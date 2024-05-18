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У Росії недостатньо сил для повномасштабного наступу на Київ, - Зеленський

Зеленський про наступ на Київ

Росія може посилити свій наступ, проте для здійснення повномасштабного наступу на Київ не вистачить сил.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це в інтерв'ю агенції AFP заявив президент України Володимир Зеленський.

"У Росії недостатньо сил для повномасштабного наступу на столицю, такого, як було на початку вторгнення", - заявив президент.

Проте він наголосив, що Україна та західні союзники не повинні демонструвати слабкість і закликав розгорнути дві батареї Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю та показати стійкість України.

"Вони як звір... Якщо вони відчують десь слабкість у цьому напрямку, вони будуть тиснути", - додав президент.

Зеленський зазначив, що російські війська хочуть атакувати Харків, проте розуміють, що це буде "дуже важко".

"Вони розуміють, що у нас є сили, які будуть боротися довго", - заявив президент.

Нагадаємо, Зеленський наголосив, що Україні критично не вистачає систем ППО, зараз потреби закриті лише на 25%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невідомо, чи Росія вже почала свій літній наступ, - командувач сил НАТО в Європі Каволі

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Київ (19423) наступ (225)


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Топ коментарі
+43
я голосував за Порошенка, був у меншості. про свій вибір НЕ ШКОДУЮ !!!!!
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18.05.2024 10:37
+38
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18.05.2024 10:28
+37
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18.05.2024 10:30
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Чого ви гигикаєте в коментарях, хіба преЗЕдент, хоч раз, сказав неправду у відосику чи інтерв'ю?...
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18.05.2024 10:38 Відповісти
він у половині своїх відсосів брехав
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18.05.2024 12:21 Відповісти
До речі, а лінії оборони вздовж кордону з бульбостану дійсно облаштовані як треба? Чи потім будемо читати новини про незаміновані квадратні кілометри???
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18.05.2024 10:42 Відповісти
а як же!! саме так і буде - це вже добре відпрацьована стратегія по знищенню України
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18.05.2024 10:43 Відповісти
Наче Наєв все облаштував, як треба, якщо зелені не прикажуть розмінувати.
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18.05.2024 10:59 Відповісти
і хто тепер тобі повірить?
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18.05.2024 10:42 Відповісти
А це хто ?
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18.05.2024 10:42 Відповісти
Може краще треба думати, що треба зробити щоб в у ворога і думки такої не виникало ,адже раз вже повірили що жодного вторгнення не буде і до чого це привело ?
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18.05.2024 10:45 Відповісти
Про що фільм "Нема куди тікати" 2 ..??? Жан-Клод Ван Дамм може бути не в головній ролі.
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18.05.2024 10:46 Відповісти
Сьогодні День Пам'яті геноциду 1944 року проти кримських татар. Питання не Київ, а усієї України. Не потрібно думати і говорити тільки відносно одного міста. Харків, Одеса, Маріуполь- це Україна
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18.05.2024 10:48 Відповісти
Молчанье для глупца - замена мудрости. /Публий Сир /
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18.05.2024 10:52 Відповісти
Шо за мова? - шо все так ******?
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18.05.2024 10:53 Відповісти
В Україні резервів хоч відбавляй. Подивіться, яку кількість поліціянтів зібрали для ліквідації "страшенного злочину" , який зробила дівчина, котора виїхала за межі велодоріжки. Цілий день, аж до пізнього вечора "мєнти" мордували ту дівчину.
Такою кількістю "мусорів" можна втримати ціле село або опорник на фронті:

