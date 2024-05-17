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У Криму проблеми зі світлом після нічної атаки, на відновлення підстанції потрібна доба. Школи та садочки сьогодні не працюватимуть

У Севастополі є знеструмлення

Після нічної атаки на тимчасово окупований Крим у Севастополі спостерігаються проблеми із забезпеченням населення електроенергією.

Це визнав так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі фахівці нібито роблять все можливе, щоб повністю відновити роботу підстанції "Севастополь" після нічної атаки, проте на це потрібно більше часу - за попередніми оцінками, близько доби.

"Поки йдуть відновлювальні роботи, місто не зможе отримувати достатньо енергії. Відповідно будуть точкові відключення світла", - пише Развожаєв.

Він також зазначив, що у зв'язку з ситуацією, що склалася, ухвалено рішення про скасування занять у всіх школах, установах середньої професійної освіти та дитячих садках. 

Також читайте: Окупанти заявили про ракетну атаку на Крим, вибухи лунали поблизу Севастополя. ВIДЕО

Що наразі відомо про нічну атаку на Крим?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч проти 17 травня було неспокійно в районі Севастополя в Криму. За даними місцевих каналів у Севастополі та Балаклаві частково зникло світло. Ймовірно, об'єктом атаки стала Балаклавська ТЕС. Крім того, цієї ночі було чути вибухи у Джанкойському районі.

Автор: 

Крим (14127) Севастополь (553) електроенергія (6176)


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Топ коментарі
+6
так за них переживаю, прям сльзи з очей за бідолажок
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17.05.2024 08:56
+4
США виробляє 400 крилатих ракет в місяць і мабуть 50 балістичних.

25 000 крилатих ракет в запасах.

Можна було б вирішити проблему світла в Криму за .одну ніч.

Якби хотілось.
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17.05.2024 08:53
+4
Ймовірно, об'єктом атаки стала Балаклавська ТЕС. Крім того, цієї ночі було чути вибухи у Джанкойському районі. Джерело:

Ну нарешті-то..... Давно потрібно було! Енергооб'єкти в Курській та Бєлгородській областях дуже сумують за українськими БПЛА....
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17.05.2024 08:54
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США виробляє 400 крилатих ракет в місяць і мабуть 50 балістичних.

25 000 крилатих ракет в запасах.

Можна було б вирішити проблему світла в Криму за .одну ніч.

Якби хотілось.
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17.05.2024 08:53 Відповісти
Не тільки Криму а всієї європейської частини напараші...
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17.05.2024 09:00 Відповісти
А скільки ракет виробляє Україна під потужним керівництвом надпотужного Лідера?
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17.05.2024 09:04 Відповісти
За останні 5 років? Не зможу відповісти, забанять
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17.05.2024 09:20 Відповісти
Відповів👍
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17.05.2024 10:49 Відповісти
Ймовірно, об'єктом атаки стала Балаклавська ТЕС. Крім того, цієї ночі було чути вибухи у Джанкойському районі. Джерело:

