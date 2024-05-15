Оккупанты заявили о ракетной атаке на Крым, взрывы были слышны вблизи Севастополя. ВИДЕО
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы ПВО сбили несколько украинских ракет над акваторией Черного моря возле Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.
"Наши военные отбили массированную атаку на Севастополь. Ситуация на этот час: в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется. Тип сбитых ракет уточняется", - говорится в заметке Развожаева.
При этом местные жители сообщают, что в районе аэропорта что-то горит.
Также, по данным росСМИ, временно перекрыто движение по Крымскому мосту.
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+9 Виталий #548501
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мі не знаєм что єто такое,єслі б ми зналі ,что єто такое,мі нє знаєм ,что єто такоє
С нынешней ночной атакой по Краснодарскому краю всё ровно по протоколу. Вначале собственно об атаке - примерно 10 дронов куда-то там пытались долететь, все сбиты.
Затем пошла следующая фаза - обломки сбитых куда-то упали, службы ликвидируют последствия падений, повреждена при падении беспилотника колонна. Число беспилотников выросло до 66.
Наконец, сообщение об остановке производства на Славянском НПЗ (https://t.me/rbc_news/93836) вследствие «сильного пожара». То есть - что-то куда-то попало, причем достаточно серьезно, чтобы остановить завод.
Вместо атаки дронов может быть наводнение, прорыв теплотрассы, пожар - протокол об информировании всегда один и тот же. Даже если прилетит пару стратегических боеголовок, не изменится ничего: вначале будет бодрое сообщение, что они все сбиты. Потом - что обломки куда-то упали и подожгли сухую траву. Ну, а потом уже сообщат об оценке мощности подрыва - килотонн четыреста, не больше. Слабаки, вот у нас разделяющиеся десять боеголовок суммарно дают несколько мегатонн, это мощь, а не то, что эта мелочёвка.
Пропаганда - она не про факты, она про интонацию.
"Грім", "Нептун", "Вільха" - можна.