https://youtu.be/_aYLKpm8JTM?si=ZvJrKfy4AHNRC5nZ
ЛЮТИЙ ТРЕШ !ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ САДЮГА! ЗЛОЧИН РОКУ РОЗКРИТО!
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18.05.2024 10:55 Відповісти
Та то таке. Коли звільнення Бердянська планується??!
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18.05.2024 10:56 Відповісти
Зараз ніколи, самі патріотичні оновлюють дані. А потім зразу підуть.
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18.05.2024 11:26 Відповісти
Народ цікавиться чи вже доїхав Залужний до Лондона?
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18.05.2024 10:59 Відповісти
Віримо кожному слову нашого президента...дуже хочемо пабачити відео промови
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18.05.2024 11:02 Відповісти
А я хочу побачити відео промови "Я заморився, я йду назавжди і ви мене ніколи більше не почуєте і не побачите".
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19.05.2024 00:16 Відповісти
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18.05.2024 11:03 Відповісти
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18.05.2024 11:03 Відповісти
Сратех шашлычный.
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18.05.2024 11:03 Відповісти
Теж саме ти і про Харків кукурікав....
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18.05.2024 11:04 Відповісти
а что кто то на харьков наступает? толкуться в приграничніх5-7км,по серйозному на харьков с кацапским убогим кпд надо тыс 300 фарша не меньше,а на киев наверное и ляма рукожопых не хватит,смотря просто по авдеевке и бахмуту,и по поводу шашлычков продал проф .мангал военному списаному по осколочным,будем шашлычную открывать в киев.области,а вы и дальше убогие иронизируйте за шашлыки)))
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18.05.2024 11:23 Відповісти
харьков кабами кроют, и волчанск захватили. А так все хорошо конечно
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19.05.2024 00:00 Відповісти
Ідіот, жополиз Зєрмака! Будьте прокляті разом із своїми менеджерами.
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19.05.2024 00:18 Відповісти
ЗЄля кацапського ІПСО начитався чи експєрда Арестовича подивився?
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18.05.2024 11:05 Відповісти
Ще до 20 травня, буде нестися з рота ухилянта чотириразового, оце, «офіційне …».
Криваві наслідки, для України, виявилися від говнобородька з телевізору!!
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18.05.2024 11:09 Відповісти
Від продюсерів серіалів "смажимо шашлики разом" і "харківський кордон на замку"
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18.05.2024 11:13 Відповісти
НУ то значить шашлики !!!!!
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18.05.2024 11:13 Відповісти
"Значит надо брать..."-классика про сапоги.Бреше знов.
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18.05.2024 11:16 Відповісти
Слишком много они говорят...
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18.05.2024 11:17 Відповісти
це той члєн,що казав ,що загрози Харкову не має
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18.05.2024 14:15 Відповісти
Бо воно бідоносець. Де тільки з'являється, чи про що багато говорить, там і чекай біди. І коли вже Господь зглянеться над нами і звільнить нас від того нещастя і вразумить 73%.
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19.05.2024 00:22 Відповісти
Шашлычный эксперт в деле,верим-верим.
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18.05.2024 11:23 Відповісти
там надо будет около ляма мяса и 3 к танков))))ага,на нью йорк сразу пойдут,я в 34 года еще состариться успею за то время как рукожопые будут его штурмовать))))))))ну это если раньше не забаранят где то под бамбасом)))
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18.05.2024 11:25 Відповісти
А то, что бульбафюрер опять готовит площадки для техники твой главный разведЧик тебе доложил?
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18.05.2024 11:33 Відповісти
Хотя, по кислой физиономии путькина, после визита в Китай, китайцы уже обо всем договорились с США и Европой!
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18.05.2024 11:36 Відповісти
Дай то Бог, щоб США змусили китайоз свого скаженого ботоксного собаку за шкірки відтягнути.
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18.05.2024 11:53 Відповісти
Думаю, не все так просто! Что Украина, что теперь " возможно" и расися расходный материал! Не знаю будет ли нам, Украине хорошо от этих договоренностей! Но что то точно будет! ( Как там США и Китай Тайвань поделили пока не известно)
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18.05.2024 11:58 Відповісти
А Ізраіль расходний матіріал?
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18.05.2024 12:10 Відповісти
Это другая тема! Не приплетайте ее! Тем более, для Украины эта тема не однозначна!
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18.05.2024 12:13 Відповісти
Нащо їй той Київ, коли її головний актив сидить у ОПі
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18.05.2024 11:34 Відповісти
День сурка.
Россия не нападет, можно ехать на шашлыки.
У россии нет сил, чтобы наступать на Харьков.
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18.05.2024 11:39 Відповісти
Не зовсім День сурка. Бо тоді був Залужний. А зараз верховний брівки хмурить і думу думає. Тьху...
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19.05.2024 00:26 Відповісти
Накаркает, у#обок!
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18.05.2024 11:45 Відповісти
Найвеличніший підер ********** буде тікати з України, після 20-го і буде заздрити Каддафі та Чаушеску з любою дружиною.
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18.05.2024 11:50 Відповісти
Та нехай уже тікає, як казали "уже б і забули".
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19.05.2024 00:27 Відповісти
Зелений Гундос вже забрехався настільки, що йому вже перманентно ніхто не повірить. Кияни напряглися.
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18.05.2024 11:51 Відповісти
Та закрий пельку 🤡 ! ти вже казав , шо війни не буде ! та в московій нема сили, піти на Харків !
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18.05.2024 12:01 Відповісти
Так знімай звідти Петріоти та у Харків,Одесу та Запоріжжя їх відправляй
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18.05.2024 12:11 Відповісти
Патужний і не зламний лідер **********........ І ермак его пророк.
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18.05.2024 12:14 Відповісти
Пацаны! Это п***ц, мне это кажется или повторяется 2022 год?
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18.05.2024 12:58 Відповісти
- але вже без Залужного...
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18.05.2024 13:39 Відповісти
Цей дебіл коли щось верзе, то все відбуваєтся з точністю до навпаки.
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18.05.2024 13:58 Відповісти
погано, дуже погано для країни і особливо під час війни коли слово президента не варто скаралупи зїденого яйця
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18.05.2024 14:01 Відповісти
Звісно не хватить сил, бо сам квартал 95 свиномордих будуть стояти на захисті Києва.
А якщо серйозно, Києву треба готуватись, особливо після заяв зеленої погані.
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18.05.2024 15:00 Відповісти
У 2022 20 та 21 лютого ми вже чули теж саме. Віслюку краще заткнути пельку піти НХ !!!!
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18.05.2024 15:24 Відповісти
Весь 21 рік звучало те саме - у них недостатньо сил для повномасштабного вторгнення і це зупинило вторгнення? Коли Ви. ****, вже навчитесь не заспокоювати себе, що все минеться. Це з біса мілітарізована держава, і якщо в них одного разу не вийшло, вони зроблять висновки і попруть знову. Історія це довела. Краще спитай себе, чи готовий ти і "твій" народ до повторного вторгнення і якщо ні, то негайно готуйся. Або ****** на *** і звільни місце для того, хто дійсно зможе підготувати людей до серйозних викликів не відосікамі та арєстовічамі, а реальними справами.
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18.05.2024 18:05 Відповісти
вова, хватит _издеть
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18.05.2024 22:30 Відповісти
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