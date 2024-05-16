Датский евродепутат Мельхиор призывает НАТО помочь Украине победить: "Вся территория, включая Крым"
Украина должна вернуть под контроль все свои территории, включая полуостров Крым, который находится в оккупации более 10 лет. А страны НАТО должны поспособствовать победе Украины.
Об этом в комментарии Guildhall заявила депутат Европейского парламента от Дании, член комитета по правовым вопросам Карен Мельхиор, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не уверена, что была какая-то декларация стран НАТО, в которой в правильных выражениях говорится о том, что целью(Североатлантического альянса - ред.) является победа Украины, и, где было определение украинской победы. Украина должна сама решать, что такое победа", - заявила евродепутат.
"Для меня победа Украины - это возвращение контроля над своими территориями, включая Крым. Крым находится под оккупацией уже более 10 лет, и это ужасно для украинцев, которые там живут - быть под оккупацией так долго. Мы должны поддержать победу Украины", - подытожила датский политик.
Отметим, что бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что ведущие страны Запада на сегодняшний день не пытаются помочь Украине победить Россию, что должно измениться. Запад должен объявить своей стратегической целью победу Украины.
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В ОПУ, таких ЖІНОК, на жаль немає … одні довірені приблуди95….
НеСпівпадіння…
Цитата не зовсім доречна до персонажа, але як точно у тему.
Це тільки думки всіляких розумників.
А якщо ви втрутитеся теж невідомо що там буде. Хоча допомагати бомбардувати окупантів і збивати все що летить в Україну могли б ще 2 роки тому, а не зараз коли багато чого зруйновано.