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Оккупанты заявили о ракетной атаке на Крым, взрывы были слышны вблизи Севастополя. ВИДЕО

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы ПВО сбили несколько украинских ракет над акваторией Черного моря возле Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

"Наши военные отбили массированную атаку на Севастополь. Ситуация на этот час: в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется. Тип сбитых ракет уточняется", - говорится в заметке Развожаева.

При этом местные жители сообщают, что в районе аэропорта что-то горит.

Также, по данным росСМИ, временно перекрыто движение по Крымскому мосту.

Также читайте: В результате ракетной атаки на Крым повреждена "секретная" военная база ПВО ВС РФ на горе Ай-Петри: ликвидирован командир в/ч, - росСМИ

Автор: 

Крым (26377) ракеты (3568) город Севастополь (1760)


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Топ комментарии
+9
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15.05.2024 07:14
+6
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15.05.2024 08:12
+5
******...
мі не знаєм что єто такое,єслі б ми зналі ,что єто такое,мі нє знаєм ,что єто такоє
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15.05.2024 06:52
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Відео не інформативне.
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15.05.2024 06:38 Ответить
Мокші сажають тих,хто публікує відео.
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15.05.2024 07:57 Ответить
Судячи по відео, то у мене сусіди хроплять сильніше, можна видати за взяття Москви.
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15.05.2024 06:50 Ответить
******...
мі не знаєм что єто такое,єслі б ми зналі ,что єто такое,мі нє знаєм ,что єто такоє
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15.05.2024 06:52 Ответить
Трєвожна.
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15.05.2024 06:52 Ответить
А може краще ці ракети пустим по тим хто захопив Вовчанськ і врятувати Харків?
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15.05.2024 07:12 Ответить
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15.05.2024 07:14 Ответить
Информирование о тех или иных событиях, связанных с разного рода неприятностями, в России отработаны согласно устоявшемуся протоколу. Вначале идет обезличенная информация о самом событии с обязательным добавлением «жертв и разрушений нет». Следующая информация может содержать о неком незначительном последствии случившегося - тогда всплывают известные термины «возгорание», «задымление» и прочие «хлопки». Наконец, когда обыватель воспринял, что ничего особенного не произошло, включается третья фаза информирования - уже близкая к реальности.
С нынешней ночной атакой по Краснодарскому краю всё ровно по протоколу. Вначале собственно об атаке - примерно 10 дронов куда-то там пытались долететь, все сбиты.
Затем пошла следующая фаза - обломки сбитых куда-то упали, службы ликвидируют последствия падений, повреждена при падении беспилотника колонна. Число беспилотников выросло до 66.
Наконец, сообщение об остановке производства на Славянском НПЗ (https://t.me/rbc_news/93836) вследствие «сильного пожара». То есть - что-то куда-то попало, причем достаточно серьезно, чтобы остановить завод.
Вместо атаки дронов может быть наводнение, прорыв теплотрассы, пожар - протокол об информировании всегда один и тот же. Даже если прилетит пару стратегических боеголовок, не изменится ничего: вначале будет бодрое сообщение, что они все сбиты. Потом - что обломки куда-то упали и подожгли сухую траву. Ну, а потом уже сообщат об оценке мощности подрыва - килотонн четыреста, не больше. Слабаки, вот у нас разделяющиеся десять боеголовок суммарно дают несколько мегатонн, это мощь, а не то, что эта мелочёвка.
Пропаганда - она не про факты, она про интонацию.
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15.05.2024 08:40 Ответить
Трєвожна тому, шо щось горить! Мало б бути задимлєніє!
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15.05.2024 07:15 Ответить
на месте стоянки самолётов 6 точек пожара. https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/?fbclid=**********************************-iare9MlRiKa1wi7c1r7DA70LRbbYiFDrOM3IDh0nL0_aem_AddZzz3XVg0LtR53RKNc4ri3oXLyQkv3Kcj9_aD-maAiVDw02EXMnOZqWMZ-SwpCuQpfLQA1LpwKgXeYKGkXzWM1#d:24hrs;l:fires_all,country-outline,firefly;@33.58,44.68,14.00z
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15.05.2024 07:31 Ответить
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15.05.2024 08:12 Ответить
Скажуть, що помилились: насправді збили 26 ATACMS.
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15.05.2024 08:41 Ответить
Випущено у дві хвилі було 6+2 ракети. Збиті всі 10...
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15.05.2024 08:42 Ответить
Де ті пітухи злітають, що Харьків кабами закидують . Тре туди теж
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15.05.2024 09:35 Ответить
То за порєбріком. ATACMS ніззя.
"Грім", "Нептун", "Вільха" - можна.
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15.05.2024 09:55 Ответить
Написати на атакамсі шо то вільха.....
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15.05.2024 11:23 Ответить
Ничего не понял. Она там что - включила телефон и в фоне сексом занималась?
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15.05.2024 15:12 Ответить
 
 