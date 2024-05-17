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Новини Війна
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Наслідки атаки ЗСУ на аеродром "Бельбек" в окупованому Криму. СУПУТНИКОВІ ФОТО

У мережі опубліковано фото аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму, який напередодні атакували Сили оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ. відповідні супутникові фото опублікувала російська служба Радіо Свобода.

На знімках від 16 травня зафіксовано район стоянки літаків  Су-27, Су-30 та Міг-31. 

Супутникові фото наслідків ударів по аеродрому Бельбек
Супутникові фото наслідків ударів по аеродрому Бельбек
Супутникові фото наслідків ударів по аеродрому Бельбек
Супутникові фото наслідків ударів по аеродрому Бельбек
Супутникові фото наслідків ударів по аеродрому Бельбек

Ступінь їх пошкодження та кількість пошкоджених літаків точно визначити складно: для порівняння доступний лише знімок за 1 травня, українські джерела неофіційно писали про втрату Росією трьох літаків. На знімках також видно, що повністю згорів склад паливно-мастильних матеріалів аеродрому.

Також супутникові фото оприлюднив розслідувач NYT Крістіан Тріберт. Він припустив, що два винищувачі МіГ-31 та один Су-27 повністю знищені, а МіГ-29 пошкоджений.

Супутникові фото наслідків удару по аеродрому Бельбек
Супутникові фото наслідків удару по аеродрому Бельбек
Супутникові фото наслідків удару по аеродрому Бельбек
Супутникові фото наслідків удару по аеродрому Бельбек

Читайте: Данська євродепутатка Мельхіор закликає НАТО допомогти Україні перемогти: "Вся територія, включно з Кримом"

Удари по аеродрому Бельбек

15 травня 2024 окупаційна влада заявляла, що сили ППО РФ збили кілька українських ракет над акваторією Чорного моря біля Севастополя і в районі аеродрому "Бельбек".

У мережі було опубліковано відео атаки та її наслідки.

За даними росЗМІ, на аеродромі "Бельбек" було знищено два винищувачі МіГ-31.

У ніч на 16 травня аеродром знову атакували.

Також читайте: Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників: вибухи пролунали у Краснодарському краї, окупованому Криму та Бєлгороді. ВIДЕО

Автор: 

Крим (14127) аеродром (299)


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Топ коментарі
+22
Просто уявив, якби у 2019 році нарід вибрав не Зеленського і ми продовжили виробництво ракет "Нептун", "Сапсан", "Вільха М", то що б було з кацапами ще у березні 2022 року? Можливо були ще і інші ракети, бо команда "ЄС", "народного фронту", "свободи" знали ціну збереження держави. Але нарід захотів поржати, халяви і казочку про Голобородька. Ну як, вексело? А якби ще американці, англачати і французи не дали своїх ракет, то що б з нами було?
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17.05.2024 10:29
+20
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17.05.2024 10:14
+19
Гарні наслідки,всім виконавцям респетище-давайте ще...
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17.05.2024 10:13
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я так розумію що все це зробив хенерал будьоний
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17.05.2024 10:10 Відповісти
він спав, тому й попали
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17.05.2024 10:14 Відповісти
Гарні наслідки,всім виконавцям респетище-давайте ще...
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17.05.2024 10:13 Відповісти
Щоб було ще, треба ракет ще. А з цим проблемки: ракети не підвищують добробут громадян, тому на Заході їх особливо і не роблять.
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17.05.2024 10:16 Відповісти
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17.05.2024 10:14 Відповісти
добре мінуснули
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17.05.2024 10:14 Відповісти
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17.05.2024 10:15 Відповісти
Файно...
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17.05.2024 10:16 Відповісти
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17.05.2024 10:17 Відповісти
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17.05.2024 11:16 Відповісти
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17.05.2024 10:18 Відповісти
Товсті ракети зробили свою справу і зробили її дуже якісно.
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17.05.2024 10:29 Відповісти
Просто уявив, якби у 2019 році нарід вибрав не Зеленського і ми продовжили виробництво ракет "Нептун", "Сапсан", "Вільха М", то що б було з кацапами ще у березні 2022 року? Можливо були ще і інші ракети, бо команда "ЄС", "народного фронту", "свободи" знали ціну збереження держави. Але нарід захотів поржати, халяви і казочку про Голобородька. Ну як, вексело? А якби ще американці, англачати і французи не дали своїх ракет, то що б з нами було?
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17.05.2024 10:29 Відповісти
А ви уявіть Януковича
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17.05.2024 10:46 Відповісти
При Федоровиче такой херни, как сейчас, не было. Короче во всем виноваты студенты
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17.05.2024 10:57 Відповісти
віновата --йолка
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17.05.2024 10:59 Відповісти
Вона також...
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17.05.2024 13:45 Відповісти
а що його уявляти?! зара не те саме?..
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17.05.2024 15:38 Відповісти
Як-би вибрали Порошенка, то ***** не ризикнув-би напасти, тому що Порох разом з "кровавим пастором " Турчиновим дуже серйозно займались обороною і особливо ракетами, а ***** просто сцикун займати таких серйозних дядьків. А тупе бидло вибрало блазня, для поржать, і Україна через цих дебілів вмиваїться кровю своїх захисників.
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17.05.2024 16:48 Відповісти
Та більшості все одно,через якихось кілька років як виберуть якесь чудо,то скажете що Зеленський то ще був огого молодець і патріот!!!!
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18.05.2024 05:51 Відповісти
Більше лайно, чим пархатий блазень годі і придумувати. Навіть проффессор, який крав шапки у жінок на фоні ідіота ЗЕбанька виглядяє пристойно.
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18.05.2024 07:34 Відповісти
Наш премудрий народ міг би і Ківу,і Мураєва вибрати.І взагалі таке що страшно і подумати
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18.05.2024 11:51 Відповісти
Ми y6'ємо всіх кaųaniв.
Всіх 💯 млн.
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18.05.2024 07:42 Відповісти
если бы у бабушки был х*й, то она было ба дедушкой. если бы не было минска 2, если бы не порох не слушал байдена, когда он требовал не атоковать крым, если бы склады не взрывались и бла бла бла
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18.05.2024 10:34 Відповісти
Слава ЗСУ!
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17.05.2024 10:30 Відповісти
Слава Господу!🙏🙏🙏 Слава ЗСУ! Героям Слава! 💙💛
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17.05.2024 13:47 Відповісти
❗️Балістика на Київ

UPD: Чисто, ціль припинила своє існування. Ймовірно робота РЕБ ворога (фальш-ціль).
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17.05.2024 10:37 Відповісти
ти вже *** переіменувався?
ігноруйте його, це ботяря якийсь..
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17.05.2024 22:40 Відповісти
Я люблю товсті ракети атакамс!
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17.05.2024 10:51 Відповісти
+1.
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17.05.2024 11:17 Відповісти
 
 