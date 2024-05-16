Данська євродепутатка Мельхіор закликає НАТО допомогти Україні перемогти: "Вся територія, включно з Кримом"

Україна має повернути під контроль усі свої території, включно з півостровом Крим, який перебуває в окупації понад 10 років. А країни НАТО мають посприяти перемозі України.

Про це в коментарі Guildhall заявила депутатка Європейського парламенту від Данії, членкиня комітету з правових питань Карен Мельхіор, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не впевнена, що була якась декларація країн НАТО, в якій у правильних висловах говориться про те, що метою (Північноатлантичного альянсу — ред.) є перемога України, і, де було визначення української перемоги. Україна має сама вирішувати, що таке перемога", — заявила євродепутатка.

"Для мене перемога України — це повернення контролю над своїми територіями, включно з Кримом. Крим перебуває під окупацією вже понад 10 років, і це жахливо для українців, які там живуть — бути під окупацією так довго. Ми повинні підтримати перемогу України", — підсумувала данська політикиня.

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Зазначимо, що колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що провідні країни Заходу на сьогоднішній день не намагаються допомогти Україні перемогти Росію, що має змінитися. Захід має оголосити своєю стратегічною метою перемогу України.