У России недостаточно сил для полномасштабного наступления на Киев, - Зеленский
Россия может усилить свое наступление, однако для осуществления полномасштабного наступления на Киев не хватит сил.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в интервью агентству AFP заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"У России недостаточно сил для полномасштабного наступления на столицу, такого, как было в начале вторжения", - заявил президент.
Однако он подчеркнул, что Украина и западные союзники не должны демонстрировать слабость и призвал развернуть две батареи Patriot, чтобы защитить небо над Харьковской областью и показать устойчивость Украины.
"Они как зверь... Если они почувствуют где-то слабость в этом направлении, они будут давить", - добавил президент.
Зеленский отметил, что российские войска хотят атаковать Харьков, однако понимают, что это будет "очень трудно".
"Они понимают, что у нас есть силы, которые будут бороться долго", - заявил президент.
Напомним, Зеленский отметил, что Украине критически не хватает систем ПВО, сейчас потребности закрыты лишь на 25%.
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Такою кількістю "мусорів" можна втримати ціле село або опорник на фронті:
https://youtu.be/_aYLKpm8JTM?si=ZvJrKfy4AHNRC5nZ
ЛЮТИЙ ТРЕШ !ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ САДЮГА! ЗЛОЧИН РОКУ РОЗКРИТО!
Криваві наслідки, для України, виявилися від говнобородька з телевізору!!
Россия не нападет, можно ехать на шашлыки.
У россии нет сил, чтобы наступать на Харьков.
А якщо серйозно, Києву треба готуватись, особливо після заяв зеленої погані.