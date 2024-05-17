У Криму проблеми зі світлом після нічної атаки, на відновлення підстанції потрібна доба. Школи та садочки сьогодні не працюватимуть

Після нічної атаки на тимчасово окупований Крим у Севастополі спостерігаються проблеми із забезпеченням населення електроенергією.

Це визнав так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі фахівці нібито роблять все можливе, щоб повністю відновити роботу підстанції "Севастополь" після нічної атаки, проте на це потрібно більше часу - за попередніми оцінками, близько доби.

"Поки йдуть відновлювальні роботи, місто не зможе отримувати достатньо енергії. Відповідно будуть точкові відключення світла", - пише Развожаєв.

Він також зазначив, що у зв'язку з ситуацією, що склалася, ухвалено рішення про скасування занять у всіх школах, установах середньої професійної освіти та дитячих садках.

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Що наразі відомо про нічну атаку на Крим?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч проти 17 травня було неспокійно в районі Севастополя в Криму. За даними місцевих каналів у Севастополі та Балаклаві частково зникло світло. Ймовірно, об'єктом атаки стала Балаклавська ТЕС. Крім того, цієї ночі було чути вибухи у Джанкойському районі.