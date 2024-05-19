Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 492 290 осіб (+1210 за добу), 7 576 танків, 12 687 артсистем, 14 630 бойових броньованих машин

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 492 290 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 492290 (+1210) осіб,

танків ‒ 7576 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 14630 (+35) од,

артилерійських систем 12687 (+48) од,

РСЗВ – 1074 (+3) од,

засоби ППО ‒ 803 (+2) од,

літаків – 354 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10155 (+47),

крилаті ракети ‒ 2204 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17251 (+82) од,

спеціальна техніка ‒ 2077 (+2)

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