Окупанти заявили про ракетну атаку на Крим, вибухи лунали поблизу Севастополя. ВIДЕО

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сили ППО збили кілька українських ракет над акваторією Чорного моря біля Севастополя і в районі аеродрому "Бельбек".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

"Наші військові відбили масовану атаку на Севастополь. Ситуація на цю годину: у районі вулиці Федорівської уламки збитої ракети впали в приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється. Тип збитих ракет уточнюється", - йдеться в дописі Развожаєва.

При цьому місцеві мешканці повідомляють, що в районі аеропорту щось горить.

Також за даними росЗМІ тимчасово перекрито рух Кримським мостом.

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