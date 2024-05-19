Росія втрачає контроль над небом в Криму, - британська розвідка
Через систематичні удари по російській ППО в Криму росіяни поступово втрачають здатність прикривати з повітря свої об’єкти на окупованому півострові.
Про це повідомляє британська розвідка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Британські аналітики зауважують, що за останні тижні українська армія здійснила кілька успішних атак по об’єктах в Криму. В результаті окупанти втратили зокрема елементи зенітно-ракетної батареї С-400 на аеродромі Бельбек – радарну та пускові установки. Крім того, було знищено принаймні два літаки МіГ-31БМ, що стояли на землі.
До цього росіяни також зазнали втрат під час удару по радіолокаційній станції на горі Ай-Петрі та по аеродрому Джанкой.
"Кумулятивний ефект цих ударів спричинив загальне погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму; водночас демонструючи здатність України впливати на операції російської ППО", – кажуть у британській розвідці.
На думку британських військових, в таких умовах росіянам доведеться "розпорошити" свої літаки та гелікоптери, аби уникнути нових втрат, а також перекинути в Крим ППО з інших місць.
Враховуючи попередні втрати літаків дальнього радіолокаційного виявлення A-50 та нинішню небезпеку використання кримських аеродромів, росіянам доведеться збільшити частоту патрульних вильотів винищувачів, аби закрити діри в контролі неба. На думку британців, це своєю чергою призведе до збільшення проблем з обслуговуванням бойової авіації.
Раніше, у мережі опубліковано фото аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму, який напередодні атакували Сили оборони України.
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https://building-tech.org/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/kak-ukrayna-modyfytsyruet-ystrebytely-sovetskoy-epokhy-dlya-zapuska-zapadnikh-avyabomb https://building-tech.org/Вооружение/kak-ukrayna-modyfytsyruet-ystrebytely-sovetskoy-epokhy-dlya-zapuska-zapadnikh-avyabomb
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-sbili-4-j-su-25-za-polmesyacza-jdam-razgromili-vraga-v-volchanske.html
Це може статися навіть дуже швидко.
(Своїх ''смаколиків'' зелені про**бали)