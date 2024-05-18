Наступ РФ може складатися з кількох хвиль. На Харківщині була перша, - Зеленський

Росія може посилити свій наступ, а активізація штурмових дій на півночі Харківської області може бути "лише першою хвилею".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це в інтерв'ю агенції AFP заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я не скажу, що це великий успіх (для Росії). Ми повинні бути тверезими і розуміти, що вони йдуть вглиб нашої території. А не навпаки. І це все ще їхня перевага", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що російські війська проникли на 5-10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж їх зупинили українські сили.

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Нагадаємо, вчора, 17 травня, у розмові з журналістами Зеленський наголосив, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуації на півночі Харківщини. Під час наступу на півночі Харківської області російська армія просунулася не більше ніж на 10 кілометрів.