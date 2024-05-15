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Окупанти заявили про ракетну атаку на Крим, вибухи лунали поблизу Севастополя. ВIДЕО

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сили ППО збили кілька українських ракет над акваторією Чорного моря біля Севастополя і в районі аеродрому "Бельбек".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

"Наші військові відбили масовану атаку на Севастополь. Ситуація на цю годину: у районі вулиці Федорівської уламки збитої ракети впали в приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється. Тип збитих ракет уточнюється", - йдеться в дописі Развожаєва.

При  цьому місцеві мешканці  повідомляють, що в районі аеропорту щось горить.

Також за даними росЗМІ  тимчасово перекрито рух Кримським мостом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ракетної атаки на Крим пошкоджено "секретну" військову базу ППО ЗС РФ на горі Ай-Петрі: ліквідовано командира в/ч, - росЗМІ

Автор: 

Крим (14139) ракети (4022) Севастополь (554)


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Топ коментарі
+9
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15.05.2024 07:14
+6
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15.05.2024 08:12
+5
******...
мі не знаєм что єто такое,єслі б ми зналі ,что єто такое,мі нє знаєм ,что єто такоє
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15.05.2024 06:52
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Відео не інформативне.
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15.05.2024 06:38 Відповісти
Мокші сажають тих,хто публікує відео.
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15.05.2024 07:57 Відповісти
Судячи по відео, то у мене сусіди хроплять сильніше, можна видати за взяття Москви.
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15.05.2024 06:50 Відповісти
******...
мі не знаєм что єто такое,єслі б ми зналі ,что єто такое,мі нє знаєм ,что єто такоє
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15.05.2024 06:52 Відповісти
Трєвожна.
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15.05.2024 06:52 Відповісти
А може краще ці ракети пустим по тим хто захопив Вовчанськ і врятувати Харків?
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15.05.2024 07:12 Відповісти
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15.05.2024 07:14 Відповісти
Информирование о тех или иных событиях, связанных с разного рода неприятностями, в России отработаны согласно устоявшемуся протоколу. Вначале идет обезличенная информация о самом событии с обязательным добавлением «жертв и разрушений нет». Следующая информация может содержать о неком незначительном последствии случившегося - тогда всплывают известные термины «возгорание», «задымление» и прочие «хлопки». Наконец, когда обыватель воспринял, что ничего особенного не произошло, включается третья фаза информирования - уже близкая к реальности.
С нынешней ночной атакой по Краснодарскому краю всё ровно по протоколу. Вначале собственно об атаке - примерно 10 дронов куда-то там пытались долететь, все сбиты.
Затем пошла следующая фаза - обломки сбитых куда-то упали, службы ликвидируют последствия падений, повреждена при падении беспилотника колонна. Число беспилотников выросло до 66.
Наконец, сообщение об остановке производства на Славянском НПЗ (https://t.me/rbc_news/93836) вследствие «сильного пожара». То есть - что-то куда-то попало, причем достаточно серьезно, чтобы остановить завод.
Вместо атаки дронов может быть наводнение, прорыв теплотрассы, пожар - протокол об информировании всегда один и тот же. Даже если прилетит пару стратегических боеголовок, не изменится ничего: вначале будет бодрое сообщение, что они все сбиты. Потом - что обломки куда-то упали и подожгли сухую траву. Ну, а потом уже сообщат об оценке мощности подрыва - килотонн четыреста, не больше. Слабаки, вот у нас разделяющиеся десять боеголовок суммарно дают несколько мегатонн, это мощь, а не то, что эта мелочёвка.
Пропаганда - она не про факты, она про интонацию.
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15.05.2024 08:40 Відповісти
Трєвожна тому, шо щось горить! Мало б бути задимлєніє!
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15.05.2024 07:15 Відповісти
на месте стоянки самолётов 6 точек пожара. https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/?fbclid=**********************************-iare9MlRiKa1wi7c1r7DA70LRbbYiFDrOM3IDh0nL0_aem_AddZzz3XVg0LtR53RKNc4ri3oXLyQkv3Kcj9_aD-maAiVDw02EXMnOZqWMZ-SwpCuQpfLQA1LpwKgXeYKGkXzWM1#d:24hrs;l:fires_all,country-outline,firefly;@33.58,44.68,14.00z
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15.05.2024 07:31 Відповісти
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15.05.2024 08:12 Відповісти
Скажуть, що помилились: насправді збили 26 ATACMS.
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15.05.2024 08:41 Відповісти
Випущено у дві хвилі було 6+2 ракети. Збиті всі 10...
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15.05.2024 08:42 Відповісти
Де ті пітухи злітають, що Харьків кабами закидують . Тре туди теж
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15.05.2024 09:35 Відповісти
То за порєбріком. ATACMS ніззя.
"Грім", "Нептун", "Вільха" - можна.
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15.05.2024 09:55 Відповісти
Написати на атакамсі шо то вільха.....
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15.05.2024 11:23 Відповісти
Ничего не понял. Она там что - включила телефон и в фоне сексом занималась?
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15.05.2024 15:12 Відповісти
 
 