Ну нарешті-то..... Давно потрібно було! Енергооб'єкти в Курській та Бєлгородській областях дуже сумують за українськими БПЛА....
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17.05.2024 08:54 Відповісти
І що? За добу відремонтують, а БПЛА можна було на якийсь нафтотермінал або НПЗ, або аеродром, або склад ***********.
мАцквє чхати на пару тисяч крисчан без світла на добу.
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17.05.2024 09:26 Відповісти
якщо дрон влучив у якійсь потужни автотрансорматор, то не відремонтують навіть за десять діб. Бо треба десь взяти новий, привезти з расії і змонтувати на місці. А це не проста ПС, а вузлова розподільча підстанція на 330 кВ. Тому проблеми для всього Севастополя і прилеглих районів забезпечені надовго.
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17.05.2024 17:08 Відповісти
Якщо. мАцвкє плювати на незручності крисчан. Воякам підженуть генератори.
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17.05.2024 17:11 Відповісти
воно то так, але якщо взагалі буде чім заправляться, бо вже прилітало і на НБ на Манганарі у Козачій бухті, і на НБ біля Сахарної Головки... так що перспектива така собі.
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17.05.2024 17:32 Відповісти
Як на мене, раціональніше було б додати ті дрони до хвилі на нефтянку.
Але, може, розвідка дала якісь інші дані.
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17.05.2024 17:33 Відповісти
річ у тому, що ні ви, ні я, не маємо повної картини та інформації щодо нагальних цілей у інфраструктурі ворога, тому висловлюватись на форумі Цензора щодо раціональності чи нераціональності ураження якоїсь конкретної цілі - це, м'яко кажучі, виглядає не розумно.
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17.05.2024 17:45 Відповісти
Змушений погодитись.
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17.05.2024 17:48 Відповісти
ні, Балаклавська ТЕС не не стала об'єктом атаки. Дрон вразив обладнання на https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B034 ПС "Севастопільська" 330/110/35 кВ, ака знаходитья пінічніше за 2.5 км від Балаклавської ТЕС.
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17.05.2024 16:56 Відповісти
Курочка по зернятку, як кажуть. Тримаймо кулачки!
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17.05.2024 19:01 Відповісти
розвалить зараз Балаклавську ТЕС технічно не є проблемою, алн Госдеп проти знищення генерації, якою користуються цивільні, навіть якщо частина з них приїхала з чухломи.
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17.05.2024 19:39 Відповісти
ми аккуратненько маленькими самольотіками
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17.05.2024 20:45 Відповісти
та вже пробували. Маленьким самольотіком 25-го березня зехєрачили по Новочеркасській ГРЕС, яка є найбільшаою теплоелектростанцією і другою за потужністю (2250 МВт) після Ростовської АЕС електростанцією в Ростовській області. В результаті прильоту маленького самольотіка ********** два з дев'яти енергоблоків. Але отримали сігнал - якщо буде страждати без енергії цивільне населення кацапстану, то MGM-140B ми *** отримаємо. Тому більше після того ударів по ворожій енергогенерації не було. Гуманізм і поцифізм - наше всьо.
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18.05.2024 00:24 Відповісти
тобто по нам бити можна, і по ним - ні? оце союзники....
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18.05.2024 00:59 Відповісти
Г - гуманізм.
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18.05.2024 01:00 Відповісти
працюючий в 1 сторону? і як не дивно - не в нашу
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18.05.2024 01:01 Відповісти
я вас розчарую - гуманізм завжди працює в одну сторону.
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18.05.2024 01:11 Відповісти
тоді це не гуманізм, а щось інше. Може цинізм?
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18.05.2024 01:19 Відповісти
нажаль, іншого гуманізма в світі нема. Тому користуємось тим, який є. А у міжнародній політиці зажди є доля державного егоїзму, який межує з цинізмом.
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18.05.2024 01:47 Відповісти
так за них переживаю, прям сльзи з очей за бідолажок
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17.05.2024 08:56 Відповісти
Я так думаю - "кримнашисти" зараз менше цікавляться тим - "Чо там у хахлоф?"
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17.05.2024 08:58 Відповісти
Одне прикро. Кацапи руйнують наше. І ми вимушені теж наше...
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17.05.2024 08:59 Відповісти
За хвилину до того як побачив Ваш меседж, про те ж саме подумав.
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17.05.2024 09:06 Відповісти
Як би не було прикро, головне повернути всi нашi землi, а все зруйноване партнери допоможуть нам вiдбудувати.
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17.05.2024 09:08 Відповісти
100%. Наче і приємно, але за майно не дуже.
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17.05.2024 09:09 Відповісти
