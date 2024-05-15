Оккупанты заявили о ракетной атаке на Крым, взрывы были слышны вблизи Севастополя. ВИДЕО

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы ПВО сбили несколько украинских ракет над акваторией Черного моря возле Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

"Наши военные отбили массированную атаку на Севастополь. Ситуация на этот час: в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется. Тип сбитых ракет уточняется", - говорится в заметке Развожаева.

При этом местные жители сообщают, что в районе аэропорта что-то горит.

Также, по данным росСМИ, временно перекрыто движение по Крымскому мосту.

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