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Новини Війна
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Росія втрачає контроль над небом в Криму, - британська розвідка

Російські окупанти в Криму

Через систематичні удари по російській ППО в Криму росіяни поступово втрачають здатність прикривати з повітря свої об’єкти на окупованому півострові.

Про це повідомляє британська розвідка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Британські аналітики зауважують, що за останні тижні українська армія здійснила кілька успішних атак по об’єктах в Криму. В результаті окупанти втратили зокрема елементи зенітно-ракетної батареї С-400 на аеродромі Бельбек – радарну та пускові установки. Крім того, було знищено принаймні два літаки МіГ-31БМ, що стояли на землі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму пролунали вибухи

До цього росіяни також зазнали втрат під час удару по радіолокаційній станції на горі Ай-Петрі та по аеродрому Джанкой.

"Кумулятивний ефект цих ударів спричинив загальне погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму; водночас демонструючи здатність України впливати на операції російської ППО", – кажуть у британській розвідці.

На думку британських військових, в таких умовах росіянам доведеться "розпорошити" свої літаки та гелікоптери, аби уникнути нових втрат, а також перекинути в Крим ППО з інших місць.

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Враховуючи попередні втрати літаків дальнього радіолокаційного виявлення A-50 та нинішню небезпеку використання кримських аеродромів, росіянам доведеться збільшити частоту патрульних вильотів винищувачів, аби закрити діри в контролі неба. На думку британців, це своєю чергою призведе до збільшення проблем з обслуговуванням бойової авіації.

Раніше, у мережі опубліковано фото аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму, який напередодні атакували Сили оборони України.

Автор: 

армія рф (17250) Велика Британія (5553) Крим (14133) ППО (3154) зовнішня розвідка (464)


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Топ коментарі
+9
https://x.com/i/status/1791850733089792303 от як іх порахувать, скільки там кацапів туди набилось??


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19.05.2024 02:15
+5
передчуваю, що якесь корито у Севастополі таки потонуло.
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19.05.2024 02:11
+2
Александр Кушнарь: ВСУ сбили 4-й Су-25 за полмесяца. JDAM разгромили врага в Волчанске -новости вечера 18 мая 2024 года
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-sbili-4-j-su-25-za-polmesyacza-jdam-razgromili-vraga-v-volchanske.html
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19.05.2024 02:23
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передчуваю, що якесь корито у Севастополі таки потонуло.
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19.05.2024 02:11 Відповісти
Как Украина модифицирует истребители советской эпохи для запуска западных
авіабомб

https://building-tech.org/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/kak-ukrayna-modyfytsyruet-ystrebytely-sovetskoy-epokhy-dlya-zapuska-zapadnikh-avyabomb https://building-tech.org/Вооружение/kak-ukrayna-modyfytsyruet-ystrebytely-sovetskoy-epokhy-dlya-zapuska-zapadnikh-avyabomb
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19.05.2024 02:19 Відповісти
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19.05.2024 02:20 Відповісти
ресурсу ще треба підростати, бо плутають бомби з ракетами. Думаю, через рік вже можно буде читати, якщо витримають конкуренцію з Мілітарним та DE.
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19.05.2024 02:26 Відповісти
А може "ресурс" не помиляється? Справа в тому що для більшої ефективності деякі авіабомби комплектуються пороховими двигунами В часи моєї молодості вже з"явилися спеціальні бомби для руйнування бетонних капонірів та ЗПП на аеродромах Вони мали вигляд ракети Ці бомби висипалися над ціллю У вільному падінні у них розкривався стабілізуючий парашут і вона падала вертикально Потім включався двигун Бомба розганялася пробивала бетонну поверхню а потім підривалася всередині капоніру чи в товщі "подушки" "бетонки" А зараз такі прискорювачі можуть ставиться і для корегування траєкторії падіння таких бомб
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19.05.2024 05:48 Відповісти
ресурс помиляється з приводу AGM-88 HARM. Це High-speed Anti-Radar Missile, а не бомба. Тому хай підшукують нового експерта, або посилають цього на курси підвищення кваліфікації.
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19.05.2024 06:14 Відповісти
Ну - хіба що! Просто я сказав, що у деяких видів озброєння настільки "розмиті" характеристики, що їх можна вважать "і тим, і тим" Крупнокаліберні кулемети від автоматичних дрібнокаліберних гармат (наприклад), відрізняються лише умовно :прийнято вважать "кулеметами" зброю до 14,5 мм а "гарматами" - після 20 мм Так само й ті ж "конвертоплани" Вони можуть буть як "вертольотами з жорстко закріпленими несучими поверхнями (крилами) - так і "літаками з вертикальним зльотом"
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19.05.2024 06:53 Відповісти
я не заперечую щодо гибридів. Я вказав на конкретну помилку автора щодо протирадіолокаційної ракети повітря-земля.
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19.05.2024 06:57 Відповісти
Дві розумні людини завжди можуть порозуміться одна з одною ...
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19.05.2024 07:06 Відповісти
https://x.com/i/status/1791850733089792303 от як іх порахувать, скільки там кацапів туди набилось??


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19.05.2024 02:15 Відповісти
А "нєхрєн" було туди "тупо лізти"!!!
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19.05.2024 07:11 Відповісти
Проскочила версия в новостях харьковских что туда кадыровцы вскочили, это здание больницы центральной. Но версия.
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19.05.2024 08:41 Відповісти
є певні сумніви, що кадирівці взагалі там воюють.
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19.05.2024 08:47 Відповісти
Да, замечено это. Но они во втором эшелоне как бы, вроде нац-гвардии, заград-отрядов. И занимают лучшее, удобное. Больница идеальное место. Пищеблок, душ, спать кровати итд. Но главное что перебиты все там. раненых явно не было, сильно шарахнуло. Туда и дорога.
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19.05.2024 21:16 Відповісти
А небо те над Керченськм мостом теж нависло?
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19.05.2024 02:15 Відповісти
Александр Кушнарь: ВСУ сбили 4-й Су-25 за полмесяца. JDAM разгромили врага в Волчанске -новости вечера 18 мая 2024 года
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-sbili-4-j-su-25-za-polmesyacza-jdam-razgromili-vraga-v-volchanske.html
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19.05.2024 02:23 Відповісти
Інтуїція мені підказує, що Крим незабаром буде наш.
Це може статися навіть дуже швидко.
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19.05.2024 09:36 Відповісти
Авжеж, коли союзники привозять ''смаколиків'' для ЗСУ то кацапам дістається добряче. Шкода що ''смаколиків'' ніби пипеткою видають.
(Своїх ''смаколиків'' зелені про**бали)
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19.05.2024 09:46 Відповісти
 
 