В Крыму проблемы со светом после ночной атаки, на восстановление подстанции нужны сутки. Школы и садики сегодня не будут работать

После ночной атаки на временно оккупированный Крым в Севастополе наблюдаются проблемы с обеспечением населения электроэнергией.

Это признал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас специалисты якобы делают все возможное, чтобы полностью восстановить работу подстанции "Севастополь" после ночной атаки, однако на это нужно больше времени - по предварительным оценкам, около суток.

"Пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточно энергии. Соответственно будут точечные отключения света", - пишет Развожаев.

Он также отметил, что в связи со сложившейся ситуацией принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах.

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Что сейчас известно о ночной атаке на Крым?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 17 мая было неспокойно в районе Севастополя в Крыму. По данным местных каналов в Севастополе и Балаклаве частично пропал свет. Вероятно, объектом атаки стала Балаклавская ТЭС. Кроме того, этой ночью были слышны взрывы в Джанкойском районе.