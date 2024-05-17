РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5281 посетитель онлайн
Новости
2 967 50

В Крыму проблемы со светом после ночной атаки, на восстановление подстанции нужны сутки. Школы и садики сегодня не будут работать

У Севастополі є знеструмлення

После ночной атаки на временно оккупированный Крым в Севастополе наблюдаются проблемы с обеспечением населения электроэнергией.

Это признал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас специалисты якобы делают все возможное, чтобы полностью восстановить работу подстанции "Севастополь" после ночной атаки, однако на это нужно больше времени - по предварительным оценкам, около суток.

"Пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточно энергии. Соответственно будут точечные отключения света", - пишет Развожаев.

Он также отметил, что в связи со сложившейся ситуацией принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах.

Также смотрите: Оккупанты заявили о ракетной атаке на Крым, взрывы были слышны вблизи Севастополя. ВИДЕО

Что сейчас известно о ночной атаке на Крым?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 17 мая было неспокойно в районе Севастополя в Крыму. По данным местных каналов в Севастополе и Балаклаве частично пропал свет. Вероятно, объектом атаки стала Балаклавская ТЭС. Кроме того, этой ночью были слышны взрывы в Джанкойском районе.

Автор: 

Крым (26365) город Севастополь (1759) Тарифы на электроэнергию (2163)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
так за них переживаю, прям сльзи з очей за бідолажок
показать весь комментарий
17.05.2024 08:56
+4
США виробляє 400 крилатих ракет в місяць і мабуть 50 балістичних.

25 000 крилатих ракет в запасах.

Можна було б вирішити проблему світла в Криму за .одну ніч.

Якби хотілось.
показать весь комментарий
17.05.2024 08:53
+4
Ймовірно, об'єктом атаки стала Балаклавська ТЕС. Крім того, цієї ночі було чути вибухи у Джанкойському районі. Джерело:

Ну нарешті-то..... Давно потрібно було! Енергооб'єкти в Курській та Бєлгородській областях дуже сумують за українськими БПЛА....
показать весь комментарий
17.05.2024 08:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
США виробляє 400 крилатих ракет в місяць і мабуть 50 балістичних.

25 000 крилатих ракет в запасах.

Можна було б вирішити проблему світла в Криму за .одну ніч.

Якби хотілось.
показать весь комментарий
17.05.2024 08:53 Ответить
Не тільки Криму а всієї європейської частини напараші...
показать весь комментарий
17.05.2024 09:00 Ответить
А скільки ракет виробляє Україна під потужним керівництвом надпотужного Лідера?
показать весь комментарий
17.05.2024 09:04 Ответить
За останні 5 років? Не зможу відповісти, забанять
показать весь комментарий
17.05.2024 09:20 Ответить
Відповів👍
показать весь комментарий
17.05.2024 10:49 Ответить
Ймовірно, об'єктом атаки стала Балаклавська ТЕС. Крім того, цієї ночі було чути вибухи у Джанкойському районі. Джерело:

