На аеродромі "Бельбек" знищено два МіГ-31, а у Вишневому - С-400. Двох окупантів ліквідовано, 13 поранено, - росЗМІ

Внаслідок удару по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму в ніч на 15 травня знищено два винищувачі МіГ-31, в окупованому селі Вишневе - російську ЗРК С-400.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання ASTRA.

Джерел в окупаційних екстрених службах повідомили, що внаслідок ракетного удару по аеродрому було знищено два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31. Також згорів склад паливно-мастильних матеріалів.

Постраждали 11 російських окупантів.

Ближче до ранку 15 травня ракета вдарила по ЗРК С-400 "Тріумф" в районі села Вишневе. Після атаки ЗРК загорівся. Двох російських військових було ліквідовано, ще 2 дістали поранення.

Удари по аеродрому Бельбек

15 травня 2024 окупаційна влада заявляла, що сили ППО РФ збили кілька українських ракет над акваторією Чорного моря біля Севастополя і в районі аеродрому "Бельбек".

У мережі було опубліковано відео атаки та її наслідки.

У ніч на 16 травня аеродром знову атакували.

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