У России недостаточно сил для полномасштабного наступления на Киев, - Зеленский

Россия может усилить свое наступление, однако для осуществления полномасштабного наступления на Киев не хватит сил.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в интервью агентству AFP заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У России недостаточно сил для полномасштабного наступления на столицу, такого, как было в начале вторжения", - заявил президент.

Однако он подчеркнул, что Украина и западные союзники не должны демонстрировать слабость и призвал развернуть две батареи Patriot, чтобы защитить небо над Харьковской областью и показать устойчивость Украины.

"Они как зверь... Если они почувствуют где-то слабость в этом направлении, они будут давить", - добавил президент.

Зеленский отметил, что российские войска хотят атаковать Харьков, однако понимают, что это будет "очень трудно".

"Они понимают, что у нас есть силы, которые будут бороться долго", - заявил президент.

Напомним, Зеленский отметил, что Украине критически не хватает систем ПВО, сейчас потребности закрыты лишь на 25%.

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