Ну нарешті-то..... Давно потрібно було! Енергооб'єкти в Курській та Бєлгородській областях дуже сумують за українськими БПЛА....
показать весь комментарий
17.05.2024 08:54 Ответить
І що? За добу відремонтують, а БПЛА можна було на якийсь нафтотермінал або НПЗ, або аеродром, або склад ***********.
мАцквє чхати на пару тисяч крисчан без світла на добу.
показать весь комментарий
17.05.2024 09:26 Ответить
якщо дрон влучив у якійсь потужни автотрансорматор, то не відремонтують навіть за десять діб. Бо треба десь взяти новий, привезти з расії і змонтувати на місці. А це не проста ПС, а вузлова розподільча підстанція на 330 кВ. Тому проблеми для всього Севастополя і прилеглих районів забезпечені надовго.
показать весь комментарий
17.05.2024 17:08 Ответить
Якщо. мАцвкє плювати на незручності крисчан. Воякам підженуть генератори.
показать весь комментарий
17.05.2024 17:11 Ответить
воно то так, але якщо взагалі буде чім заправляться, бо вже прилітало і на НБ на Манганарі у Козачій бухті, і на НБ біля Сахарної Головки... так що перспектива така собі.
показать весь комментарий
17.05.2024 17:32 Ответить
Як на мене, раціональніше було б додати ті дрони до хвилі на нефтянку.
Але, може, розвідка дала якісь інші дані.
показать весь комментарий
17.05.2024 17:33 Ответить
річ у тому, що ні ви, ні я, не маємо повної картини та інформації щодо нагальних цілей у інфраструктурі ворога, тому висловлюватись на форумі Цензора щодо раціональності чи нераціональності ураження якоїсь конкретної цілі - це, м'яко кажучі, виглядає не розумно.
показать весь комментарий
17.05.2024 17:45 Ответить
Змушений погодитись.
показать весь комментарий
17.05.2024 17:48 Ответить
ні, Балаклавська ТЕС не не стала об'єктом атаки. Дрон вразив обладнання на https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B034 ПС "Севастопільська" 330/110/35 кВ, ака знаходитья пінічніше за 2.5 км від Балаклавської ТЕС.
показать весь комментарий
17.05.2024 16:56 Ответить
Курочка по зернятку, як кажуть. Тримаймо кулачки!
показать весь комментарий
17.05.2024 19:01 Ответить
розвалить зараз Балаклавську ТЕС технічно не є проблемою, алн Госдеп проти знищення генерації, якою користуються цивільні, навіть якщо частина з них приїхала з чухломи.
показать весь комментарий
17.05.2024 19:39 Ответить
ми аккуратненько маленькими самольотіками
показать весь комментарий
17.05.2024 20:45 Ответить
та вже пробували. Маленьким самольотіком 25-го березня зехєрачили по Новочеркасській ГРЕС, яка є найбільшаою теплоелектростанцією і другою за потужністю (2250 МВт) після Ростовської АЕС електростанцією в Ростовській області. В результаті прильоту маленького самольотіка ********** два з дев'яти енергоблоків. Але отримали сігнал - якщо буде страждати без енергії цивільне населення кацапстану, то MGM-140B ми *** отримаємо. Тому більше після того ударів по ворожій енергогенерації не було. Гуманізм і поцифізм - наше всьо.
показать весь комментарий
18.05.2024 00:24 Ответить
тобто по нам бити можна, і по ним - ні? оце союзники....
показать весь комментарий
18.05.2024 00:59 Ответить
Г - гуманізм.
показать весь комментарий
18.05.2024 01:00 Ответить
працюючий в 1 сторону? і як не дивно - не в нашу
показать весь комментарий
18.05.2024 01:01 Ответить
я вас розчарую - гуманізм завжди працює в одну сторону.
показать весь комментарий
18.05.2024 01:11 Ответить
тоді це не гуманізм, а щось інше. Може цинізм?
показать весь комментарий
18.05.2024 01:19 Ответить
нажаль, іншого гуманізма в світі нема. Тому користуємось тим, який є. А у міжнародній політиці зажди є доля державного егоїзму, який межує з цинізмом.
показать весь комментарий
18.05.2024 01:47 Ответить
так за них переживаю, прям сльзи з очей за бідолажок
показать весь комментарий
17.05.2024 08:56 Ответить
Я так думаю - "кримнашисти" зараз менше цікавляться тим - "Чо там у хахлоф?"
показать весь комментарий
17.05.2024 08:58 Ответить
Одне прикро. Кацапи руйнують наше. І ми вимушені теж наше...
показать весь комментарий
17.05.2024 08:59 Ответить
За хвилину до того як побачив Ваш меседж, про те ж саме подумав.
показать весь комментарий
17.05.2024 09:06 Ответить
Як би не було прикро, головне повернути всi нашi землi, а все зруйноване партнери допоможуть нам вiдбудувати.
показать весь комментарий
17.05.2024 09:08 Ответить
100%. Наче і приємно, але за майно не дуже.
показать весь комментарий
17.05.2024 09:09 Ответить
Порою, чем за гнидныкамы убиваться, дык, коли так пошли дела, лучше сделать обновку... Бог даст, все наладится.
показать весь комментарий