Порою, чем за гнидныкамы убиваться, дык, коли так пошли дела, лучше сделать обновку... Бог даст, все наладится.
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17.05.2024 09:22 Відповісти
не переживайте з того. Все одно, коли кацапи будуть виходити з Криму, то вони підірвуть і спалять все енергообладнання.
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17.05.2024 17:10 Відповісти
ви вірите що вони будуть звідти виходити?
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18.05.2024 01:00 Відповісти
хто встигне - буде виходить, а хто не встигне - буде відпливати. Але все одно вони все що зможуть - підірвуть. або спалять. Нічого сподіватись, що вони залишать обидві SGT5-2000E, які вони купили в 16-му році у Сіємєнса.
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18.05.2024 01:09 Відповісти
заздрю оптимістам. Вам легко жити
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18.05.2024 01:17 Відповісти
я не оптиміст. Я реаліст. Тому мені не легко жити.
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18.05.2024 01:39 Відповісти
якщо ви бачите міфічний вихід кацапів з криму, то ви ого-го який оптиміст. Ви не буданов часом?
Я того вихода навіть з Харківської області не бачу. Оце реалізм.
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18.05.2024 02:15 Відповісти
просто ви мислите категорією часу у межах життя одного покоління, а історичні процеси зазвичай займають значно більший період часу. Саме тому громадяни повинні відповідально ставитись до свого вибору, тому що вони в той момент насправді вибирають як/де житимуть їхні онуки.
А щодо Буданова, то він себе назавжди заплямував відмазувальним інтерв'ю з арєстовічєм, власне після якого і почався зліт у його кар'єрі. Тому вже з того моменту можно було незважати на будь-які його заяви чи прогнози, бо вже тоді він пристав на сторону політичного популізму.
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18.05.2024 02:35 Відповісти
мій родич казав до 2022 і каже зараз, що крим повернеться до України. Не факт, що за його життя, але каже, за мого життя - точно. Я не заперечую що ми колись може колонізуємо Марс, але такі розмови про крим - із цієї ж опери.
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19.05.2024 00:36 Відповісти
Карабах повернувся через 35 років. Дехто з азербайджанців до цього не дожив. Те ж саме буде і пимири, якому вже три десятки років. Тому, у кого є в резерві десяток років, ще застане повернення Криму.
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19.05.2024 00:43 Відповісти
ви точно не мій родич? такий же оптиміст.
PS. Ми не з айзером бодаємося, і не пмр, а з кацами. Не забувайте
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19.05.2024 00:46 Відповісти
У нас на відміну від Карабаху не буде замирень на десять років, а буде постійна війна, тому процеси підуть трохи бистріше. Про пимири я взагалі не кажу, бо ялові молдовани взагалі з тією пухлиною ***** не робили. І нам ще досить ******** допомогають купа союзників. Не забувайте.
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19.05.2024 00:52 Відповісти
цікаво, як ви бачите процес повернення? путін і каци сдохнуть, але Україну з лап не випустять. Про "допомогу купи союзників" коментувати не хочеться.
Повернення може бути за 1 умови: повний розвал росії. Але їм поки не пахне і це страшний сон для купи союзників, і вони роблять все, щоб цього не сталося.
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19.05.2024 01:00 Відповісти
поки не почнуться деструктивні процеси на теріторії росії, обумовлені сепаратними національними\етнічними устримліннями і деградацією економіки, то звісно, великих зрушень не буде. І якому б страшному сну не пручалась купа союзників, це не врятує тоталітарну імперію від скорого розвалу. Хто був дорослий ще при совку, той і гадки у 90-му році не мав, що совєтам прийде такий скорий *******. І тоді захід теж жив у стані страшного сну - це звичайний стан благополучного західного суспільства. Але закономірним історичним процесам на їх сни якось *****. І тригером може стати будь що у будь який момент.
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19.05.2024 01:15 Відповісти
Пошли каменья с небесов. Как и просили "исконные русские"
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17.05.2024 09:02 Відповісти
Яка сумна історія про школи і садочки
😪😪😪

А те, що в Харкові діти вже під землею вчаться, то хєрня.

Давайте посумуємо за Ватостополь...
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17.05.2024 09:13 Відповісти
Цілу добу не буде електроенергії. Жах...
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17.05.2024 09:21 Відповісти
Одна доба на відновлення ?!!
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17.05.2024 09:21 Відповісти
якщо влучання було в потужний автотрансформатор, то і за місяць його не відновлять. Бо його ще треба привезти з російських ******, змонтувати і запустити. Звісно, якщо такий десь валяється, а таке обладнання зазвичай не валяється на складах, а виготовлється на замовлення.
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17.05.2024 17:16 Відповісти
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17.05.2024 09:29 Відповісти
 
 