
Это другая тема! Не приплетайте ее! Тем более, для Украины эта тема не однозначна!
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18.05.2024 12:13 Ответить
Нащо їй той Київ, коли її головний актив сидить у ОПі
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18.05.2024 11:34 Ответить
День сурка.
Россия не нападет, можно ехать на шашлыки.
У россии нет сил, чтобы наступать на Харьков.
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18.05.2024 11:39 Ответить
Не зовсім День сурка. Бо тоді був Залужний. А зараз верховний брівки хмурить і думу думає. Тьху...
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19.05.2024 00:26 Ответить
Накаркает, у#обок!
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18.05.2024 11:45 Ответить
Найвеличніший підер ********** буде тікати з України, після 20-го і буде заздрити Каддафі та Чаушеску з любою дружиною.
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18.05.2024 11:50 Ответить
Та нехай уже тікає, як казали "уже б і забули".
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19.05.2024 00:27 Ответить
Зелений Гундос вже забрехався настільки, що йому вже перманентно ніхто не повірить. Кияни напряглися.
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18.05.2024 11:51 Ответить
Та закрий пельку 🤡 ! ти вже казав , шо війни не буде ! та в московій нема сили, піти на Харків !
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18.05.2024 12:01 Ответить
Так знімай звідти Петріоти та у Харків,Одесу та Запоріжжя їх відправляй
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18.05.2024 12:11 Ответить
Патужний і не зламний лідер **********........ І ермак его пророк.
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18.05.2024 12:14 Ответить
Пацаны! Это п***ц, мне это кажется или повторяется 2022 год?
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18.05.2024 12:58 Ответить
- але вже без Залужного...
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18.05.2024 13:39 Ответить
Цей дебіл коли щось верзе, то все відбуваєтся з точністю до навпаки.
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18.05.2024 13:58 Ответить
погано, дуже погано для країни і особливо під час війни коли слово президента не варто скаралупи зїденого яйця
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18.05.2024 14:01 Ответить
Звісно не хватить сил, бо сам квартал 95 свиномордих будуть стояти на захисті Києва.
А якщо серйозно, Києву треба готуватись, особливо після заяв зеленої погані.
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18.05.2024 15:00 Ответить
У 2022 20 та 21 лютого ми вже чули теж саме. Віслюку краще заткнути пельку піти НХ !!!!
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18.05.2024 15:24 Ответить
Весь 21 рік звучало те саме - у них недостатньо сил для повномасштабного вторгнення і це зупинило вторгнення? Коли Ви. ****, вже навчитесь не заспокоювати себе, що все минеться. Це з біса мілітарізована держава, і якщо в них одного разу не вийшло, вони зроблять висновки і попруть знову. Історія це довела. Краще спитай себе, чи готовий ти і "твій" народ до повторного вторгнення і якщо ні, то негайно готуйся. Або ****** на *** і звільни місце для того, хто дійсно зможе підготувати людей до серйозних викликів не відосікамі та арєстовічамі, а реальними справами.
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18.05.2024 18:05 Ответить
вова, хватит _издеть
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18.05.2024 22:30 Ответить
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