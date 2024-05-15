Окупанти заявили про ракетну атаку на Крим, вибухи лунали поблизу Севастополя. ВIДЕО
Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сили ППО збили кілька українських ракет над акваторією Чорного моря біля Севастополя і в районі аеродрому "Бельбек".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.
"Наші військові відбили масовану атаку на Севастополь. Ситуація на цю годину: у районі вулиці Федорівської уламки збитої ракети впали в приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється. Тип збитих ракет уточнюється", - йдеться в дописі Развожаєва.
При цьому місцеві мешканці повідомляють, що в районі аеропорту щось горить.
Також за даними росЗМІ тимчасово перекрито рух Кримським мостом.
Топ коментарі
+9 Виталий #548501
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мі не знаєм что єто такое,єслі б ми зналі ,что єто такое,мі нє знаєм ,что єто такоє
С нынешней ночной атакой по Краснодарскому краю всё ровно по протоколу. Вначале собственно об атаке - примерно 10 дронов куда-то там пытались долететь, все сбиты.
Затем пошла следующая фаза - обломки сбитых куда-то упали, службы ликвидируют последствия падений, повреждена при падении беспилотника колонна. Число беспилотников выросло до 66.
Наконец, сообщение об остановке производства на Славянском НПЗ (https://t.me/rbc_news/93836) вследствие «сильного пожара». То есть - что-то куда-то попало, причем достаточно серьезно, чтобы остановить завод.
Вместо атаки дронов может быть наводнение, прорыв теплотрассы, пожар - протокол об информировании всегда один и тот же. Даже если прилетит пару стратегических боеголовок, не изменится ничего: вначале будет бодрое сообщение, что они все сбиты. Потом - что обломки куда-то упали и подожгли сухую траву. Ну, а потом уже сообщат об оценке мощности подрыва - килотонн четыреста, не больше. Слабаки, вот у нас разделяющиеся десять боеголовок суммарно дают несколько мегатонн, это мощь, а не то, что эта мелочёвка.
Пропаганда - она не про факты, она про интонацию.
"Грім", "Нептун", "Вільха" - можна.