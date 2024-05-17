В Крыму проблемы со светом после ночной атаки, на восстановление подстанции нужны сутки. Школы и садики сегодня не будут работать
После ночной атаки на временно оккупированный Крым в Севастополе наблюдаются проблемы с обеспечением населения электроэнергией.
Это признал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас специалисты якобы делают все возможное, чтобы полностью восстановить работу подстанции "Севастополь" после ночной атаки, однако на это нужно больше времени - по предварительным оценкам, около суток.
"Пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточно энергии. Соответственно будут точечные отключения света", - пишет Развожаев.
Он также отметил, что в связи со сложившейся ситуацией принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах.
Что сейчас известно о ночной атаке на Крым?
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 17 мая было неспокойно в районе Севастополя в Крыму. По данным местных каналов в Севастополе и Балаклаве частично пропал свет. Вероятно, объектом атаки стала Балаклавская ТЭС. Кроме того, этой ночью были слышны взрывы в Джанкойском районе.
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25 000 крилатих ракет в запасах.
Можна було б вирішити проблему світла в Криму за .одну ніч.
Якби хотілось.
Ну нарешті-то..... Давно потрібно було! Енергооб'єкти в Курській та Бєлгородській областях дуже сумують за українськими БПЛА....
мАцквє чхати на пару тисяч крисчан без світла на добу.
Але, може, розвідка дала якісь інші дані.
Я того вихода навіть з Харківської області не бачу. Оце реалізм.
А щодо Буданова, то він себе назавжди заплямував відмазувальним інтерв'ю з арєстовічєм, власне після якого і почався зліт у його кар'єрі. Тому вже з того моменту можно було незважати на будь-які його заяви чи прогнози, бо вже тоді він пристав на сторону політичного популізму.
PS. Ми не з айзером бодаємося, і не пмр, а з кацами. Не забувайте
Повернення може бути за 1 умови: повний розвал росії. Але їм поки не пахне і це страшний сон для купи союзників, і вони роблять все, щоб цього не сталося.
😪😪😪
А те, що в Харкові діти вже під землею вчаться, то хєрня.
Давайте посумуємо за Ватостополь...