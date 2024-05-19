Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 492 290 осіб (+1210 за добу), 7 576 танків, 12 687 артсистем, 14 630 бойових броньованих машин
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 492 290 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 492290 (+1210) осіб,
- танків ‒ 7576 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14630 (+35) од,
- артилерійських систем 12687 (+48) од,
- РСЗВ – 1074 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 803 (+2) од,
- літаків – 354 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10155 (+47),
- крилаті ракети ‒ 2204 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17251 (+82) од,
- спеціальна техніка ‒ 2077 (+2)
Топ коментарі
+27 Qq Qqq #455433
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+21 Urs
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+12 Qq Qqq #455433
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188! одиниць техніки та 1210! чумардосів.
Арта 51!, броня 51!, логістика 82!
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 56 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 492 000!!! це більше, ніж таке місто як Калінінград.
Слава ЗСУ !!!
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Втрати москалів вже перевершили втрати США у WW II. Але американці визволили Північ Африки, пів Європи, всю Південно-Східну Азію і Океанію. Та перемогли не Україну (59 по ВВП, 118 по ВВП на душу населення, яку 30 років розкрадали і демілітаризували), а дві наймогутніши Імперії в світі. Найбільш технічно розвинені і мілітаризовані.
Завтра коритко дадасться...