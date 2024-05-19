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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 492 290 осіб (+1210 за добу), 7 576 танків, 12 687 артсистем, 14 630 бойових броньованих машин

Бої на Харківщині

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 492 290 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько  492290 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 7576 (+16) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 14630 (+35) од,
  • артилерійських систем 12687 (+48) од,
  • РСЗВ – 1074 (+3) од,
  • засоби ППО  ‒ 803 (+2) од,
  • літаків – 354 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10155 (+47),
  • крилаті ракети  ‒ 2204 (+1),
  • кораблі /катери  ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17251 (+82) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2077 (+2)Генштаб про втрати армії РФ станом на 19 травня 2024 року

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія втрачає контроль над небом в Криму, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (17250) Генштаб ЗС (6514) ліквідація (3883) знищення (7161)


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Топ коментарі
+27
Минув 3738 день москальсько-української війни.
188! одиниць техніки та 1210! чумардосів.
Арта 51!, броня 51!, логістика 82!
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 56 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 492 000!!! це більше, ніж таке місто як Калінінград.
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19.05.2024 08:07
+21
техніки рясно вчора набили.
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19.05.2024 07:36
+12
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19.05.2024 08:12
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техніки рясно вчора набили.
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19.05.2024 07:36 Відповісти
Б"ють автоколони на марші А це зрив логістичних перевезень
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19.05.2024 09:24 Відповісти
судячи з кількості вибитої автотехніки, кацапи сунуть безліччю китайських бобиків-шандонгів.
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19.05.2024 09:36 Відповісти
Так чудово. Дякувати республіканцям що нарешті росчехлилися. Я вже починаю бачити тут теорію змови. Ті рептілоїди начебто затримали постачання озброєнь не заради перемоги на виборах (дід Байден робить для цього більш ніж достатньо), а щоб наші браві командувачі в черговому "контрнаступі" в січні-березні не поклали купу людей. Раніше ніж нормалізується процес мобілізації. І не похєрілі купу техніки раніше ніж больш-менш наситять ППО і далекобійні ракети. Ну ще і германців потормошити. Під германцями тут розуміються не тільки німці, а й всі інші країни що входили до Heiliges Römisches Reich
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19.05.2024 10:07 Відповісти
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19.05.2024 07:50 Відповісти
Де літак діли?
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19.05.2024 08:03 Відповісти
Новина на Цензорі була вчора, але на відео видно, що дата стоїть 17.05 ))
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19.05.2024 08:18 Відповісти
Минув 3738 день москальсько-української війни.
188! одиниць техніки та 1210! чумардосів.
Арта 51!, броня 51!, логістика 82!
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 56 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 492 000!!! це більше, ніж таке місто як Калінінград.
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19.05.2024 08:07 Відповісти
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19.05.2024 08:12 Відповісти
через тиждень, приблизно, ювілей - 500 тис. "харошіх" сруцкіх ...
Слава ЗСУ !!!
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19.05.2024 08:55 Відповісти
А ще раніше Шупашкар.
--
Втрати москалів вже перевершили втрати США у WW II. Але американці визволили Північ Африки, пів Європи, всю Південно-Східну Азію і Океанію. Та перемогли не Україну (59 по ВВП, 118 по ВВП на душу населення, яку 30 років розкрадали і демілітаризували), а дві наймогутніши Імперії в світі. Найбільш технічно розвинені і мілітаризовані.
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19.05.2024 10:47 Відповісти
хароших русскіх буде тисяч 170,всі інші просто поранення...заспокойся.
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19.05.2024 14:27 Відповісти
ты там всё знаешь - просто тебе так хочется...\ну это твои проблемы...\
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19.05.2024 15:13 Відповісти
Героям Слава!
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19.05.2024 09:28 Відповісти
цифри броні, арти та авто задовільняють. Хоча хотілось би ще більше.
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19.05.2024 11:31 Відповісти
"Вночі Сили оборони знищили морський тральщик чорноморського флоту рф проєкту 266-М «Ковровец»" - https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/*********************************************************************** повідомив Генштаб ЗСУ у своєму черговому звіті за 18 травня.

Завтра коритко дадасться...
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19.05.2024 11:39 Відповісти
Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що станом на 27 лютого 2024 року втрати Росії у війні проти України становлять 412400 осіб вбитими та пораненими. Джерело: . Відповідно і ці 492 тис це вбитими і пораненими
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19.05.2024 14:23 Відповісти
думаю вбитими з них буде тисяч 160-165...а поранені тисяч 200-240 повернуться після лікування...
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19.05.2024 14:25 Відповісти
 
 