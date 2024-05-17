Наслідки атаки ЗСУ на аеродром "Бельбек" в окупованому Криму. СУПУТНИКОВІ ФОТО
У мережі опубліковано фото аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму, який напередодні атакували Сили оборони України.
Як інформує Цензор.НЕТ. відповідні супутникові фото опублікувала російська служба Радіо Свобода.
На знімках від 16 травня зафіксовано район стоянки літаків Су-27, Су-30 та Міг-31.
Ступінь їх пошкодження та кількість пошкоджених літаків точно визначити складно: для порівняння доступний лише знімок за 1 травня, українські джерела неофіційно писали про втрату Росією трьох літаків. На знімках також видно, що повністю згорів склад паливно-мастильних матеріалів аеродрому.
Також супутникові фото оприлюднив розслідувач NYT Крістіан Тріберт. Він припустив, що два винищувачі МіГ-31 та один Су-27 повністю знищені, а МіГ-29 пошкоджений.
Удари по аеродрому Бельбек
15 травня 2024 окупаційна влада заявляла, що сили ППО РФ збили кілька українських ракет над акваторією Чорного моря біля Севастополя і в районі аеродрому "Бельбек".
У мережі було опубліковано відео атаки та її наслідки.
За даними росЗМІ, на аеродромі "Бельбек" було знищено два винищувачі МіГ-31.
У ніч на 16 травня аеродром знову атакували.
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UPD: Чисто, ціль припинила своє існування. Ймовірно робота РЕБ ворога (фальш-ціль).
ігноруйте його, це ботяря якийсь..