17.05.2024 09:22 Ответить
не переживайте з того. Все одно, коли кацапи будуть виходити з Криму, то вони підірвуть і спалять все енергообладнання.
показать весь комментарий
17.05.2024 17:10 Ответить
ви вірите що вони будуть звідти виходити?
показать весь комментарий
18.05.2024 01:00 Ответить
хто встигне - буде виходить, а хто не встигне - буде відпливати. Але все одно вони все що зможуть - підірвуть. або спалять. Нічого сподіватись, що вони залишать обидві SGT5-2000E, які вони купили в 16-му році у Сіємєнса.
показать весь комментарий
18.05.2024 01:09 Ответить
заздрю оптимістам. Вам легко жити
показать весь комментарий
18.05.2024 01:17 Ответить
я не оптиміст. Я реаліст. Тому мені не легко жити.
показать весь комментарий
18.05.2024 01:39 Ответить
якщо ви бачите міфічний вихід кацапів з криму, то ви ого-го який оптиміст. Ви не буданов часом?
Я того вихода навіть з Харківської області не бачу. Оце реалізм.
показать весь комментарий
18.05.2024 02:15 Ответить
просто ви мислите категорією часу у межах життя одного покоління, а історичні процеси зазвичай займають значно більший період часу. Саме тому громадяни повинні відповідально ставитись до свого вибору, тому що вони в той момент насправді вибирають як/де житимуть їхні онуки.
А щодо Буданова, то він себе назавжди заплямував відмазувальним інтерв'ю з арєстовічєм, власне після якого і почався зліт у його кар'єрі. Тому вже з того моменту можно було незважати на будь-які його заяви чи прогнози, бо вже тоді він пристав на сторону політичного популізму.
показать весь комментарий
18.05.2024 02:35 Ответить
мій родич казав до 2022 і каже зараз, що крим повернеться до України. Не факт, що за його життя, але каже, за мого життя - точно. Я не заперечую що ми колись може колонізуємо Марс, але такі розмови про крим - із цієї ж опери.
показать весь комментарий
19.05.2024 00:36 Ответить
Карабах повернувся через 35 років. Дехто з азербайджанців до цього не дожив. Те ж саме буде і пимири, якому вже три десятки років. Тому, у кого є в резерві десяток років, ще застане повернення Криму.
показать весь комментарий
19.05.2024 00:43 Ответить
ви точно не мій родич? такий же оптиміст.
PS. Ми не з айзером бодаємося, і не пмр, а з кацами. Не забувайте
показать весь комментарий
19.05.2024 00:46 Ответить
У нас на відміну від Карабаху не буде замирень на десять років, а буде постійна війна, тому процеси підуть трохи бистріше. Про пимири я взагалі не кажу, бо ялові молдовани взагалі з тією пухлиною ***** не робили. І нам ще досить ******** допомогають купа союзників. Не забувайте.
показать весь комментарий
19.05.2024 00:52 Ответить
цікаво, як ви бачите процес повернення? путін і каци сдохнуть, але Україну з лап не випустять. Про "допомогу купи союзників" коментувати не хочеться.
Повернення може бути за 1 умови: повний розвал росії. Але їм поки не пахне і це страшний сон для купи союзників, і вони роблять все, щоб цього не сталося.
показать весь комментарий
19.05.2024 01:00 Ответить
поки не почнуться деструктивні процеси на теріторії росії, обумовлені сепаратними національними\етнічними устримліннями і деградацією економіки, то звісно, великих зрушень не буде. І якому б страшному сну не пручалась купа союзників, це не врятує тоталітарну імперію від скорого розвалу. Хто був дорослий ще при совку, той і гадки у 90-му році не мав, що совєтам прийде такий скорий *******. І тоді захід теж жив у стані страшного сну - це звичайний стан благополучного західного суспільства. Але закономірним історичним процесам на їх сни якось *****. І тригером може стати будь що у будь який момент.
показать весь комментарий
19.05.2024 01:15 Ответить
Пошли каменья с небесов. Как и просили "исконные русские"
показать весь комментарий
17.05.2024 09:02 Ответить
Яка сумна історія про школи і садочки
😪😪😪

А те, що в Харкові діти вже під землею вчаться, то хєрня.

Давайте посумуємо за Ватостополь...
показать весь комментарий
17.05.2024 09:13 Ответить
Цілу добу не буде електроенергії. Жах...
показать весь комментарий
17.05.2024 09:21 Ответить
Одна доба на відновлення ?!!
показать весь комментарий
17.05.2024 09:21 Ответить
якщо влучання було в потужний автотрансформатор, то і за місяць його не відновлять. Бо його ще треба привезти з російських ******, змонтувати і запустити. Звісно, якщо такий десь валяється, а таке обладнання зазвичай не валяється на складах, а виготовлється на замовлення.
показать весь комментарий
17.05.2024 17:16 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2024 09:29 Ответить
 
 