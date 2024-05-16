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Новости Помощь Украине
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Датский евродепутат Мельхиор призывает НАТО помочь Украине победить: "Вся территория, включая Крым"

депутатка Європейського парламенту від Данії Мельхіор Карен

Украина должна вернуть под контроль все свои территории, включая полуостров Крым, который находится в оккупации более 10 лет. А страны НАТО должны поспособствовать победе Украины.

Об этом в комментарии Guildhall заявила депутат Европейского парламента от Дании, член комитета по правовым вопросам Карен Мельхиор, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не уверена, что была какая-то декларация стран НАТО, в которой в правильных выражениях говорится о том, что целью(Североатлантического альянса - ред.) является победа Украины, и, где было определение украинской победы. Украина должна сама решать, что такое победа", - заявила евродепутат.

"Для меня победа Украины - это возвращение контроля над своими территориями, включая Крым. Крым находится под оккупацией уже более 10 лет, и это ужасно для украинцев, которые там живут - быть под оккупацией так долго. Мы должны поддержать победу Украины", - подытожила датский политик.

Также читайте: Столтенберг: Победа Украины в войне против российской агрессии является ключевой задачей для НАТО

Отметим, что бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что ведущие страны Запада на сегодняшний день не пытаются помочь Украине победить Россию, что должно измениться. Запад должен объявить своей стратегической целью победу Украины.

Автор: 

Дания (581) Европарламент (1795) Крым (26365) НАТО (9962)


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Топ комментарии
+10
Дякую пані, здається у Вас яйця більші ніж в деяких чоловіків-євродепутатів.
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16.05.2024 22:11
+5
Україні потрібно повністю зовнішнє управління європейцями хоча б на 30 років поки вимруть корупціонери.
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16.05.2024 22:17
+3
Як це зробити? Сказали А кажіть Б. В України немає сили самотужки все це зробити. Навіть якщо теоретично ви її завалите зброєю по самі вуха це буде піррова перемога після якої вона може вже не ''видужати від ран'' як держава.

А якщо ви втрутитеся теж невідомо що там буде. Хоча допомагати бомбардувати окупантів і збивати все що летить в Україну могли б ще 2 роки тому, а не зараз коли багато чого зруйновано.
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16.05.2024 22:11
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Та ви шоо? Так це ж ''червоні лінії'', ескалація!
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16.05.2024 21:50 Ответить
Дякуємо депутатці Європейського парламенту від Данії, членкині комітету з правових питань Карен Мельхіор, за допомогу Україні !!
В ОПУ, таких ЖІНОК, на жаль немає … одні довірені приблуди95….
НеСпівпадіння…
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16.05.2024 22:05 Ответить
Україні потрібно повністю зовнішнє управління європейцями хоча б на 30 років поки вимруть корупціонери.
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16.05.2024 22:17 Ответить
"Святе місце" пустим не буває. На жаль ...
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16.05.2024 23:22 Ответить
Дякую пані, здається у Вас яйця більші ніж в деяких чоловіків-євродепутатів.
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16.05.2024 22:11 Ответить
Говорити не важко. Навіть сатана процитує біблію заради вигоди. І бубочка і всі ''заброньовані'' на словах такі патріоти більші за всіх патріотів України і мертвих і живих.
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16.05.2024 22:16 Ответить
"Слова не хлопчика, а чоловіка" ...
Цитата не зовсім доречна до персонажа, але як точно у тему.
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16.05.2024 23:19 Ответить
У Фаберже таких не було ...
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16.05.2024 23:33 Ответить
А до цього було навесні цього року, а перед цим зе у Стамбулі ще у 2022 хотів закінчити війну.

Це тільки думки всіляких розумників.
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16.05.2024 22:13 Ответить
Я ж кажу це думки розумників. Буде видно що далі. Вже писали багато статей за цей дворічний період на цю тему.
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16.05.2024 22:31 Ответить
Як ви толерантно кротів при владі "розумниками" називаєте ...
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16.05.2024 23:06 Ответить
Я про авторів статей та інших Ванг
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16.05.2024 23:22 Ответить
Якщо "телемарафон" існує - значить його хтось щедро оплачує ...
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16.05.2024 23:27 Ответить
До чого тут , в цій новині , телемарафон ?
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16.05.2024 23:39 Ответить
Як це зробити? Сказали А кажіть Б. В України немає сили самотужки все це зробити. Навіть якщо теоретично ви її завалите зброєю по самі вуха це буде піррова перемога після якої вона може вже не ''видужати від ран'' як держава.

А якщо ви втрутитеся теж невідомо що там буде. Хоча допомагати бомбардувати окупантів і збивати все що летить в Україну могли б ще 2 роки тому, а не зараз коли багато чого зруйновано.
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16.05.2024 22:11 Ответить
 
 