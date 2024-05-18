У Росії недостатньо сил для повномасштабного наступу на Київ, - Зеленський

Росія може посилити свій наступ, проте для здійснення повномасштабного наступу на Київ не вистачить сил.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це в інтерв'ю агенції AFP заявив президент України Володимир Зеленський.

"У Росії недостатньо сил для повномасштабного наступу на столицю, такого, як було на початку вторгнення", - заявив президент.

Проте він наголосив, що Україна та західні союзники не повинні демонструвати слабкість і закликав розгорнути дві батареї Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю та показати стійкість України.

"Вони як звір... Якщо вони відчують десь слабкість у цьому напрямку, вони будуть тиснути", - додав президент.

Зеленський зазначив, що російські війська хочуть атакувати Харків, проте розуміють, що це буде "дуже важко".

"Вони розуміють, що у нас є сили, які будуть боротися довго", - заявив президент.

Нагадаємо, Зеленський наголосив, що Україні критично не вистачає систем ППО, зараз потреби закриті лише на 25%.

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