Росія втрачає контроль над небом в Криму, - британська розвідка

Через систематичні удари по російській ППО в Криму росіяни поступово втрачають здатність прикривати з повітря свої об’єкти на окупованому півострові.

Про це повідомляє британська розвідка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Британські аналітики зауважують, що за останні тижні українська армія здійснила кілька успішних атак по об’єктах в Криму. В результаті окупанти втратили зокрема елементи зенітно-ракетної батареї С-400 на аеродромі Бельбек – радарну та пускові установки. Крім того, було знищено принаймні два літаки МіГ-31БМ, що стояли на землі.

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До цього росіяни також зазнали втрат під час удару по радіолокаційній станції на горі Ай-Петрі та по аеродрому Джанкой.

"Кумулятивний ефект цих ударів спричинив загальне погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму; водночас демонструючи здатність України впливати на операції російської ППО", – кажуть у британській розвідці.

На думку британських військових, в таких умовах росіянам доведеться "розпорошити" свої літаки та гелікоптери, аби уникнути нових втрат, а також перекинути в Крим ППО з інших місць.

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Враховуючи попередні втрати літаків дальнього радіолокаційного виявлення A-50 та нинішню небезпеку використання кримських аеродромів, росіянам доведеться збільшити частоту патрульних вильотів винищувачів, аби закрити діри в контролі неба. На думку британців, це своєю чергою призведе до збільшення проблем з обслуговуванням бойової авіації.

Раніше, у мережі опубліковано фото аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму, який напередодні атакували Сили оборони України.