У Росії недостатньо сил для повномасштабного наступу на Київ, - Зеленський
Росія може посилити свій наступ, проте для здійснення повномасштабного наступу на Київ не вистачить сил.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це в інтерв'ю агенції AFP заявив президент України Володимир Зеленський.
"У Росії недостатньо сил для повномасштабного наступу на столицю, такого, як було на початку вторгнення", - заявив президент.
Проте він наголосив, що Україна та західні союзники не повинні демонструвати слабкість і закликав розгорнути дві батареї Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю та показати стійкість України.
"Вони як звір... Якщо вони відчують десь слабкість у цьому напрямку, вони будуть тиснути", - додав президент.
Зеленський зазначив, що російські війська хочуть атакувати Харків, проте розуміють, що це буде "дуже важко".
"Вони розуміють, що у нас є сили, які будуть боротися довго", - заявив президент.
Нагадаємо, Зеленський наголосив, що Україні критично не вистачає систем ППО, зараз потреби закриті лише на 25%.
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Такою кількістю "мусорів" можна втримати ціле село або опорник на фронті:
https://youtu.be/_aYLKpm8JTM?si=ZvJrKfy4AHNRC5nZ
ЛЮТИЙ ТРЕШ !ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ САДЮГА! ЗЛОЧИН РОКУ РОЗКРИТО!
Криваві наслідки, для України, виявилися від говнобородька з телевізору!!
Россия не нападет, можно ехать на шашлыки.
У россии нет сил, чтобы наступать на Харьков.
А якщо серйозно, Києву треба готуватись, особливо після заяв зеленої погані.