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Новини Допомога Україні
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Данська євродепутатка Мельхіор закликає НАТО допомогти Україні перемогти: "Вся територія, включно з Кримом"

депутатка Європейського парламенту від Данії Мельхіор Карен

Україна має повернути під контроль усі свої території, включно з півостровом Крим, який перебуває в окупації понад 10 років. А країни НАТО мають посприяти перемозі України.

Про це в коментарі Guildhall заявила депутатка Європейського парламенту від Данії, членкиня комітету з правових питань Карен Мельхіор, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не впевнена, що була якась декларація країн НАТО, в якій у правильних висловах говориться про те, що метою (Північноатлантичного альянсу — ред.) є перемога України, і, де було визначення української перемоги. Україна має сама вирішувати, що таке перемога", — заявила євродепутатка.

"Для мене перемога України — це повернення контролю над своїми територіями, включно з Кримом. Крим перебуває під окупацією вже понад 10 років, і це жахливо для українців, які там живуть — бути під окупацією так довго. Ми повинні підтримати перемогу України", — підсумувала данська політикиня.

Також читайте: Перемога означає витіснити Путіна з України та створити умови для тривалого миру, - міністр оборони Канади Блер

Зазначимо, що колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що провідні країни Заходу на сьогоднішній день не намагаються допомогти Україні перемогти Росію, що має змінитися. Захід має оголосити своєю стратегічною метою перемогу України.

Автор: 

Данія (768) Європарламент (1041) Крим (14126) НАТО (6422)


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Топ коментарі
+10
Дякую пані, здається у Вас яйця більші ніж в деяких чоловіків-євродепутатів.
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16.05.2024 22:11
+5
Україні потрібно повністю зовнішнє управління європейцями хоча б на 30 років поки вимруть корупціонери.
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16.05.2024 22:17
+3
Як це зробити? Сказали А кажіть Б. В України немає сили самотужки все це зробити. Навіть якщо теоретично ви її завалите зброєю по самі вуха це буде піррова перемога після якої вона може вже не ''видужати від ран'' як держава.

А якщо ви втрутитеся теж невідомо що там буде. Хоча допомагати бомбардувати окупантів і збивати все що летить в Україну могли б ще 2 роки тому, а не зараз коли багато чого зруйновано.
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16.05.2024 22:11
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Та ви шоо? Так це ж ''червоні лінії'', ескалація!
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16.05.2024 21:50 Відповісти
Дякуємо депутатці Європейського парламенту від Данії, членкині комітету з правових питань Карен Мельхіор, за допомогу Україні !!
В ОПУ, таких ЖІНОК, на жаль немає … одні довірені приблуди95….
НеСпівпадіння…
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16.05.2024 22:05 Відповісти
Україні потрібно повністю зовнішнє управління європейцями хоча б на 30 років поки вимруть корупціонери.
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16.05.2024 22:17 Відповісти
"Святе місце" пустим не буває. На жаль ...
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16.05.2024 23:22 Відповісти
Дякую пані, здається у Вас яйця більші ніж в деяких чоловіків-євродепутатів.
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16.05.2024 22:11 Відповісти
Говорити не важко. Навіть сатана процитує біблію заради вигоди. І бубочка і всі ''заброньовані'' на словах такі патріоти більші за всіх патріотів України і мертвих і живих.
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16.05.2024 22:16 Відповісти
"Слова не хлопчика, а чоловіка" ...
Цитата не зовсім доречна до персонажа, але як точно у тему.
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16.05.2024 23:19 Відповісти
У Фаберже таких не було ...
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16.05.2024 23:33 Відповісти
А до цього було навесні цього року, а перед цим зе у Стамбулі ще у 2022 хотів закінчити війну.

Це тільки думки всіляких розумників.
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16.05.2024 22:13 Відповісти
Я ж кажу це думки розумників. Буде видно що далі. Вже писали багато статей за цей дворічний період на цю тему.
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16.05.2024 22:31 Відповісти
Як ви толерантно кротів при владі "розумниками" називаєте ...
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16.05.2024 23:06 Відповісти
Я про авторів статей та інших Ванг
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16.05.2024 23:22 Відповісти
Якщо "телемарафон" існує - значить його хтось щедро оплачує ...
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16.05.2024 23:27 Відповісти
До чого тут , в цій новині , телемарафон ?
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16.05.2024 23:39 Відповісти
Як це зробити? Сказали А кажіть Б. В України немає сили самотужки все це зробити. Навіть якщо теоретично ви її завалите зброєю по самі вуха це буде піррова перемога після якої вона може вже не ''видужати від ран'' як держава.

А якщо ви втрутитеся теж невідомо що там буде. Хоча допомагати бомбардувати окупантів і збивати все що летить в Україну могли б ще 2 роки тому, а не зараз коли багато чого зруйновано.
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16.05.2024 22:11 Відповісти
 
 