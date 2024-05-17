У Криму проблеми зі світлом після нічної атаки, на відновлення підстанції потрібна доба. Школи та садочки сьогодні не працюватимуть
Після нічної атаки на тимчасово окупований Крим у Севастополі спостерігаються проблеми із забезпеченням населення електроенергією.
Це визнав так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі фахівці нібито роблять все можливе, щоб повністю відновити роботу підстанції "Севастополь" після нічної атаки, проте на це потрібно більше часу - за попередніми оцінками, близько доби.
"Поки йдуть відновлювальні роботи, місто не зможе отримувати достатньо енергії. Відповідно будуть точкові відключення світла", - пише Развожаєв.
Він також зазначив, що у зв'язку з ситуацією, що склалася, ухвалено рішення про скасування занять у всіх школах, установах середньої професійної освіти та дитячих садках.
Що наразі відомо про нічну атаку на Крим?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч проти 17 травня було неспокійно в районі Севастополя в Криму. За даними місцевих каналів у Севастополі та Балаклаві частково зникло світло. Ймовірно, об'єктом атаки стала Балаклавська ТЕС. Крім того, цієї ночі було чути вибухи у Джанкойському районі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
25 000 крилатих ракет в запасах.
Можна було б вирішити проблему світла в Криму за .одну ніч.
Якби хотілось.
Ну нарешті-то..... Давно потрібно було! Енергооб'єкти в Курській та Бєлгородській областях дуже сумують за українськими БПЛА....
мАцквє чхати на пару тисяч крисчан без світла на добу.
Але, може, розвідка дала якісь інші дані.
Я того вихода навіть з Харківської області не бачу. Оце реалізм.
А щодо Буданова, то він себе назавжди заплямував відмазувальним інтерв'ю з арєстовічєм, власне після якого і почався зліт у його кар'єрі. Тому вже з того моменту можно було незважати на будь-які його заяви чи прогнози, бо вже тоді він пристав на сторону політичного популізму.
PS. Ми не з айзером бодаємося, і не пмр, а з кацами. Не забувайте
Повернення може бути за 1 умови: повний розвал росії. Але їм поки не пахне і це страшний сон для купи союзників, і вони роблять все, щоб цього не сталося.
😪😪😪
А те, що в Харкові діти вже під землею вчаться, то хєрня.
Давайте посумуємо за Ватостополь...